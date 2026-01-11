Poza postată de un pilot de Formula 1, la 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher: ”Lipsă de respect”

ADVERTISEMENT

Recent, la finalul anului 2025, s-au împlinit 12 ani de la accidentul de schi al lui Michael Schumacher, legenda din Formula 1. La doar câteva zile distanță, poza apărută în online, publicată de un alt sportiv din ”Marele Circ” a stârnit numeroase critici și chiar reacții de revoltă.

Poza care a aprins internetul apărută la 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher. Gest inexplicabil al unui actual pilot

Pe 3 ianuarie, septuplul campion mondial la Formula 1, germanul Michael Schumacher, a împlinit 57 de ani. A trecut mai bine de un deceniu de când acesta se află în stare extrem de gravă, după accidentul grav la schi de pe 29 decembrie 2013.

Un alt pilot de Formula 1, Pierre Gasly, care concurează în circuit pentru Alpine, fosta echipă Renault, s-a ”afirmat” în acest început de an cu un gest cel puțin controversat. În timp ce era în Franța, la schi, alături de iubita sa, pilotul francez de 29 de ani a publicat o serie de fotografii, de pe pârtie.

Până aici nimic ieșit ”în decor”. Problema a fost că, de , Gasly Pierre Gasly s-a imortalizat într-o geacă roșie, similară celor purtate de Michael Schumacher când concura pentru Ferrari. Coincidență sau nu, inclusiv sponsorul care apărea pe geacă era același.

Critici dure primite de pilotul francez după ce a postat această poză, de ziua lui Schumacher

Majorității internauților li s-a părut acest echipament al lui Gasly asemănător cu cel pe care Michael Schumacher îl purta când practica schiul, adică sportul care, în 2013, i-a provocat grave probleme de sănătate. Practic, viața lui, pe care o cunoștea toată lumea, s-a oprit atunci.

Postarea lui Pierre Gasly (n.r. intitulată ”Raiul Zăpezii), care apare pe contul pilotului de Instagram, a stârnit numeroase critici din partea fanilor:

”Momentul ales să postezi așa ceva nu este absolut deloc unul potrivit!”

”Gasly, te rog să ai grijă cu astfel de poze. Când am văzut acea jachetă, gândul mi-a zburat pe loc la Michael Schumacher, el a fost preferatul meu”

”Foarte lipsit de gust, foarte lipsit de respect și nepotrivit”

”Să postezi asta de ziua lui Michael cu jacheta Marlboro roșie este o nebunie”

”Frate, alegerea greșită a hainelor sau chiar ziua pentru a pune fotografiile acestea”

”Poate că nu a fost cel mai bun mod de a aduce un omagiu unei legende care este încă în viață, apropo… ”

Poza emoționantă publicată de ziua lui Michael Schumacher de fiica acestuia, Gina

Tot de ziua lui Michael Schumacher a mai apărut o imagine în online. De această dată în ea apare pilotul german, însă în urmă cu mai mulți ani. Fotografia a fost postată pe de Gina, fiica legendarului sportiv german.

Fata lui drept ”cel mai bun pentru totdeauna”. Gina, în vârstă de 28 de ani, a postat pe contul său de socializare o fotografie emoționantă din copilărie cu ea și fratele ei mai mic, Mick, zâmbind alături de părinții lor și de câinii familiei.

Alături de fotografie, ea a scris: ”Cel mai bun pentru totdeauna. La mulți ani, tată!” împreună cu un emoji cu o inimă roșie. Acest lucru vine într-o perioadă în care Schumacher continuă să se recupereze după acel accident de schi oribil petrecut acum 12 ani.