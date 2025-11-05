Poveștile de dragoste ale lui Emeric Ienei, antrenorul care a cucerit Europa și inimile românilor. Vasilica Tastaman și Ileana Gyulai, cele două mari iubiri

ADVERTISEMENT

Emeric Ienei, antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 alături de Steaua, a murit la vârsta de 88 de ani. Acesta s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultimii ani, iar în final organismul său a cedat.

De ce a murit Emeric Ienei

Emeric Ienei este și va rămâne unul dintre cele mai mari nume din fotbalul românesc. În 1986, antrenorul a fost pe bancă la triumful Stelei în Cupa Campionilor Europeni. El s-a ocupat de antrenarea fotbaliștilor de legendă, inclusiv Duckadam, Lăcătuș sau Boloni.

Deși a debutat ca jucător profesionist în anii ’50 și a evoluat pentru echipe importante din România și străinătate, în final și-a dat seama că cel mai mult se regăsește în postura de antrenor, astfel că a continuat în această manieră.

De ce a murit Emeric Ienei? În ultimii ani, antrenorul avea probleme de sănătate și nu a mai fost văzut în spațiul public. Totodată, în ultima perioadă el a fost internat Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor.

La unitatea medicală a ajuns după ce a suferit o pneumonie severă. Și iată că în final, au apărut și alte complicații care i-au fost fatale. Astfel, Emeric Ienei a murit în această dimineață chiar în propria casă.

Cine a fost prima soție Emeric Ienei

Pe lângă cariera sa din fotbal, Emeric Ienei a avut și o viață amoroasă intensă, dar totuși discretă. De asemenea, antrenorul s-a confruntat și cu pierderi dureroase de-a lungul timpului.

Iar prima sa poveste de iubire a fost cu Vasilica Tastaman, o celebră actriță de teatru și film românesc. Cei doi s-au îndrăgostit, iar mai apoi, în 1963 s-au și căsătorit. Un an mai târziu, în 1964 s-a născut fiul lor, Călin Ienei.

În ciuda iubirii lor însă, programul antrenorului, dar și presiunea carierelor celor doi au dus la o ruptură definitivă. Astfel, în final cuplul a decis să divorțeze după zece ani de căsnicie.

Ileana Gyulai, marea iubire a antrenorului

Ulterior, presa scria că marea iubire a lui Emeric Ienei ar fi fost Ileana Gyulai, fosta campioană olimpică la scrimă. Cei doi s-au cunoscut în anii ’70. El era antrenor la Steaua București, iar ea era dublă medaliată olimpic.

Au început să se întâlnească, aveau pasiuni comune, dar și principii. Totodată, au ales să fie discreți. S-au căsătorit și au rămas împreună mai bine de patru decenii, iar Ileana Gyulai i-a fost alături lui Emeric Ienei

Unul dintre ele a fost chiar triumful istoric din 1986, când Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni. Iar în ciuda faptului că și-ar fi permis multe, cei doi trăiau o viață cât se poate de modestă.

Ce spunea Emeric Ienei despre Ileana Gyulai

Și chiar marele antrenor spunea la un moment dat că soția sa l-a învățat ce este echilibrul și răbdarea. Astfel, indiferent de eșecurile sau de reușitele de pe teren, acesta știa că are pe cine conta.

„Soția mea m-a învățat ce înseamnă răbdarea și echilibrul. Ea a fost mereu omul care m-a adus cu picioarele pe pământ, chiar și după cele mai mari victorii”, a dezvăluit Emeric Ienei la un moment dat.

Ani mai târziu, acesta povestea că în continuare, Ileana Gyulai este sprijinul său. De asemenea, antrenorul recunoștea și faptul că fără ea, lucrurile ar fi fost cu mult mai dificile. „Mă doare piciorul, abia mă pot plimba, dar soția mea și o cârjă sunt sprijinul meu. Fără ea, mi-ar fi fost mult mai greu”, povestea acesta.

2021, un an devastator pentru antrenor

Iată că în luna august 2021, viața lui Emeric Ienei avea să se schimbe total. Ileana Gyulai s-a stins din viață la 75 de ani după o lungă suferință. Momentul a fost unul dureros, iar antrenorul a refuzat să facă vreo declarație publică.

Prietenii săi povesteau însă că acesta a fost extrem de afectat. A preferat să stea singur și să sufere în tăcere, fără a da prea multe detalii. Și iată că