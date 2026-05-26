„Prea multă atenție îl face pe măgar să creadă că e un leu!” Scandal între două legende ale clubului

Scandalul generațiilor ia amploare la Manchester United, după ce fosta legendă a clubului, Roy Keane a intensificat războiul verbal cu una dintre vedetele echipei, Bruno Fernandes, printr-o aluzie voalată pe contul său de Instagram.

Roy Keane și Bruno Fernandes au o dispută aprinsă

, în timp ce doi lei erau ascunși în umbră. Postarea lui Keane, adresată celor 2,5 milioane de urmăritori ai săi, a fost însoțită de mesajul: „Prea multă atenție îl face pe măgar să creadă că e un leu”

Acest lucru vine după ce căpitanul actual al „Diavolilor Roșii”, Fernandes a doborât recordul de pase decisive din Premier League când a înregistrat al 21-lea assist din acest sezon, în meciul de final al sezonului, al lui United împotriva lui Brighton.

După care, el și-a făcut publică nemulțumirea, pentru că Roy Keane, în vârstă de 54 de ani, îl acuzaze că a pus gloria personală înaintea echipei. Mijlocașul portughez, în vârstă de 31 de ani, a încercat să clarifice lucrurile în timpul unei apariții la podcastul „The Diary of a CEO”. „Ce nu-mi place este când oamenii mint despre anumite lucruri. Am acceptat întotdeauna criticile din partea tuturor și nu am răspuns niciodată la nimic. Ce a spus Roy Keane e o minciună.

Îi accept criticile, accept că s-ar putea să nu mă placă ca jucător, să mă placă sau nu ca persoană, sar ceea ce nu-mi place este că îmi pune în gură cuvinte pe care nu le-am spus. Acesta este singurul lucru care nu-mi place”, a afirmat portughezul.

Keane l-a acuzat pe Fernendes că e prea egoist

El a dezvăluit, de asemenea, că l-a contactat pe fostul său antrenor, Ole Gunnar Solskjaer, pentru a obține numărul lui Keane și a discuta incidentul în privat. Disputa a început după ce Roy Keane a interpretat o declarație a lui Bruno Fernandes astfel:

„După meci, Fernandes a fost intervievat, iar căpitanul echipei Manchester United a spus: «De câteva ori, probabil că ar fi trebuit să trag la poartă, dar am ales să pasez». Wow. Cum poți avea o mentalitate care nu vizează câștigarea meciului, ci un record individual? Nu va câștiga trofee, nu cu această mentalitate. Ei primesc două goluri și toată lumea e în extaz pentru că el a egalat recordul de pase decisive. E uluitor. E un număr de circ.”

A fost însă o eroare, deoarece Bruno Fernandes a spus, de fapt: „Probabil că au fost momente astăzi când ar fi trebuit să pasez în loc să trag la poartă. Sunt foarte fericit pentru pasă decisivă, dar mai mult decât atât, sunt fericit pentru victorie și pentru că am terminat sezonul în forță”

Generația United 92, la baionetă cu echipa actuală

Disputa dintre unii membri ai „Generației ’92”, printre care se numără Gary Neville, Paul Scholes și Nicky Butt, și jucători din actuala echipă nu e chiar nouă. S-a remarcat în ultimii ani ca un critic deosebit de vehement al echipei United.

Lisandro Martinez a ripostat la adresa lui Scholes și Butt în ianuarie, susținând că experții nu au niciodată curajul să repete criticile față în față, după ce cei doi au ironizat statura fundașului în comparație cu Erling Haaland, înainte de victoria cu 2-0 a lui United în derby.

În încercarea sa de a pune capăt conflictului cu Keane, Fernandes a punctat: „N-am avut niciodată nimic de spus, n-am spus niciodată ceva greșit. Accept criticile. Asta mă face să devin mai bun. Ce nu-mi place este că oamenii își inventează propriile interpretări ale celor spuse de mine, iar acestea nu corespund adevărului. Evident, i-am arătat întotdeauna mult respect lui Roy Keane, pentru tot ce a făcut pentru club”