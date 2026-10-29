Poziția neștiută pe care Harry Kane, Balonul de Aur 2026, a jucat în trecut

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Harry Kane (33 de ani) . Starul lui Bayern Munchen și al naționalei Angliei este marele învingător al ediției din acest an, a cărei gale s-a ținut la Londra luni, 26 octombrie. Puțini știu însă că experimentatul atacant a evoluat, în trecut, ca portar.

Harry Kane, câștigătorul Balonului de Aur 2026, a jucat ca portar

Până să ajungă să ridice în propriile brațe Balonul de Aur, Harry Kane a avut o carieră și o . Atacantul englez a trecut prin multe anterior, cunoscând nu doar momente de glorie, ci și pe cele mai puțin norocoase. La un moment dat, el a jucat ca portar, de urgență, pentru Tottenham Hotspur într-un meci din UEFA Europa League. Totul s-a întâmplat pe 23 octombrie 2014 împotriva echipei Asteras Tripolis. În minutul 87 al partidei, portarul titular al lui Tottenham, Hugo Lloris, a primit un cartonaș roșu. Cum echipa epuizase toate schimbările, Kane (care marcase deja un hat-trick în acel meci) s-a oferit voluntar și a îmbrăcat tricoul de portar.

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La doar câteva momente după ce a pus mănușile, ghinionul a făcut ca Asteras să execute o lovitură liberă direct pe spațiul porții. Deși șutul a fost unul destul de slab și pe centrul porții, lui Kane i-a scăpat mingea printre mâini și pe sub corp, permițând adversarilor să înscrie un gol de onoare. Scorul final a fost totuși 5-1 pentru englezi. „A fost o seară minunată… până când am intrat în poartă. Ca să fiu sincer, cred că de acum încolo o să las treaba asta în seama portarilor adevărați”, avea se declare după fluierul final, citat de . Deși este recunoscut la nivel mondial ca un atacant de elită, fanii glumesc adesea pe seama calităților sale de portar: „Harry Kane este primul portar care câștigă Balonul de Aur de la Lev Yashin în 1963!”, este poanta momentului legată de câștigătorul Balonului de Aur 2026.

Harry Kane, format ca portar la juniori

Un detaliu mai puțin cunoscut, confirmat de foștii săi antrenori de la academia lui Arsenal, este că în jurul vârstei de 10 ani, clubul nu era sigur pe ce post să îl rețină. Kane a fost antrenat timp de 5 luni ca portar, însă tehnicienii au realizat rapid că viitorul lui este în atac, unde avea să confirme peste ani și să devină vârful letal pe care Bayern plătea către Tottenham 95 de milioane de euro în vara anului 2023. Fotbalistul a vorbit despre trecutul său în poartă, amintindu-și chiar de meciul precizat mai sus: „Am jucat destul de des ca portar când eram mai tânăr.

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Atunci, la începutul carierei mele la Tottenham, marcasem trei goluri, era primul meu hat-trick pentru echipă. Apoi Hugo (Lloris) a fost eliminat și nu mai aveam schimbări. Am intrat direct în poartă, încrederea mea era la cote maxime. M-au pus în poartă chiar la o lovitură liberă. Era minutul 80 și ceva, așa că tot ce voiam era să păstrez poarta goală. Am fost devastat după aceea. Mi-a fost foarte greu să trec peste acea greșeală pentru că chiar mă credeam un portar bun”, spunea Kane la începutul anului 2021, citat de

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