Practici brutale la Shanghai în numele politicii zero COVID. Copiii, indiferent de vârstă, separați de părinți și duși în centre de carantină

Autoritățile chineze au anunțat la mijlocul săptămânii un număr record de peste 20.000 de cazuri de COVID-19 confirmate. Cele mai multe dintre ele au apărut în metropola Shanghai.

Practici brutale la Shanghai în numele politicii zero COVID

Țara în care noul coronavirus a fost detectat pentru prima oară la sfârşitul anului 2019, a reuşit până în martie 2021 să țină sub control în mare parte epidemia de COVID-19 prin măsuri foarte stricte, reunite sub sintagma “strategie zero COVID”.

Însă varianta Omicron a dat totul peste cap, cauzând bilanţuri de infectări zilnice mai mari decât statisticile oficiale anunţate în timpul primului val epidemiologic din Wuhan.

Peste 80% din noile cazuri pozitive au fost raportate în .

În încercarea de a stinge focarul, Shanghai separă copiii infectați cu coronavirus de părinții lor. Copiii sub 7 ani sunt duși în centre de sănătate, în vreme ce copiii mai mari sunt ținuți în unități de carantină.

Oficialii din domeniul sănătății din Shanghai apără politica de separare a bebelușilor și copiilor mici de părinții lor dacă sunt testați pozitiv pentru Covid-19, pe fondul frustrării crescânde față de politicile brutale de zero Covid ale orașului.

Copiii infectați, indiferent de vârstă, separați de părinți

Autoritățile locale încearcă să stingă cel mai grav focar de virus din țară de la sfârșitul primului val de pandemie la începutul anului 2020.

, oricine este găsit pozitiv – chiar dacă este asimptomatic sau are o infecție ușoară – trebuie izolat de persoanele neinfectate.

Acestea includ copiii care sunt testați pozitiv, dar ai căror membri ai familiei nu au virusul. Anunțul a fost confirmat de oficialii din domeniul sănătății, apărând o politică care a răspândit anxietatea și indignarea în oraș.

„Dacă micuțul are mai puțin de 7 ani, acești copii vor primi tratament într-un centru de sănătate publică”, a declarat Wu Qianyu, un oficial al Comisiei Municipale de Sănătate din Shanghai, relatează . „Pentru copiii mai mari sau adolescenți… îi izolăm în principal în locuri centralizate (de carantină).”

Oficialul de la Shanghai a mai spus că politica face parte integrantă din „munca de prevenire și control” a virusului. „Am clarificat faptul că copiii ai căror părinți sunt de asemenea pozitivi… pot trăi în același loc cu copiii”, a adăugat ea.

Frustrarea crește în Shanghai, epicentrul focarului din China

Autoritățile au promis inițial că nu vor închide întreg orașul, ci în schimb vor ținti focarele cu instituirea de carantine localizate ale anumitor zone.

După săptămâni de creștere a numărului de cazuri, oficialii orașului au recunoscut în urmă cu doar câteva zile eșecul tacticii lor.

Ei au introdus un lockdown în două etape, inițial prezentate ca durând patru zile fiecare pentru a testa în masă ambele părți ale orașului.

Câteva zile mai târziu, rezidenții se tem că sunt sub un ordin mascat și prelungit de a rămâne în case, nu pot face mișcare în aer liber sau să-și plimbe câinii și au acces limitat la alimente proaspete.

Strategia zero-COVID a Chinei este supusă unei presiuni extreme, în timp ce virusul se răspândește în toată țara, cu un alt focar în nord-est.

Diplomații occidentali, îngrijorați de politica de separare a copiilor de părinți

Diplomații occidentali și-au exprimat îngrijorarea față de politica de separare a copiilor de părinți, cerând în același timp asigurări că ambasadorii și diplomații lor nu vor fi supuși unor controale atât de stricte.

Diplomați din peste 30 de țări au scris Ministerului chinez de Externe cerând autorităților să nu continue politica brutală.

„Solicităm ca în niciun caz părinții și copiii să nu fie separați”, se arată într-o scrisoare scrisă de consulatul francez din Shanghai, adresată biroului de afaceri externe din Shanghai pe 31 martie.

Într-o scrisoare separată adresată Ministerului de Externe chinez din aceeași zi, ambasada Marii Britanii la Beijing a declarat că este îngrijorată de „cazurile recente în care autoritățile locale au încercat să separe minorii care au fost testați pozitiv pentru COVID-19 de părinții lor” și a cerut asigurări că asta nu s-ar întâmpla personalului diplomatic.

Consulatul Franței și Ambasada Marii Britanii au spus că scriu scrisorile și în numele altor țări, inclusiv state ale Uniunii Europene, precum și al altora, inclusiv Norvegia, Elveția, Australia și Noua Zeelandă, după ce au auzit despre dificultățile cauzate de lockdown-ul din Shanghai.

Cazurile asimptomatice sau ușoare ar trebui trimise către „un mediu de izolare specializat, cu personal care poate comunica în limba engleză”, se spune în scrisoarea consulatului francez.

În prezent, cazurile asimptomatice sunt trimise în centre de carantină centralizate, dintre care unele au fost descrise ca insalubre și supraaglomerate.

Îngrijorări legate de condiții și lipsa de confidențialitate

Ambasada Marii Britanii a declarat că există îngrijorări cu privire la condițiile și lipsa de confidențialitate în unitățile spitalicești mobile instalate recent, adăugând că izolarea în locuințe diplomatice este o „soluție preferabilă și în concordanță cu privilegiile Convenției de la Viena”.

„Consulatul general britanic din Shanghai și-a exprimat îngrijorările cu privire la diferite aspecte ale politicilor actuale privind COVID-19 în legătură cu toți cetățenii britanici din China, cu autoritățile chineze relevante”, a declarat un purtător de cuvânt al consulatului.

Consulatul francez a refuzat să comenteze scrisoarea. Consulatul General Australian din Shanghai, care a fost citat în scrisori, a refuzat să comenteze, dar a spus că a discutat cu autoritățile locale cu privire la restricțiile COVID-19.

SUA nu a apărut ca semnatar în nicio scrisoare. Cu toate acestea, consulul general al SUA la Shanghai, Jim Heller, le-a spus membrilor unui grup privat de chat pentru cetățenii americani că reprezentanța diplomatică a subliniat multe dintre preocupările ridicate de scrisoarea europeană adresată guvernului din Shanghai.

Un purtător de cuvânt al ambasadei SUA a refuzat să comenteze observațiile lui Heller, dar a spus că modul în care personalul ambasadei a fost tratat în pandemia de COVID a fost „o preocupare prioritară” și că ambasada se implica în politica legată de COVID cu guvernul chinez.