Poza icon a derby-ului Dinamo – Rapid: Căpitanul Cătălin Cîrjan, ridicat pe brațe de suporteri după golul în poarta fostei echipe

Dinamo și Rapid s-au reîntâlnit în etapa a 6-a a play-off-ului SuperLigii. Meciul de pe Arena Națională dintre cele două mari rivale a avut câte puțin din fiecare ingredient specific unui derby. Cea mai tare imagine a fost, fără doar și poate, cea în care Cătălin Cîrjan, căpitanul „câinilor”, a fost ridicat pe brațe de suporteri în urma golului marcat. Vezi pe site-ul nostru toate detaliile.

Cătălin Cîrjan a oferit poza derby-ului Dinamo – Rapid. Căpitanul „câinilor", purtat pe brațe de suporteri după gol

, mai ales la nivelul celor două galerii. Mesajele acide au curs, fazele de gol nefiind la înălțimea derby-ului în prima repriză. Totul s-a schimbat pe finalul primului act, când Milanov a deschis scorul în minutul 39 cu . Repriza a doua a „incendiat” atmosfera, căpitanul Cătălin Cîrjan marcând un nou gol în minutul 59 cu un șut puternic. Mijlocașul a mers direct la suporteri pentru a se bucura, iar aceștia l-au ridicat efectiv pe brațe și l-au înconjurat, vizibil încântați de reușita căpitanului lor.

