Poză virală din vestiarul lui Dinamo! Cum au fost surprinși jucătorii lui Nuno Campos după 2-0 cu FC Botoșani

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Dinamo își continuă seria excelentă din SuperLiga. „Câinii” au obținut o victorie muncită pe teren propriu contra lui FC Botoșani, 2-0, reușitele fiind semnate pe final de meci de Danny Armstrong și Cătălin Cîrjan, ambii marcând din lovituri de la 11 metri. După finalul meciului, „câinii” au postat pe rețelele sociale o imagine cu sărbătoarea din vestiar, iar fundașul Raul Opruț (28 de ani) a vorbit despre cele întâmplate.

Cum au fost surprinși jucătorii lui Dinamo după 2-0 cu FC Botoșani

Fotbaliștii lui Dinamo au sărbătorit succesul obținut contra lui FC Botoșani în vestiarul de la Arena Națională, iar pe pagina clubului a apărut o imagine cu fotbaliștii pregătiți de Nuno Campos. Fundașul Raul Opruț a dezvăluit la final că nu a fost vorba despre o sărbătoare ieșită din comun. „Nu am sărbătorit nimic, e la fel după fiecare meci.

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Nu e nicio primă specială, e vorba de primele pe care le avem la orice meci. Ne-am pregătit foarte bine, am avut încredere că o să câștigăm acest joc pe baza a ceea ce am pregătit”, a afirmat fotbalistul lui Dinamo după , conform . În următoarea etapă din SuperLiga, va juca duminică, 25 octombrie, de la ora 19:00, pe terenul lui CFR Cluj.

Dinamo, victorie cu FC Botoșani după aproape 3 ani de „secetă”

Cu victoria obținută vineri pe Arena Națională, Dinamo a reușit să întrerupă o serie negativă în meciurile directe contra celor de la FC Botoșani. „Câinii” nu aveau niciun succes în ultimele 5 partide directe contra formației „roș-alb-albastre”, bilanțul fiind de 4 remize și o înfrângere.

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Ultima victorie a lui Dinamo contra lui FC Botoșani datează de pe 18 decembrie 2023, când „roș-albii” se impuneau cu 2-0 chiar la Botoșani, reușitele fiind semnate de Dennis Politic și Hakim Abdallah. Ultimul succes al lui Dinamo la București împotriva lui FC Botoșani a fost tot în 2023, pe 14 august, 1-0. Meciul de pe „Arcul de Triumf” a fost unul dramatic, fiind decis în minutul 90+5, când goalkeeper-ul Răzvan Ducan a deviat în propria poartă un șut trimis de Politic.