Poză de colecție: cum arăta Răzvan Burleanu la vârsta de 5 ani? De ce a pus capăt carierei fotbalistice la doar 19 ani și ce notă a luat la Bacalaureat

Răzvn Burleanu, actualul președinte FRF nu a fost de la început orientat către o astfel de carieră. Visul șefului Federației a fost să ajungă fotbalist profesionist, însă totul a mers în cu totul altă direcție de la vârsta majoratului.

Amintiri cu Răzvan Burleanu. Cum era șeful FRF în copilărie

Răzvan Burleanu, fiul lui Gheorghe Burleanu, , a crescut admirând fotbalul în special datorită tatălui său care era un jucător renumit și important în acea perioadă.

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele Federației Române de Fotbal a vorbit despre trecutul său și despre cum a început să joace fotbal. Deși se pregătea temeinic constant, totul s-a oprit la un moment dat.

„Da, cred că aveam în jur de 5 ani de zile. Eram pe stadionul din Bacău, unde, bineînțeles, știți foarte bine că tatăl meu a fost foarte mulți ani căpitanul acestei echipe.

ADVERTISEMENT

Și ăla cred că au fost primele momente în care am descoperit o minge de fotbal. Aveam 5 ani și cam tot la vârsta asta, de 5 ani, am dus-o și pe fetița mea la primul meci de fotbal. Deci, oarecum, suntem cam acolo”, a spus inițial Răzvan Burleanu.

De ce nu a a ajuns Răzvan Burleanu fotbalist în cele din urmă

Oficialul FRF a povestit ulterior că a tras din greu încă e la o vârstă fragedă. El se antrena în fiecare vacanță de vară și de iarnă, însă la vârsta majoratului a realizat că nu poate face performanță cu adevărat în acest domeniu.

ADVERTISEMENT

„Bun, trebuie să fiu foarte sincer că niciodată nu am lucrat cu acest plan de a ajunge președintele Federației Române de Fotbal. Dar pot să vă recunosc însă că visul pe care l-am avut încă din primul moment, când am pășit pe un teren de fotbal și după aceea într-un cadru din ăsta așa oficial, la nivelul Academiei noastre de la FCM Bacău, a fost de a ajunge fotbalist. Ăsta a fost visul.

ADVERTISEMENT

Ca să pot să-mi îndeplinesc acest vis sau să pot să continui să visez? Pot să vă împărtășesc chiar și că nu am avut aproape, după vârsta de 10 ani de zile, n-am avut nicio vacanță de vară sau de iarnă. De ce? Fiindcă întotdeauna am vrut să mă pregătesc suplimentar, deși eram unul dintre cei mai buni jucători de la noi din echipă, am vrut permanent să mă pregătesc suplimentar și o făceam cu tatăl meu. Când tatăl meu s-a retras din cariera de jucător, a apucat-o pe calea antrenoratului și am avut această oportunitate ca aproape unde s-a dus, vară sau iarnă, să pot să fac cantonamentele, mai ales după vârsta de 13-14 ani”, a mai spus Răzvan Burleanu.

„Dificultatea a fost atunci când a trebuit în același timp să trag tare și în plan educațional”

„Nu a fost o copilărie sacrificată, fiindcă dacă este să dau timpul în urmă, bineînțeles, nu mi-am atins acest vis de a ajunge fotbalist, dar în același timp… Cred și de aceea și încurajez pe toți copiii, fiindcă totuși șansa de a reuși în fotbal, la un nivel înalt, e destul de scăzută. Dar cu toate acestea și din experiența personală, consider că a fost un adevărat câștig toate lecțiile pe care le-am învățat pe terenul de fotbal. Toate lecțiile.

La momentul respectiv, n-am simțit absolut nicio greutate, fiindcă nimeni nu m-a forțat. Adică și trebuie să vă spun lucrul acesta, adică tatăl meu niciodată nu m-a forțat să merg la fotbal, să mă țin de antrenamente, să pot să am acest ritm și bineînțeles, unde a apărut dificultatea a fost atunci când a trebuit în același timp să trag tare și în plan educațional. Adică terminându-mi liceul, am fost primul la noi din liceu în ceea ce privește media de bac. Am luat o notă aproape de 10.

„În contextul acesta educațional din România nu prea reușim să fim învățați să lucrăm în echipe”

Și cred că asta m-a învățat fotbalul. În primul rând, determinarea. Al doilea lucru, iarăși, să poți să ai această capacitate să te concentrezi total asupra unui singur obiectiv, fiindcă când a început meciul nu te mai gândești nici la școală, nici la familie, nici la cine e în tribune și așa mai departe. Și totodată, cred că iarăși o altă lecție extrem de importantă pe care o înveți în… fotbal, este aceea că trebuie permanent să-ți ajuți cu echipierul când are nevoie, dar în același timp fiind sigur că și tu atunci când ai nevoie, cineva este în spatele tău.

Iar astea sunt niște principii pe care doar le poți deprinde doar într-un sport de echipă și de aceea fotbalul mi se pare extraordinar pentru un copil în ceea ce privește dezvoltarea sa personală. Exact, mai ales că în contextul acesta educațional din România nu prea reușim să fim învățați să lucrăm în echipe. Totul în continuare, așa cum a fost și școala mea și școala dumneavoastră, a fost totul la nivel individual. Teze, lucrări și așa mai departe, când de fapt viața de zi cu zi te învață că trebuie să formezi și să performezi în echipe!”, a detaliat oficialul FRF.

„Posturile preferate erau fundaș central și atacant central”

„Cred că am schimbat toate posturile. Posturile preferate erau fundaș central și atacant central. De la 18 spre 19 ani am pus stop fotbalului. N-am avut un regret foarte mare.

Fiindcă am avut acest exercițiu sincer cu mine, în care practic mi-am recunoscut că nu am posibilitatea să ajung un fotbalist de top. Și decât să fiu un jucător mediocru, da, prin mediocru înțelegem de nivel mediu, am preferat practic să mă opresc și să îmi continui practic o carieră, un parcurs educațional, o facultate, câteva mastere, doctorat”, a spus pe final Răzvan Burleanu la FANATIK SUPERLIGA.