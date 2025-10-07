Sport

Poziția celor de la Rapid după ce Alex Dobre a înjurat Dinamo: „Se face un caz prea mare”

Reprezentanții Rapidului au reacționat după ce Alex Dobre, căpitanul echipei, a fost criticat pentru faptul că a folosit cuvinte dure la adresa rivalei Dinamo înainte de derby.
Bogdan Mariș
08.10.2025 | 00:40
Pozitia celor de la Rapid dupa ce Alex Dobre a injurat Dinamo Se face un caz prea mare
ULTIMA ORĂ
Victor Angelescu, președintele Rapidului, a reacționat după ce Alex Dobre a înjurat-o pe Dinamo. FOTO: Sport Pictures

Alex Dobre, căpitanul Rapidului, a fost criticat de personalități din lumea fotbalului pentru că a înjurat rivala Dinamo la finalul meciului cu Farul (3-1), în care marcase o „dublă”. Președintele giuleștenilor, Victor Angelescu, a sărit în apărarea fotbalistului.

ADVERTISEMENT

Reacția conducerii Rapidului după ce Alex Dobre a înjurat Dinamo

Victor Angelescu e de părere că reacțiile la adresa lui Alex Dobre au fost exagerate, iar președintele Rapidului a făcut o paralelă cu postarea făcută de Daniel Bîrligea după ce FCSB a luat titlul în sezonul precedent. „În calitate de conducător, nu mi se pare normal să înjuri.

Nu îmi plac lucrurile astea. Nu pot să spun că m-am bucurat că am văzut că Dobre a făcut chestia asta, dar e o chestie normală. O fac toți jucătorii, toți căpitanii. Când a câștigat FCSB titlul, unii jucători au postat niște poze pe internet, după care le-au scos.

ADVERTISEMENT

A fost Bîrligea, la un moment dat. Și-au dat seama că au greșit. E o anumită exuberanță”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport. Printre cei care au criticat gestul lui Alex Dobre s-au numărat președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, dar și Adrian Mutu, care a vorbit despre această situație la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Victor Angelescu i-a luat apărarea lui Alex Dobre

Oficialul Rapidului a afirmat că gesturi precum cel al lui Dobre se văd des în fotbalul românesc, în special în preajma unor derby-uri. Duelul Dinamo – Rapid va avea loc duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30. „De ce există aceste saluturi în care înjurăm anumite echipe eu nu înțeleg, dar eu nu sunt ultras. Mi se pare că se face un caz prea mare. E mai mult o chestie de îmbărbătare pentru că vine un derby.

ADVERTISEMENT
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european....
Digi24.ro
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul

Ar fi bine ca galeriile să nu aducă injurii, dar asta nu se poate în lumea ultras. Poate și Săpunaru a mai făcut-o, poate și căpitani de la Dinamo. Astea sunt lucruri care sunt normale înaintea unui meci, dar da, probabil Dobre ar fi trebuit să se abțină. În general, e de evitat, dar la fotbal nu e nimeni perfect”, a afirmat acesta pentru sursa menționată.

ADVERTISEMENT
S-au încheiat negocierile! Gică Hagi a ajuns pe listă și turcii au făcut...
Digisport.ro
S-au încheiat negocierile! Gică Hagi a ajuns pe listă și turcii au făcut anunțul
Cum a reacţionat Cătălin Cîrjan după ce a primit convocarea la naţională: “Este...
Fanatik
Cum a reacţionat Cătălin Cîrjan după ce a primit convocarea la naţională: “Este foarte motivat!”
Suporter al lui Liverpool, concediat după ce a fost implicat într-un incident incredibil...
Fanatik
Suporter al lui Liverpool, concediat după ce a fost implicat într-un incident incredibil la finalul meciului cu Chelsea: „A fost înfricoșător”. Video
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns...
Fanatik
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Toată lumea știe'. Cea mai sexy hocheistă i-a lăsat mască pe fani cu...
iamsport.ro
'Toată lumea știe'. Cea mai sexy hocheistă i-a lăsat mască pe fani cu ultima postare
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!