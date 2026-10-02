Prăbușirea AnimaWings: cum a ajuns Simona Halep imaginea companiei aviatice care a păgubit zeci de mii de români cu milioane de euro. Exclusiv

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La 30 septembrie 2026, AnimaWings și-a cerut insolvența, la Tribunalul București. Într-un comunicat transmis în cursul aceleiași zile, reprezentanții companiei au anunțat că își continuă activitatea și operațiunile de zbor ”în formatul actual al flotei” și că decizia vine după o perioadă în care problemele tehnice repetate la nivelul flotei au generat ”efecte succesive asupra disponibilității aeronavelor” și, implicit, asupra activității operaționale, comerciale și financiare ale companiei. ”În perioada următoare, programul de zbor va fi adaptat capacității operaționale disponibile. AnimaWings continuă operarea cu cele două aeronave Airbus A320 disponibile și lucrează pentru menținerea unui număr cât mai mare dintre zborurile și rutele planificate. Ca urmare a capacității temporar reduse, în următoarele zile sunt disponibile modificări ale programului, inclusiv reprogramarea sau anularea punctuală a unor zboruri”, au transmis cei de la AnimaWings.

De ce prăbușirea AnimaWings este greu de oprit

În realitate, problemele sunt mult mai complicate. Pentru o companie aviatică ce efectuează zboruri de linie, intrarea în insolvență are efecte extrem de severe și, de cele mai multe ori, ireversibile. Potrivit BoardingPass, AnimaWings mai avea active, miercuri, doar patru destinații (Heraklion-București, București-Iași-București, București-Cluj Napoca-București și București-Timișoara). Dar situația se schimbă rapid.

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”Riscul ca proprietarul celor două avioane rămase active, care este tot o companie de leasing, să își ia de la compania aeriană avioanele este destul de mare. Pe lângă acest risc, mai sunt și altele, precum posibilitatea ca Ministerul Transporturilor să suspende Licența de Operare a acesteia, iar Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) să suspende Certificatul de Operator Aerian, oprind astfel operațiunile aeriene ale acesteia.

De asemenea, pot apărea și situații în care furnizorii companiei aeriene să nu mai deservească zborurile acesteia din cauza datoriilor sau în lipsa unor plăți în avans. Iar cum situația actuală e cauzată de probleme financiare, scenariul acesta devine și mai plauzibil. Desigur, există și posibilitatea ca niciuna dintre aceste situații să nu aibă loc, însă e posibil ca acesta să fie cel mai puțin plauzibil”, au scris cei de la Boarding Pass.

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Nici cifrele contabile nu sunt de partea AnimaWings. În 2025, afacerile au fost de 330,83 milioane lei (+165%), iar pierderea netă de 110,74 milioane lei. Datoriile au crescut de la 33,16 milioane lei în 2024 la 157,08 milioane lei (+373,7%). La 30 iunie 2026, restanțele la ANAF însumau 11,55 milioane lei: 5,49 milioane la bugetul de stat, 4,60 milioane la asigurări sociale și 1,46 milioane la sănătate (duble față de acum trei luni). Societatea nu figurează cu mențiuni privind garanții mobiliare în RNPM/AEGRM. Aeroportul Iași, Aeroporturi București, Aeroportul Constanța și Fraport Greece au cerut în instanță facturi neplătite.

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Căderea AnimaWings are efecte devastatoare la bursă asupra Christian Tour. Cristian Pandel nu mai e director general

Insolvența AnimaWings ar putea atrage după ea un efect de cascadă și probleme la ”firma mamă”, Christian Tour. Compania a început ziua de joi cu o scădere de peste 10% la Bursa de Valori București, iar la ora 14:00, acțiunile TRIP scădeau la -7,16%. Prețul de tranzacționare a ajuns la 1,322 lei/acțiune (față de 1,446 lei/acțiune în ziua de miercuri sau 1,895 lei/acțiune în luna iunie). Prăbușirea poate fi considerată drept catastrofală pentru operatorul de turism, care a transmis, joi dimineață, câteva clarificări privind relația cu AnimaWings. ”AnimaWings este o entitate juridică distinctă și nu face parte din Christian ’76 Tour S.A., nici nu se numără printre entitățile consolidate de aceasta. AnimaWings este parte afiliată a Companiei exclusiv prin existența unor acționari finali comuni. Această distincție a fost reflectată în structura corporativă prezentata investitorilor in prospectul Ofertei Publice Inițiale (IPO)”, se arată într-un comunicat transmis către BVB.

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Totuși, au existat mișcări interesante încă de acum câteva zile. La data de 25 septembrie, Cristian Pandel, fondator și Președinte al Consiliului de Administrație al companiei, a anunțat că renunță la funcția de Director General. Astfel, el a devenit președinte neexecutiv, iar în locul lui a fost numit Ștefan Petre, fost director de vânzări și marketing, iar ulterior director general adjunct. ”Alături de Consiliul de Administrație, el va evalua și oportunitățile de extindere și achiziții, în special în Republica Moldova”, se arată în comunicat.

De asemenea, din Consiliul de Administrație s-a retras și Alin Rățoi, acesta fiind înlocuit de același Ștefan Petre. Până să se extindă în Republica Moldova, Christian Tour va aplica pentru un credit de 10 milioane de euro de la BRD Groupe Societe Generale (din care 9 milioane cash). Aprobarea contractării urmează să fie avizată în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare, care a fost stabilită pentru începutul lunii noiembrie.

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AnimaWings și-ar fi anulat toate zborurile până la finalul lunii octombrie

Cea mai mare problemă pentru AnimaWings o reprezintă, însă, încrederea clienților în capacitatea companiei de a se redresa. Pe forumurile de specialitate, compania este acuzată de comunicare deficitară din momentul în care a început să anuleze zboruri în lanț. Pasagerii au aflat adesea de anulări direct de la aeroport, cu foarte puțin timp înainte de decolare, ceea ce a generat panică și revoltă.

În acest moment, AnimaWings are înregistrate pe rolul instanțelor circa 12.000 de procese, majoritatea fiind intentate de clienți nemulțumiți care solicită despăgubiri și compensații financiare din cauza unor zboruri anulate. Peste jumătate dintre acestea au fost deschise doar în ultimele șase luni ale anului 2026.

Clienții păgubiți sunt cei mai afectați de intrarea în insolvență a companiei aviatice. După intrarea oficială în insolvență, AnimaWings va schimba statutul clienților în ”creditori chirografari”, ceea ce înseamnă că rambursările directe și compensațiile promise prin serviciul clienți sunt acum blocate legal. Oamenii vor fi trimiși să se înscrie la masa credală, un proces birocratic de lungă durată. Potrivit , AnimaWings a decis, joi, anularea zborurilor regulate până la 25 octombrie.

FANATIK a solicitat un punct de vedere din partea AnimaWings în legătură cu soarta zecilor de mii de clienți păgubiți, însă până la ora publicării materialului nu am primit un răspuns.

Cum a ajuns Simona Halep să-și pună imaginea în joc pentru AnimaWings. Circa 12.000 de procese deschise de clienții care cer aproximativ 3 milioane euro

La data de 19 mai 2026, AnimaWings anunța parteneriatul cu cea mai titrată jucătoare de tenis româncă. ”Asocierea cu Simona Halep este o validare a direcției în care se dezvoltă AnimaWings și a standardelor pe care ne dorim să le oferim pasagerilor noștri”, spunea, în acel moment, Marius Pandel, CEO și co-fondator AnimaWings. La eveniment era prezent Johan Pelissier, președinte Airbus Europa, iar cele două companii anunțau că vor continua discuțiile privind extinderea flotei. În mai, AnimaWings opera cu opt avioane și anunța, pentru vara anului 2026, că va opera pe 50 de rute regulate către destinații populare din Europa.

La data la care Simona Halep semna un contract de reprezentare cu AnimaWings, compania se confrunta deja cu probleme, chiar dacă acestea nu erau recunoscute. La finalul lunii martie, FANATIK a scris că sau companii care preiau drepturile de despăgubire de la călători își cereau banii în instanță. La acel moment, doar cererile de valoare redusă din instanțe valorau 1,25 de milioane de euro. Pe o logică simplă (ținând cont că numărul proceselor a depășit 12.300), valoarea cererilor de rambursare din partea pasagerilor ajunge, probabil, spre 3 milioane de euro.

Totuși, nu a fost unul întâmplător. Cu trei săptămâni înainte de semnarea contractului, adică pe 30 aprilie 2026, AnimaWings anunța că va ceda 50% din acțiuni către investitori instituționali, precum: BT Asset Management, Winners Holding Investments și Evergent Investments. Planul era ca frații Cristian și Marius Pandel să rămână cu jumătate din companie, iar cealaltă să fie cedată către investitori cu greutate și disponibilități financiare.

Legăturile sportivei cu investitorii interesați de compania aviatică

BT Asset Management este parte din grupul Banca Transilvania, Winners Holding Investments este un vehicul de investiții controlat de Horia Ciorcilă, președintele aceleiași bănci, iar Evergent Investments este fostul SIF Moldova, unde președinte al Comitetului de investiții este tot Horia Ciorcilă. Prin această asociere, frații Pandel transmiteau un mesaj de forță pe piață, că vor să facă din AnimaWings cea mai mare companie aeriană din România. Primul pas era extinderea la 14 aeronave, până la finalul anului 2027. , iar includerea ei în planurile de expansiune era foarte importantă.

De altfel, legăturile Simonei Halep cu familia Ciorcilă sunt cunoscute. Sportiva are o relație profesională strânsă cu Patrick Ciorcilă, fiul fondatorului Băncii Transilvania. Patrick este co-fondator al Sports Festival și directorul turneului Transylvania Open (fosta jucătoare de tenis este ambasador onorific al turneului de la Cluj), iar firma lui se ocupă de managementul de imagine și strategie al Simonei Halep din 22 septembrie 2026. De asemenea, cei doi au avut apariții frecvente împreună la evenimente publice sau private, cum ar fi aniversarea de 30 de ani a lui Patrick Ciorcilă, la care Simona Halep a fost prezentă.

Tranzacția nu s-ar mai fi materializat, iar AnimaWings a intrat în insolvență

Totuși, lucrurile nu au mers deloc în direcția dorită. Potrivit , tranzacția BT-AnimaWings nu s-ar mai fi materializat. Motivele nu sunt clare, însă, în luna mai, Christian Tour, operator de turism controlat de frații Pandel, anunța că finalizarea tranzacției este condiționată de analiza și aprobările Consiliului Concurenței și ale Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe.

În prezent, schema de acționariat prezentată pe platforma Termene nu include noii investitori. Cristian Pandel deține 29,49%, Pan Global Assets Holding SA (firma care deține 60% din Christian Tour) are 49,77%, iar MCP Holding BV (societate controlată tot de Cristian Pandel), cu sediul în Olanda, deține 20,74%.

FANATIK a solicitat un punct de vedere din partea lui Patrick Ciorcilă în legătură cu acordul de parteneriat, însă acesta nu a răspuns până la momentul publicării prezentului articol. De asemenea, am dorit să aflăm și opinia Simonei Halep în legătură cu situația de la AnimaWings, însă, de asemenea, nu am putut obține reacția fostei sportive.