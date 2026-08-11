„Poza asta spune totul despre ultimii 10 ani la FCSB”. Andrei Vochin a pus degetul pe rană: „Baciu a fost recrutat pentru că este cuminte”

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Imaginea a fost făcută publică de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. O imagine a deznădejii, în care cei care alcătuiesc staff-ul tehnic al celor de la FCSB par consumați de neputința și de haosul care domină vestiarul și jocul echipei.

Imaginea care arată haosul din vestiarul FCSB: staff-ul tehnic al echipei în meciul cu Sepsi, lipsit de speranță

„Vreți să vă arăt o poză care spune totul despre ce se întâmplă la FCSB și despre banca tehnică. E o captură de pe transmisie. Așa e staff-ul lui Baciu. Cam așa arăta jocul FCSB-ului, și staff-ul era disperat”, a explicat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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„E o poză care poate să povestească istoria ultimilor 10 ani la FCSB. Ceea ce vedem acum mi se pare mai degrabă regula decât excepția de la regulă. Excepțiile au fost titlurile și prezența europeană. Problema e modul în care e condus clubul și nu se acceptă că un antrenor cu personalitate să vină pe bancă.

Toate echipele care vin să joace cu FCSB par mai bune. Ăștia de la Auda, 7 goluri. Cu Dinamo ăia au dat un gol acolo. Toți care vin să joace cu FCSB par mai buni și chiar sunt mai buni ca FCSB. În ultima perioadă, astfel că e firesc să spui că mă bucur că n-am luat gol astăzi. Se bucură că au făcut egal.

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Și anul trecut au avut probleme cu nou-promovatele. Încep să aibă probleme ca o echipă de locul 8”, a punctat jurnalistul și consilierul lui Răzvan Burleanu, Andrei Vochin.

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Adrian Ilie crede că FCSB ar trebui să aibă o regulă de a înscrie cel puțin un gol pe meci, cu riscul amenzii

La rândul său, Adrian Ilie crede că o echipă ca FCSB ar trebui să aibă o regulă de minim un gol înscris pe meci, sub riscul sancțiunilor. „Dacă ar fi avut și Manchester City meciuri în care au terminat 0-0. Eu dacă eram patron le spuneam că la banii ăia n-ai cum să faci 0-0, trebuie să dai măcar un gol. Gigi ar trebui să spună, nu știu ce tactică faceți, dar un gol pe meci. Altfel vă penalizez. Regulă!”, a intervenit în discuție și Adrian Ilie.

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Jurnalistul Andrei Vochin a fost surprins, între timp, de modul în care FCSB se mulțumește cu puțin meci de meci. „ . Sigur, FCSB are 8 puncte, poți să găsești lucruri pozitive. Dar ai jucat cu Sepsi, Farul, FC Argeș, Csikszereda. Ai luat 7 de la Auda și ai ieșit din Europa. În momentul în care tragi linie după un astfel de parcurs, n-are ce să ți se pară bine.

El încearcă prin declarațiile pe care le face să păstreze un soi de echilibru, dar denotă calitatea pe care el a avut-o când a fost recrutat. Că n-are răutate față de FCSB. Într-un studio în care trebuie să fii analitic, el n-a avut răutate. În baza acestei calități a fost recrutat la FCSB. Așa și echipa, cuminte”, a concluzionat Andrei Vochin.

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