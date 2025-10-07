Poziția celor de la Rapid după ce Alex Dobre a înjurat Dinamo: „Se face un caz prea mare”

Alex Dobre, căpitanul Rapidului, a fost criticat de personalități din lumea fotbalului pentru că a înjurat rivala Dinamo la finalul meciului cu Farul (3-1), în care marcase o „dublă”. Președintele giuleștenilor, Victor Angelescu, a sărit în apărarea fotbalistului.

Reacția conducerii Rapidului după ce Alex Dobre a înjurat Dinamo

Victor Angelescu e de părere că reacțiile la adresa lui Alex Dobre au fost exagerate, iar președintele Rapidului a făcut o paralelă cu . „În calitate de conducător, nu mi se pare normal să înjuri.

Nu îmi plac lucrurile astea. Nu pot să spun că m-am bucurat că am văzut că Dobre a făcut chestia asta, dar e o chestie normală. O fac toți jucătorii, toți căpitanii. Când a câștigat FCSB titlul, unii jucători au postat niște poze pe internet, după care le-au scos.

A fost Bîrligea, la un moment dat. Și-au dat seama că au greșit. E o anumită exuberanță”, a declarat Victor Angelescu la . , dar și .

Victor Angelescu i-a luat apărarea lui Alex Dobre

Oficialul Rapidului a afirmat că gesturi precum cel al lui Dobre se văd des în fotbalul românesc, în special în preajma unor derby-uri. Duelul Dinamo – Rapid va avea loc duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30. „De ce există aceste saluturi în care înjurăm anumite echipe eu nu înțeleg, dar eu nu sunt ultras. Mi se pare că se face un caz prea mare. E mai mult o chestie de îmbărbătare pentru că vine un derby.

Ar fi bine ca galeriile să nu aducă injurii, dar asta nu se poate în lumea ultras. Poate și Săpunaru a mai făcut-o, poate și căpitani de la Dinamo. Astea sunt lucruri care sunt normale înaintea unui meci, dar da, probabil Dobre ar fi trebuit să se abțină. În general, e de evitat, dar la fotbal nu e nimeni perfect”, a afirmat acesta pentru sursa menționată.