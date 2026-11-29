CE TREBUIE SĂ ȘTII Egal dramatic în ultima etapă și sfârșitul unei ere în fotbalul din Belarus

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Unul dintre cele mai emblematice nume ale fotbalului est-european din ultimele două decenii trăiește cel mai negru moment din istoria sa. BATE Borisov, formația care a dominat autoritar campionatul din Belarus și a fost o prezență constantă în fazele grupelor din competițiile continentale, a retrogradat oficial în eșalonul secund pentru prima dată de la înființare.

Egal dramatic în ultima etapă și sfârșitul unei ere în fotbalul din Belarus

Deznodământul dramatic s-a produs chiar în ultima etapă a stagiunii 2026, disputată pe 28 noiembrie, când echipa pregătită de Vitaliy Rogozhkin a remizat pe teren propriu cu Isloch, scor 1-1. BATE deschisese scorul în minutul 77 în urma unui autogol al lui Andrey Makarenko și părea să se îndrepte spre salvarea de la retrogradare, însă oaspeții au primit un penalty în minutul 89, transformat de Aleksandr Butko, rezultat care a trimis formația din Borisov pe locul 15 în clasament, cu 25 de puncte acumulate în 30 de runde.

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Căderea sportivă a clubului este cu atât mai șocantă cu cât BATE Borisov este cea mai titrată echipă din istoria Belarusului, având în vitrină nu mai puțin de 15 titluri de campioană, dintre care 13 cucerite consecutiv între 2006 și 2018, alături de șase Cupe și opt Supercupe naționale. Declinul s-a accentuat treptat în ultimii ani, pe fondul reducerii drastice a veniturilor din cupele europene, al pandemiei și al contextului geopolitic și sancțiunilor care au blocat atragerea unor investitori străini.

După ce pierduse hegemonia internă în 2019 și coborâse treptat spre mijlocul clasamentului, ajungând până pe poziția a zecea în sezonul precedent, echipa mai bifase totuși o ultimă tresărire de orgoliu în vara anului 2026, când a evoluat Din păcate pentru suporterii „galben-albaștrilor”, parcursul intern din acest an a fost dezastruos și s-a încheiat cu părăsirea primei scene fotbalistice.

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Victorii istorice cu Bayern Munchen, AS Roma și Arsenal în cupele europene

Contrastul față de epoca de aur a clubului este uriaș. Între 2008 și 2015, BATE Borisov a reușit performanța remarcabilă de a se califica de cinci ori în grupele UEFA Champions League, aducând în Belarus unii dintre cei mai mari granzi ai fotbalului mondial. De-a lungul campaniilor europene, formația belarusă a dat piept cu echipe precum Real Madrid, FC Barcelona, Juventus sau AC Milan. Mai mult decât atât, BATE nu a fost doar o simplă victimă sigură, ci a semnat victorii răsunătoare care au făcut înconjurul continentului. Cea mai celebră seară din istoria clubului rămâne cea din octombrie 2012, când belarușii au învins-o pe Bayern Munchen cu 3-1 în grupele Ligii Campionilor, într-un sezon în care bavarezii aveau să cucerească trofeul, după ce în aceeași grupă trecuseră și de campioana Franței, Lille.

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Lista victimelor ilustre de pe teren propriu include și alte nume grele ale Europei. În septembrie 2015, BATE a produs un nou șoc în Champions League, învingând-o pe AS Roma cu 3-2 după ce a condus cu 3-0 încă din prima jumătate de oră, iar în februarie 2019 a reușit o victorie istorică cu 1-0 în prima manșă a șaisprezecimilor de finală din UEFA Europa League. Astăzi, toate acele nopți magice împotriva elitelor Europei par o amintire îndepărtată. În locul duelurilor de gală cu Real Madrid, Barcelona sau Bayern Munchen, BATE Borisov va fi nevoită să își reconstruiască viitorul din liga a doua a Belarusului, într-o încercare dificilă de a-și recăpăta identitatea și statutul pierdut.