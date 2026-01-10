Sport

Poză rară pentru istorie! Cum au fost surprinși împreună Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu

O poză extrem de rară cu Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu. Cum au apărut cei 3 într-un moment istoric pentru fotbalul românesc.
FANATIK
10.01.2026 | 15:00
Poza rara pentru istorie Cum au fost surprinsi impreuna Gigi Becali Gica Hagi si Valentin Ceausescu
EXCLUSIV FANATIK
Poză rară cu Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu. Sursa Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Unul dintre cele mai importante invenții ale omenirii este aparatul de fotografiat pentru care toată lumea este recunoscătoare. Acest lucru ne ajută pe noi astăzi să vedem imagini extrem de rare și memorabile cu oameni precum Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu într-un moment istoric.

Povestea pozei cu Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu

La Oldies but Goldies, Horia Ivanovici a pregătit o poză istorică cu Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu, toți aflați în Statele Unite ale Americii la Cupa Mondială din 1994. Andrei Vochin a preluat discuția pe piept și a povestit mai multe despre imaginea extrem de rară în care se regăsesc cei 3 oameni care au scris pagini memorabile în cartea de istorie a fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

„E o poză cu Gică Hagi, Valentin Ceaușescu și Gigi Becali. Erau în America. Valentin a fost invitat de prietenii lui de la Steaua. El i-a ajutat pe toți în 1989. Sunt poze cu el în vestiare felicitându-i pe toți de la Steaua, Dinamo, Craiova și toată echipa care s-a calificat la Cupa Mondială din 1990.

Tricoul de pe Gică Hagi este triocul de prezentare de la Adidas pe care l-au folosit la Cupa Mondială din ’94. După ’89, Valentin a făcut puțină închisoare, iar apoi a fost și el ajutat la rândul său de jucătorii de la Steaua, Pițurcă, Tudorel Stoica și mulți alții.

ADVERTISEMENT
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
Digi24.ro
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil

A fost o perioadă grea în care i s-a confiscat tot și nu avea din ce să trăiască. Sunt multe imagini și cu Gigi Becali și Valentin Ceaușescu înainte de ’89, chiar și de la acel meci cu Danemarca. Gigi era prieten cu Hagi, dar era cunoscut de toți ceilalți din fotbal pentru că le vindea brânză și lapte. Toți nomenclaturiștii se aprovizionau de la familia lui Gigi. Dar și de la ceilalți machedoni din zona Pipera”, a relatat Andrei Vochin la Oldies but Goldies.

ADVERTISEMENT
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP:...
Digisport.ro
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Poza cu Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu în S.U.A.
Poza cu Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu în S.U.A. Sursa Foto: Arhivă FANATIK

Fotografie de colecție după victoria României cu Argentina de la Cupa Mondială

În cadrul discuției, a mai apărut o imagine fantastică. Una în care se regăsesc Valentin Ceaușescu, Gabi Balint, Florin Răducioiu, Țiți Dumitriu și Gică Hagi. Cei 5 au fost surprinși într-o fotografie de colecție după victoria cu Argentina de la Cupa Mondială din 1994.

Imagine rară după victoria României cu Argentina de la Cupa Mondială din 1994
Imagine rară după victoria României cu Argentina de la Cupa Mondială din 1994. Sursa Foto: Arhivă FANATIK

„Valentin a fost acolo cu ei în America. Îmi aduc aminte că l-am întâlnit și eu. Am vorbit cu dânsul o singură dată când scriam cartea legată de formarea Stelei din 1986. Am avut o discuție cu domnia sa în 2001 la o cafea. Am stat 3-4 ore în care mi-a povestit multe”, a spus Andrei Vochin despre Valentin Ceaușescu la Oldies but Goldies.

ADVERTISEMENT

Povești incredibile cu Valentin Ceaușescu la Oldies but Goldies

Radu Drăgușin a spus „DA”! Fabrizio Romano a făcut anunțul momentului despre transferul...
Fanatik
Radu Drăgușin a spus „DA”! Fabrizio Romano a făcut anunțul momentului despre transferul românului de la Tottenham
Amicale SuperLiga. Cum arată echipele de start de la Rapid – Wisla Plock....
Fanatik
Amicale SuperLiga. Cum arată echipele de start de la Rapid – Wisla Plock. Cum poate fi văzut meciul
Anamaria Prodan reacționează după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții...
Fanatik
Anamaria Prodan reacționează după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice! ”Acesta este rezultatul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Propus la naționala României, Zeljko Kopic a vorbit incredibil despre Mircea Lucescu în...
iamsport.ro
Propus la naționala României, Zeljko Kopic a vorbit incredibil despre Mircea Lucescu în fața jurnaliștilor croați
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!