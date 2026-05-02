Prag istoric pentru Liga Campionilor! Suma uriașă pe care UEFA o va încasa pentru drepturile TV

Explozie financiară în fotbalul european, acolo unde Liga Campionilor se apropie de pragul istoric de 5 miliarde de euro anual din drepturi TV, în noul ciclu comercial 2027-2031. Potrivit unui articol publicat de , competițiile organizate de UEFA își consolidează statutul de motor economic global, depășind toate recordurile anterioare în materie de venituri.

Creșterea vine pe fondul unei evoluții accelerate a pieței media sportive. Dacă în ciclul actual veniturile medii au ajuns la aproximativ 4,4 miliarde de euro pe sezon, pentru perioada 2027-2031 estimările indică depășirea pragului de 5 miliarde anual, un salt considerabil care confirmă apetitul uriaș al broadcasterilor pentru fotbalul de elită.

Un factor decisiv în această expansiune este noul format al competiției. Introducerea sistemului cu 36 de echipe și a grupei principale garantează mai multe meciuri pentru fiecare club, crescând astfel atractivitatea produsului pentru televiziuni și platforme de streaming. Această schimbare a contribuit deja la o creștere de 25% a veniturilor începând cu 2024.

Americanii au simțit potențialul și cumpără drepturile pentru Champions League

În paralel, marile piețe europene au reacționat pozitiv la noile licitații pentru drepturi TV. În Italia, de exemplu, acordurile cu platforme precum Sky și Amazon au crescut semnificativ ca valoare, semn că bătălia pentru conținut premium se intensifică. În general, în principalele cinci piețe europene s-a înregistrat o creștere medie de aproximativ 20%. Expansiunea nu se limitează însă la Europa. În ultimele runde de vânzări, UEFA a cedat drepturile pentru încă 19 teritorii din Europa și zona Americii, unde creșterea a fost și mai spectaculoasă, ajungând la circa 40%.

Giganți media americani precum Paramount și Disney își consolidează astfel prezența în fotbalul european, însă această dinamică are și efecte colaterale. Creșterea valorii competițiilor UEFA pune presiune pe campionatele naționale, întrucât bugetele televiziunilor nu sunt nelimitate. În consecință, unele ligi interne riscă să piardă teren în fața Ligii Campionilor, care devine produsul preferat al investitorilor media.