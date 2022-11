PPD Zagreb – Dinamo, Live stream, ora 19:45, în etapa 6 din grupele Ligii Campionilor la handbal masculin. Duel direct pentru locul 6

Meciul PPD Zagreb – Dinamo are loc miercuri, 2 noiembrie, cu începere de la ora 19:45, în cadrul etapei a 6-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin. După primele cinci etape cele două echipe au câte 3 puncte, câinii ocupând locul 6, ultimul care califică în faza următoare iar croații fiind primii sub linia de șase. Ambele echipe au ca numitor comun victorii pe teren propriu în fața lanternei roșii a grupei, FC Porto.

Unde se joacă meciul PPD Zagreb – Dinamo

Întâlnirea PPD Zagreb – Dinamo se dispută miercuri, 2 noiembrie, de la ora 19:45 într-una dintre cele mai mari arene din Europa, membre a Asociației europene a arenelor. Este vorba de Arena Zagreb, un uriaș complex de cumpărături, cinematografe, alte puncte de distracție dar și pentru concerte sau evenimente, congrese, adunări. Se pot desfășura aici meciuri de handbal, baschet, tenis, volei, futsal, hochei. întreceri de atletism indoor.

Arena Zagreb are o capacitate de 16.500 locuri pentru meciurile de baschet, de 15.500 pentru cele de handbal și de 22.000 pentru concerte. Aici au avut loc meciuri de la turneul final al CM de handbal masculin din 2009 și CE de futsal din 2012, unde a participat și România. Arena a fost dată în folosință în 2007 și a costat 87 de milioane euro. Aici a mai jucat o singură echipă de handbal din România, în tururi de calificare în grupele Ligii Campionilor, HCM Constanța, eliminată de PPD Zagreb.

Cine transmite la TV partida PPD Zagreb – Dinamo

Partida PPD Zagreb- se joacă miercuri, 2 noiembrie, de la ora 19:45 în Arena Zagreb din capitala Croației, în etapa a 6-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin și va fi transmisă pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 3, Orange Sport 4 și Prima Sport 4. De asemeni, o veți putea viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Echipa de handbal masculin este un brand în capitala Croației, motiv pentru care la partidele care au loc în Arena Zagreb vin destui de mulți spectatori, asigurând o atmosferă electrizantă. Fanii croați, ca de altfel tot ce provine din spațiul ex-iugoslav sunt deosebit de temperamentali, de multe ori acțiunile lor desfășurându-se la limita regulamentului sau chiar depășind-o, motiv pentru care au existat destule sancțiuni din partea EHF de-a lungul anilor, în special amenzi.

Cine este PPD Zagreb, adversara lui Dinamo din etapa 6 din grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin

va întâlni la Zagreb unul dintre cele mai branduri din handbalul european, recordman de trofee în țara sa dar și câștigător în douâ rânduri a trofeului Ligii Campionilor, pierzând alte patru finale jucate în aceeași competiție. 30 de titluri ale Croației, 28 de Cupe ale Croației, 6 titluri și două cupe în fosta Iugoslavie, precum și succese în Liga Campionilor în 1992 și 1993 așează echipa din Zagreb în top 8 al celor mai performante cluburi de pe continent. Anul acesta PPD Zagreb, cunoscută mult mai bine după denumirea de RK Zagreb de foarte mulți ani, sărbătorește anul acesta un secol de existență.

Însă actualmente clubul din Zagreb nu mai are forța din perioada de glorie. Antrenorul Ivica Obrvan are majoritatea lotului alcătuită din croați plus alți jucători din spațiul ex-iugoslav (doi sârbi, un bosniac și doi sloveni) la care se adaugă străini autentici doar rusul Timur Dibirov și ungurul Csaba Leimeter.

Cote la pariuri la jocul PPD Zagreb – Dinamo

La Zagreb se vor bate pentru cele douâ puncte extrem de importante pentru ambele echipe o formație cu un blazon impresionant,croații de la PPD și o alta, Dinamo, care încearcă sub bagheta lui Xavier Pascual și cu transferuri incredibil de spectaculoase pentru campionatul nostru, să ridice capul printre marile puteri de pe continent.

Bookmakerii sunt oameni pragmatici, pentru ei nu contează istoria ci prezentul. Care, din punctul lor de vedere, este mult mai bine pus la punct pentru Dinamo, considerată favorită la cota de 1,60 în timp ce fosta câștigătoare de două ori a Ligii Campionilor are cotă de 3,00 iar șansă dublă 1X ajunge la 2,10. Să sperăm că bookmakerii au apreciat corect și Dinamo va câștiga primul ei meci din istorie cu echipa croată.