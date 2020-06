Prăpăd în toată țara! Noapte albă din cauza furtunilor. Viiturile au făcut ravagii și ele

ADVERTISEMENT

Prăpăd în toată țara! A fost un adevărat iad în mai multe localități din Mureș. Nici o oră nu a durat ploaia, dar ceea ce a urmat a însemnat un adevărat dezastru. Pârâul din satul Roua a ieşit din matcă, iar viitura formată a măturat totul în cale.

“Ce-i acolo, sus la vale e foarte mare, am ridicat ce am avut de jos, dar s-au umplut maşinile cu noroi cu tot. E pârâu şi sunt nişte vai adânci”, s-a plâns un localnic de cele întâmplate.

De altfel, zeci de gospodării au fost inundate, animalele luate pe sus de apă, iar oamenii, speriaţi, s-au adăpostit care pe unde au putut. De o amintire de neuitat a avut parte și un tânăr de 18 ani. Acesta a rămas blocat pe un acoperiş într-o încercare disperată de a salva câteva oi şi un câine. În ajutor i-au sărit vecinii.

Noapte albă din cauza furtunilor

“El s-a adăpostit la șură. Am intrat după el, cu o sfoară am fost legată eu, peste șură am pus un lemn şi cu noroc, cu Dumnezeu, cu nu ştiu ce am scos, l-am dus afară şi l-am scăpat, cu mare noroc…. Era apa de trei metri”, a spus o localnică, martoră la cele petrecute

Din păcate, scenele de coșmar nu s-au încheiat aici. Și alte zone din județ au trecut prin momente înfiorătoare. “Am fost solicitaţi de poliţişti la salvarea a două persoane suprinse de viitură într-o locaţie izolată. Am reuşit aducerea la mal a persoanelor”, a spus Cristian Porav, şef adjunct ISU Mureş.

La Cluj, o furtună abătută din senin a adus un adevărat spectacol de fulgere pe cer. Vântul a suflat atât de puternic încât a pus la pământ mai mulţi arbori. De altfel, din cauza unor copaci prăbuşiţi pe şosea, circulaţia pe câteva drumuri a fost îngreunată.

În Covasna, viitura a năvălit cu furie peste casele oamenilor care n-au mai avut ce face decât să asiste neputincioși la întreaga scenă de coșmar. În câteva minute totul a fost acoperit de ape și numai intervenția pompierilor a făcut să nu se ajungă la o tragedie.

Cod portocaliu de ploi torenţiale, grindină şi vânt puternic a fost și în județul Alba. Acoperişul unui bloc din Albă Iulia a fost distrus pe o suprafaţă de o sută de metri pătraţi şi a fost nevoie de militari pentru a îndepărta pericolul.

La Vaslui, situația a fost asemănătoare. Apele au înghițit mai multe gospodării. La Brașov, localnicii au fost martorii unui fenomen neobișnuit. Din norii negri de furtună s-a format un fuior cu aspect de tornadă care a fost surprins în mai multe fotografii.

