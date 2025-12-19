„Praf în ochi”. Șumudică a luat foc la comparația Boupendza – Baroan! A dezvăluit cum l-a vândut Rapid pe 800.000 de euro!

ADVERTISEMENT

Antrenor în SuperLiga în sezonul trecut, Marius Șumudică l-a adus alături de el și pe Aaron Boupendza, cel care a stat însă doar până în iarnă în Giulești, după care a fost cedat în China.

Ce spune Marius Șumudică despre comparațiile Boupendza – Baroan

Tehnicianul a povestit cum a plecat atacantul gabonez de la Rapid, asta după ce a avut un episod de indisciplină care l-a scos din lot. Șumudică ar fi dorit ca Boupendza să continue în Giulești, însă Victor Angelescu a vrut să-l dea la Zhejiang FC.

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă poți să renunți așa ușor, mai ales că s-au investit 400.000 de euro. Eu nu cred că motivul ar fi că e indolent la antrenament, s-a întâmplat altceva. Adică nu ai cum, dacă dai 400.000 de euro, a zis Robert Niță că ar avea un salariu de minim 10.000 de euro, mai pui 120.000 de euro venitul lui, plus comision, 50.000 de euro, deci te duci la 600.000-700.000 de euro. Nu mai spun taxele.

Nu poți să renunți la un jucător de genul ăsta și să-l dai afară din lot pentru că este indolent. Stai un pic. Am mai zis, comparăm floarea de colț cu păpădia. Aici mi s-au urcat neuronii la cap. Dacă Boupendza, nu neapărat că l-am adus eu, a venit cu 0 costuri, nu știu cât a costat salariul sau ce i-ai mai dat, era ca Rolexul ăla, când ai vrut l-ai vândut și ai luat 800.000 de euro pe el.

ADVERTISEMENT

A venit domnul Angelescu într-o zi și mi-a spus că mâine trebuie să plece Boupendza. După care am fost la o ședință cu Șucu, Angelescu și Moldovan, iar eu am încercat să spun să-i dăm o amendă, de 40.000-50.000 de euro, cu care domnul Șucu era de acord. Dar Angelescu a spus că oferta e făcută și jucătorul trebuie să plece în China. M-am trezit pe o zi pe alta că e vândut. Praf în ochi. Mi-a zis că e decizia conducerii, indiferent de ce fac eu”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Baroan, aproape de plecare de la Rapid

să se impună și se pare că ar fi gata de plecarea din Giulești. El a fost scos din lot pentru că a avut un comportament neadecvat la antrenamente și l-a supărat pe Constantin Gâlcă, cel care a recunoscut public că nu se mai bazează pe atacantul francez.

În cele 15 meciuri jucate pentru Rapid, Baroan a marcat de 2 ori și a oferit o pasă decisivă, departe de cifrele lui Rrahmani sau Boupendza. Acesta din urmă a înscris de 5 ori în cele 11 meciuri în care a evoluat pentru giuleșteni.

ADVERTISEMENT