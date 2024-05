Pozele cu pisici, armă în campania electorală. Un candidat PUSL se folosește de imaginea unui motan celebru pe Instagram

Louis este un motan din rasa Maine Coon care trăiește alături de familia sa umană în Germania. Stăpânii săi i-au creat un cont de Instagram unde este urmărit de 122.000 de persoane. Acum apare și pe afișele electorale din Suceava.

Un candidat PUSL se folosește de imaginea unui motan celebru pe Instagram

Constantin Harasim, fost subprefect și prefect al județului Suceava, actual al municipiului reședință de județ din partea PUSL și-a adăugat pe afișele electorale o imagine a celebrului .

Jurnalistul local Sandrinio Neagu atrage atenția asupra afișului pe blogul său: „Constantin Harasim apare în afișul cu care vrea să îi convingă pe suceveni să îl voteze alături de un motan cu bască și fular.

Presupun că e motan, de vreme ce sloganul lui nea Titi este următorul: ‘PUSL, eu și Oscar vom câștiga!’. Dacă prin absurd nea Titi va câștiga funcția de primar, oare își va aduce motanul la serviciu?”, scrie acesta, citat de .

Constantin Harasim a fost subprefect al județului iar între aprilie 2015 și martie 2017 a fost prefect. Candidatul PUSL este absolvent (înainte de 1989) al unei facultăți de subingineri, specializarea construcţii hidrotehnice.

Presa locală mai relatează că, la 46 de ani, în perioada 2000-2004, pe când era şi comisar la Garda de Mediu Suceava, şi-a completat studiile în construcţii hidrotehnice şi a devenit inginer, la cursuri de zi.

Harasim a obținut și un master în protecţia mediului, tot la zi, urmat în perioada 2006-2008. A fost consilier la Agenţia de Protecţia Mediului şi ulterior comisar la Garda de Mediu.

Pentru al municipiului Suceava candidează șase persoane: Rîmbu Vasile (PSD), Axinte Cătălin (AUR), Harșovschi Lucian (PNL), Harasim Constantin (PUSL), Neșculescu Andrei-Ionuț (SOS România), Andronache Marian (ADU), Munteanu Teodora (Independentă).

Actualul edil PNL, Ion Lungu a decis să nu mai candideze pentru al șaselea mandat de primar. „De peste 25 de ani sunt președintele Organizației Municipale a PNL Suceava, în diferite formate, și cu PDL. Vreau să fac un scurt bilanț politic și pot să spun că a fost unul pozitiv.

Am câștigat cu PNL Suceava funcția de consilier local în mandatul 2000-2004, atunci când am fost cap de listă și când PSD avea 80%. Atunci am câștigat trei consilieri locali pe picioarele noastre.

La fel, am candidat de cinci ori consecutiv și am câștigat Primăria municipiului Suceava. Și vreau să mulțumesc colegilor din PNL Suceava, în mod special domnului președinte Gheorghe Flutur, care a fost alături de mine, și mai nou și domnului viceprimar Lucian Harșovschi, care s-a alăturat echipei noastre”, a declarat, în luna martie, primarul Ion Lungu.