„Prea mulți steliști printre noi! Prea greu să-i suportăm” Mesajul lui Marian Iancu, transmis în miezul nopții, după Rapid – FCSB 2-2

Fostul finanțator de la Poli Timișoara a punctat pe facebook un aspect care pare să-l fi deranjat foarte tare la derby-ul de aseară
Catalin Oprea
18.08.2025 | 08:15
Prea multi stelisti printre noi Prea greu sai suportam Mesajul lui Marian Iancu transmis in miezul noptii dupa Rapid FCSB 22
Marian Iancu a devenit extrem de critic pe facebook FOTO facebook

Cunoscut ca un suporter înflăcărat al Rapidului, Marian Iancu s-a simțit dator să ia atitudine după meciul Rapid – FCSB 2-2. Omul de afaceri a reclamat un aspect care pare să-l fi deranjat foarte tare la meciul de pe Arena Națională.

Marian Iancu reclamă prea mulți steliști printre rapidiști

Temă pentru cei alb-vișinii: prea mulți steliști printre noi! Prea greu să-i suportăm! Pentru asta Domnul și-a întors fața către noi! Să trecem mai ușor peste și printre măști. Vorbim!”, a scris Iancu pe pagina sa de facebook.

Referitor la meci, acesta a punctat: “Spuneam înainte de jocul Rapid cu FCSB: Rapid joacă și nu pierde iar FCSB joacă și nu câștigă. Nimic mai adevărat. Divinitatea a avut timp de noi, rapidiștii pătimași și ne-a consolat cu un egal cât o victorie! Iar pe mine m-a legitimat din nou ca un om obiectiv și echilibrat, care nu vă va minți niciodată. Pot greși, dar nu o voi face voit sau cu un interes meschin”.

Iancu s-a poziționat în ultima perioadă ca un critic efervescent pe facebook. Fostul patron de la Poli Timișoara a luat atitudine, nu o dată, în privința unor aspecte care nu-i plac la echipa patronată de Dan Șucu.

A criticat alegerile lui Gâlcă

La pauza meciului de aseară, el a criticat alegerea lui Costel Gâlcă pentru primul 11. „M-a surprins modul în care a așezat Costel Gâlcă Rapidul. A schimbat, ca de obicei. Spuneam înaintea jocului că, atunci când au jucat cu CFR, au jucat cu numărul 10, Rareș Pop, o invenție care pur și simplu i-a făcut de râs.

Astăzi joacă de la început Hazrollaj în partea dreaptă. Îl mută în stânga, în «gura lupului», pe Dobre, exact unde este puterea voinicului. Îi prinzi desculți pe cei de la FCSB. Când îi mai prinzi pe FCSB în halul ăsta?”, a explicat Marian Iancu.

L-a făcut praf pe Stolz

El a fost nemilos cu portarul Rapidului, Franz Stolz, pe care l-a numit „bufon”. „Mai am o observație. «Bufonul» primei reprize este Stolz. Acest «bufon», care nu e portar. De câte ori este mingea la el, de câte ori intervine, îmi tremură inima. Atâta nesiguranță și detașare!

Nu este conștient cât de slab se prezintă. Nu este în joc niciodată, nu scoate nimic care să-mi arate că e portar de Genoa. Poarta e mică pentru el, chiar așa? Nu a împins deloc în picioare la gol”, a mai spus Marian Iancu, conform GSP.

Rapid rămâne neînvinsă în Superliga României. După șase etape, giuleștenii au trei victorii și trei egaluri, acumulând 12 puncte. Sunt depășiți doar de Universitatea Craiova, care a adunat 16 puncte, din cinci victorii și un egal.

 

