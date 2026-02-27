Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Poză rară cu Robert Niță în tricoul naționalei României! A marcat în poarta lui Dani Coman: “Cât ghinion să ai…”

Robert Niță, un jucător cu meciuri la echipe importante din țară, a apărut la un moment dat și pe radarul naționalei României. Poza rară cu atacantul în tricoul primei reprezentative.
Adrian Baciu
27.02.2026 | 16:30
Poza rara cu Robert Nita in tricoul nationalei Romaniei A marcat in poarta lui Dani Coman Cat ghinion sa ai
EXCLUSIV FANATIK
Robert Niță, poză rară în tricoul naționalei României. Când s-a întâmplat evenimentul. Sursa foto: colaj Fanatik
Robert Niță (48 de ani) are în CV-ul său echipe importante din prima ligă a României, precum Steaua, Rapid și Oțelul Galați. Puțină lume știe însă că atacantul a îmbrăcat, la un moment dat, și tricoul naționalei României. În ce context s-a întâmplat asta.

Când a apărut Robert Niță în lotul ”tricolorilor”. Poză rară cu atacantul în tricoul naționalei României

În urmă cu mai bine de un sfert de secol, pe când evolua la Foresta Fălticeni, Robert Niță a intrat și în atenția lui Ladislau Boloni, cel care era selecționerul primei reprezentative a României. Atacantul a fost cooptat atunci la un trial care s-a desfășurat la Snagov.

La un moment, Boloni a organizat un meci între cei selecționați pentru a fi văzuți. Niță a jucat la învingători, în duelul ”Roșii” vs ”Galbeni”, încheiat cu scorul de 4-0. Mai mult, rapidistul a marcat în minutul 56 în poarta lui Dani Coman.

Există o poză rară cu Robert Niță în tricoul naționalei României. Rară. Într-un trial din noiembrie 2000, cu gol marcat în poarta lui Dani Coman”, a spus moderatorul de la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste, în momentul în care a prezentat imaginea.

Niță a confirmat ”dovada” istorică și și-a reamintit de acele vremuri. ”La Ploiești. Am dat gol de lângă Lăcustă. Domnul Boloni era atunci. Eu eram jucător la Foresta Suceava. A făcut selecționerul un trial. Am stat 2 zile la Snagov, iar a treia zi am jucat un meci la Ploiești, pe stadionul Astra, Galbenii cu Roșii”, a spus fostul atacant.

Detaliul pe care și-l amintește Robert Niță de la acel meci: “Cât ghinion să ai”

Vorbind despre meciul jucat în urmă cu aproape 26 de ani, Robert Niță și-a mai amintit un detaliu interesant. L-a înfruntat atunci pe Dan Lăcustă, un fundaș foarte bun de la FC Argeș.

În imagine aici este Lăcustă, de la FC Argeș. Am spus tot timpul: cel mai incomod fundaș. Când am văzut echipele și am văzut că în partea cealaltă este Lăcustă, mi-am zis: ‘bă, cât ghinion să ai?’ Eram coleg cu el și la UEFA ’95. Era antrenor domnul Ion Pârcălab la echipa națională și el era venit de la Pitești”, își mai amintește Niță.

ADVERTISEMENT

Echipa pe care a înfruntat-o Robert Niță în 2000. Arbitrul meciului a fost Alexandru Deaconu

În meciul din noiembrie 2000, Robert Niță a fost coleg, în echipa ”Roșiilor”, cu Mulțescu, Petroesc, Șoavă, Pașcovici, Bolohan, Tameș, Ghindaru, Boștină, Cernat, Dancia, Bădoi, Costescu și Mihalcea.

Dincolo, la ”Galbeni”, au jucat: Curcă, Coman, Dăncuș, Trofin, Lăcustă, Buta, Domocoș, Pârvu, Raț, Liță, Trică, Cursaru, Claudiu Niculescu și Orlando. Arbitrul partidei a fost Alexandru Deaconu.

