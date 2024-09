Poveștile neștiute ale lui Gigi Mulțescu din vestiarul lui Dinamo. Afirmații tari despre Cornel Dinu: ”Am avut tăria să mă lupt cu el”

. Numele fostului mare fotbalist a rămas gravat cu litere de aur în istoria clubului din Ștefan cel Mare în special

Poveștile lui Gigi Mulțescu din vestiarul lui Dinamo: ”Erau jucători care încercau să mă lucreze”

Adus la Dinamo de la Jiul Petroșani în 1979 de Angelo Niculescu, prin relațiile generalului Diaconescu, Gigi Mulțescu a pătimit mult până s-a integrat în marea echipă care avea să joace în 1984 semifinala CCE, cu Liverpool (0-1, în deplasare, 1-2, acasă).

Gigi Mulțescu nu era un puști. Avea 27 de ani, era fotbalist cu personalitate, și venea la Dinamo din postura de vedetă la Jiul Petroșani, acolo unde a jucat opt ani și de unde debutase la echipa națională a României.

”La mijloc erau Dragnea, Custov, Augustin. Erau supărați că le iau locul. Când am ajuns la Dinamo, greii mă tachinau ’minerul’, ’cărbunarul’. Acomodarea a fost destul de grea.

M-am impus greu, vai de capul meu! Cornel Dinu domina vestiarul și era pe prima pagina, iar când am înecput să scot și eu capul și să mai iau din pagina lui a reacționat.

Am avut tăria să mă lupt cu el pentru postul meu. Mai erau câțiva jucători care erau prieteni între ei și încercau să mă lucreze”, a povestit Gigi Mulțescu în interviurile video acordate cu ani în urmă jurnalistului Genu Tuțu, un apropiat al clubului din Valea Jiului, autor al cărții

”Dumitru Nicolae Nicușor nu m-a avut la suflet”

În timpul discuțiilor cu ziaristul din Petroșani purtate în 2012 și 2015, Gigi Mulțescu a dezvăluit momentele dificile pe care le-a trăit în primele sale sezoane la Dinamo.

”În anul al doilea am avut un moment foarte greu. În primul an am avut și sprijinul lui Angelo Niculescu, căruia o să-i mulțumesc toată viața. El a simțit chestiile astea și le-a și văzut la antrenamente. I-a luat deoparte pe jucători și a avut o discuție cu ei, de față cu mine.

Le-a zis: ’Nu vă este rușine? În primul rând el este musafirul vostru. În al doilea rând, este un jucător de valoare care a venit să ne ajute să facem performanță. Deci, atenție cum vă comportați!’.

Nea Angelo a plecat și a venit Dumitru Nicolae Nicușor, care îi avuse pe toți jucătorii și la juniori. Am început rezervă! Șapte etape am intrat repriza a doua câte 15-20 de minute. Încercam să fac tot ce se poate să-l conving în minutele alea. Uneori reușeam. Nu m-a avut la suflet!”, a mai povestit Gigi Mulțescu.

În campania istorică din Cupa Campionilor Europenei, 1983-1984, Gigi Mulțescu a fost printre jucătorii de bază ai cuplului de antrenori Dumitru Nicolae Nicușor – Cornel Dinu. Mulțescu a marcat trei goluri: unul în returul cu finlandezii de la Kuusysi Lahti și două în ”dubla” contra lui Hamburger SV, deținătoare trofeului CCE: 3-0, în tur, la București, și 2-3, retur.

”Golul marcat la București a fost de la 37 de metri. Pentru mine, ca realizare, a fost golul înscris la Hamburg”, a precizat Gigi Mulțescu. În retur, campioana Germaniei a egalat scorul din tur, în minutul 63 era 3-0 pentru Hamburger SV. Dinamo s-a calificat într-un final electrizant, prin golurile semnate de Țălnar (86) și Mulțescu (89).

Gigi Mulțescu a stat șase ani la Dinamo, perioadă în care a câștigat de trei ori campionatul și de două ori Cupa României. A plecat în 1985: ”În ultimul an fusesem jucător și antrenor secund cu Cornel Dinu. Se schimbase Dumitru Nicolae Nicușor”.

Gigi Mulțescu a refuzat Universitatea Craiova

Gigi Mulțescu a povestit că înainte să ajungă la Dinamo a fost curtat de Universitatea Craiova.

”După Cupa Balcanică de tineret am venit acasă și a doua zi am plecat în Franța la Campionatul Mondial Universitar. Antrenor era Constantin Cernăianu. Cred că m-a pus căpitan de echipă pentru că voia să mă ia la Craiova. Țin minte că Ștefan Andrei m-a curtat.

Problema a fost în felul următor. Eram student la Petroșani și treceam anul 3. Ne-am înțeles fotbalistic, cu clubul nu se mai punea problema, craiovenii aveau suport financiar. Mi-au spus însă că nu mă pot transfera decât în anul 2 la facultate în Craiova. Pierdeam un an și nu-mi convenea.

Le-am spus: ’Îmi parea rău, nu pot să pierd un an de facultate’. Poate dacă mă ducea la Craiova debutul lui Ilie Balaci s-ar mai fi amânat puțin. Ei aveau nevoie de un jucător experimenat. Balaci avea vreo 15-16 ani”, a dezvăluit Gigi Mulțescu

După ce am terminat facultatea m-a vrut și U Cluj, dar n-am putut să plec pentru că cei de la Petroșani mi-au amânat un an examenul de diplomă și a trebuit să mai rămân la Jiul.

Blat cu Dinamo, dat peste cap, în 1977. Gigi Mulțescu: ”I-am bătut 4-1. În perioada aia meciurile cu Dinamo erau meciuri amicale”

Gigi Mulțescu a mai dezvăluit că în perioada în care juca la Jiul meciurile cu Dinamo din ”Vale” au fost aranjate. Cu o singură excepție, acel 4-1 pentru Jiul din 1977. Marcatori Dumitrache (2), Bucurescu, Mulţescu, respectiv Ţălnar.

”În perioada aceea meciurile cu Dinamo erau meciuri amicale. Conducătorii noștrii erau în relașii foarte bune cu conducătorii de la Dinamo. Problema era în felul următor. La Petroșani făceam meci nul, ca să nu-i lovim. Ei erau în cupele europene. Cu toate că era echipa mai bună. Culmea, eu n-am participat. Eram câte jucători pe care îi protejau.

La meciul ăla, din 1977, nu eram în cantonament. Înainte de mecia venit un ordin de la Dinamo să-i scoată în rezervă pe Dumitrache, Cavai, Deleanu, Bucurescu. Eu eram acasă, stăteam în pat. A venit Dumitrache la mine: ’Gigel, fratele meu, mă lași?’ Nu înțelegeam ce glumă face. Mi-a zis: ’Hai să-i omorâm pe ăștia, că ne-au scos în rezervă’.

Mi-am luat treningul pe mine și am plecat în cantonament. Nevastă-mea se uita mirată la mine. A doua zi, i-am bătut 4-1. A dat Dumitrache două, eu unul și Sălăjan (n.r. Bucurescu). Eu am dat gol de la vreo 25-30 de metri. Mocsu a dat două goluri cu capul, incredibile, de lângă Sătmăreanu II”, i-a povestit amuzat Gigi Mulțescu jurnalistului Genu Tuțu.