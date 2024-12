Prăjitura cu care s-au delectat jurații de la MasterChef România în marea finală. Avem meniul din care au ciugulit toți. Exclusiv

FANATIK a aflat ce au mâncat jurații de la MasterChef România înainte de marea finală a sezonului 9, difuzată în direct de PRO TV, miercuri, 11 decembrie 2024.

Prăjitura cu care s-au răsfățat jurații de la MasterChef România în marea finală

FANATIK a ajuns pe platoul de filmare al show-ului culinar și dezvăluie, în exclusivitate, ce au mâncat, de fapt, cei trei bucătari, dincolo de preparatele cu care concurenții au vrut să îi cucerească definitiv pentru premiul de 75.000 de euro.

Vă prezentăm fotografii cu platourile pregătite de doamna Nina, simpatica bucătăreasă care are grijă de cei trei jurați, care le gătește tot ce le poftește inima. Aceeași doamnă Nina le-a dat o mână de ajutor concurenților de-a lungul sezonului.

Așa cum vă arată FANATIK, puteți observa că în marea finală s-a optat pentru delicii tradiționale. Mai exact, pentru porcării! Atenție, ne referim la preparate din porc. Se pare că la s-a furat startul, iar Ignatul a venit mai devreme! Spunem asta căci pe farfuriile din care Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au ciugulit găsim șorici, șuncă aleasă și jumări!

De departe, însă, cireașa de pe tort din meniul pregătit pentru jurații de la MasterChef România o reprezintă desertul cu totul special, unul care ne amintește tuturor de perioada copilăriei.

Albinița, un desert popular mai ales în Ardeal

Nu vă mai ținem mult pe jar și vă spunem că e vorba despre prăjitura Albinița, din care Sorin Bontea s-a înfruptat ca un copil, înnebunit după foile fine cu miere, garnisite cu gem. Prăjitura Albinița este extrem de populară mai ales în zona Ardealului, unde e cunoscută, în comunitatea maghiară, sub denumirea de „Mezes”.

„Lua-o-ar naiba de Albinuța”, a spus Sorin Bontea în culisele finalei de la MasterChef România. După această replică, a băgat încă o bucățică de prăjitură în gură, complet sedus.

Jurații s-au mai bucurat și de brânzeturi diferite, românești, dar și franțuzești (Camembert) și slănină autentică. Prea bun, prea ca la țară!

Confesiunile finaliștlor, în exclusivitate pentru FANATIK

Marea finală MasterChef a fost programată pentru ziua de miercuri, 11 decembrie 2024. În ultima etapă a competiției au ajuns Sebi Dascălu, Georgiana Ene și Gabriel Șerban. Cei trei au demonstrat că au fost cei mai buni. Doar unul, însă, se alege cu trofeul și cec-ul de 75.000 de euro.

Chiar înainte de finală, cei trei bucătari au făcut dezvăluiri în exclusivitate pentru FANATIK despre parcursul lor plin de emoții și lucrurile neștiute din viața lor. Sebi Dascălu, de pildă, ne-a mărturisit că a trudit din greu toată viața pentru a avea ce pune pe masă. Din cauza sărăciei, finalistul de la MasterChef nu a dat nici examenul de Bacalaureat. Tânărul și-a rupt coatele de mic pentru a-și câștiga existența.

„Am plecat de mic în Italia, de la 8 ani. Acolo am făcut diferite studii, după care am început să lucrez pentru că eram foarte săraci și trebuia să mă apuc de muncă. Am făcut diferite joburi. Nu am luat nici Bac-ul. Nu am avut oportunitatea. După care am început să călătoresc mult. Am deschis o chestie de haine, unde imprimăm haine și vindem haine”, ne-a spus cu câteva ore înainte de finală Sebi. și,