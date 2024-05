Poza genială pe care Mircea Lucescu a trimis-o în direct la Fanatik SuperLiga. El și Răzvan! „S-a ridicat părul pe mine”

Horia Ivanovici i-a avut ca invitați pe Robert Niță și Nicolae Dică la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde au discutat despre o fotografie exclusivă cu Mircea și Răzvan Lucescu. Emisiunea este live, pe website, în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30.

Mircea și Răzvan Lucescu, conexiune specială

Horia Ivanovici a discutat despre fotografia pe care a trimis-o , personal către redacție. Moderatorul emisiunii a spus că fotografia este una demnă de punctele cheie ale anului sportiv 2024.

„Mi-a trimit Mircea Lucescu o poză emoționantă. Este una dintre pozele anului sportiv 2024. Mi-a trimis-o Mircea Lucescu acum. Este o poză de o emoție pură. Este făcută la Salonic, după jocul cu Olympiakos, câștigat de PAOK.

Mircea Lucescu cu Răzvan Lucescu, o poză în exclusivitate pentru site-ul FANATIK. E una dintre cele mai emoționante poze sportive ale acestui an. Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu, generațiile, familie de campioni. Uitați-vă cum arată poza, ‘The Future is here’.

Răzvan, cu sasne importante să ia titlul în Grecia. Mircea cu Răzvan Lucescu, care pe mine m-a emoționat profund. Uitați-vă ce legătură între Mircea Lucescu, s-a ridicat părul pe mine. Poza spune de ce și Răzvan a ajuns atât de mare.

Tatăl lui l-a sprijinit mereu, a știut să nu îl lase în umbră, să se ofilească. Tatăl lui mereu s-a dat într-o parte pentru că știa că trebuie să îl lase ‘soare’ lui Răzvan să se dezvolte“, a spus Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niță a completat și el, spunând că Mircea Lucescu a fost acompaniat de Dan Șucu la meciul din Salonic: „A făcut deplasarea împreună cu domnul Șucu la meci. Câte mii de kilometri face Mircea Lucescu să fie prezent la meciuri.. Să ai un astfel de tată, înseamnă mult“.

Nicolae Dică, vizită la Salonic

Nicolae Dică a discutat despre fotografia primită în direct. De altfel, tehnicianul a spus că a fost în vizită la Salonic recent, unde a văzut ce antrenamente are “.

„Este mândru de ceea ce face Răzvan. Lui Răzvan nu i-a fost ușor, are un nume pe care a trebuit să îl ducă mai departe. El a făcut-o cu brio până acum. Mă bucur că acum 3 săptămâni am fost la Salonic, am stat 5 zile la Răzvan și am discutat multe chestii interesante cu el.

Vorbeam de campionat, are un campionat greu în ultimele etape. Joacă cu Panathinaikos, un meci foarte important, care trage pentru campionat. Este important pentru ei ca și familie, mai ales când vezi aceste lucruri.

Au avut rezultate admirabile amândoi că antrenori. Este clar că Răzvan a avut mult de învățat de la tatăl lui. El și-a croit o idee a lui, a luat și de la tatăl lui multe lucruri. Răzvan și-a făcut un nume pentru că a muncit mult și a avut rezultate“, a spus Nicolae Dică, în exclusivitate.

Mircea si Razvan Lucescu, POZA ANULUI la Salonic: “THE FUTURE IS HERE”