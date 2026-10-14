Precedentul Laurențiu Reghecampf în fotbalul internațional. Cine este fostul antrenor de la PSG care a fost suspendat din fotbal pentru o datorie neachitată

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Miercuri seară, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a dat decizia în cazul litigiului dintre Laurențiu Reghecampf (51 de ani), în prezent antrenor la FCSB, și Universitatea Craiova, una dintre fostele echipe ale tehnicianului. , s-a hotărât ca fostul fundaș dreapta să fie exonerat de cea mai aspră sancțiune pe care ar fi putut-o primi în această speță, reprezentată chiar de excluderea din fotbal, măcar pentru o anunită perioadă.

Care este precedentul Laurențiu Reghecampf în fotbalul internațional

Concret, după cum se știe deja destul de bine de altfel, Reghecampf trebuia în ultimă fază să le plătească oltenilor suma de 150.000 de euro, reprezentând despăgubiri pentru faptul că în septembrie 2023 el a denunțat în mod unilateral contractul cu gruparea din Bănie, la al doilea său mandat acolo, pentru a pleca în Arabia Saudită, la Al-Tai.

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Pe data de 1 februarie 2024, Comisia de Disciplină stabilise că trebuia să achite acea datorie către Universitatea Craiova în termen de maxim doi ani, adică până la 1 februarie 2026, pentru ca acest litigiu să fie stins, iar antrenorul să nu riște chiar să fie exclus din fotbal. Datoria inițială fusese de 200.000 de euro, valoarea clauzei de reziliere a contractului tehnicianului la acea vreme.

Ulterior, Reghe a plătit 50.000 de euro și mai rămăseseră deci de achitat restul de 150.000 de euro. Fostul fotbalist nu și-a îndeplinit acea obligație în timp util. Astfel, în momentul revenirii sale în România, la FCSB, s-a pus problema ca înțelegerea lui cu echipa roș-albastră să nu poată fi înregistrată și bineînțeles ca el să nu poată sta pe banca tehnică la meciuri. Asta chiar dacă cei de la FCSB achitaseră între timp, de curând, acea datorie în numele lui Reghecampf, doar că termenul inițial de plată fusese deja depășit de ceva timp.

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Laurențiu Reghecampf a scăpat de excluderea din fotbal după litigiul cu Universitatea Craiova

Pentru meciul FCSB-ului cu Oțelul Galați, primul de la revenirea lui Reghe, a fost dată o dispensă, iar antrenorul a putut sta pe banca tehnică. Ulterior însă, adică în cursul zilei de miercuri, s-a judecat speța per ansamblu și exista astfel chiar posibilitatea ca Laurențiu Reghecampf să fie exclus din fotbal din cauza întârzierii plății respective. Nu a fost însă cazul de așa ceva în cele din urmă, iar tehnicianul a fost „iertat” de către Comisia de Disciplină, după cum s-a notat anterior. De asemenea, în acest context ar mai trebui menționat și faptul că oltenii au solicitat și daune pentru întârzierea achitării datoriei inițiale, în valoare de 17.000 de euro, dar această speță nu a fost analizată acum. Cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat, fie de către un organism sportiv, fie poate chiar de către o instanță civilă de judecată.

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Așadar, în acest context, a fost interesant de găsit o speță similară cu cea de acum a lui Laurențiu Reghecampf în fotbalul internațional, întrucât este vorba despre cazuri extrem de rare, în întreaga lume. O astfel de situație l-a vizat însă în urmă cu mai mulți ani pe francezul cu cetățenie spaniolă Luis Fernandez, în prezent în vârstă de 67 de ani. Liber de contract în acest moment, el a antrenat în trecut la echipe importante din Europa, precum PSG, înainte de venirea qatarezilor la club, Athletic Bilbao, Espanyol sau Real Betis.

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Luis Fernandez, fost antrenor la PSG, printre altele, a fost exclus din fotbal în 2011 pentru o lună după o situație similară cu cea de acum a lui Laurențiu Reghecampf

De asemenea, a mai pregătit și formații ca Beitar Ierusalim, Cannes sau Al-Rayyan din Qatar, dar a fost și selecționer la naționalele Israelului și Guineei. Ultima dată, a activat tot la PSG, până în iunie 2018, dar în rolul de coordonator al echipelor de tineret. Ei bine, în februarie 2011, pe când se afla la naționala Israelului, FIFA a dictat o suspendare totală din fotbal pentru Luis Fernandez din cauza unei datorii neachitate de el la timp către cei de la Al-Rayyan, echipă pe care o pregătise tocmai în 2005, pentru o scurtă perioadă.

Asemenea lui Laurențiu Reghecampf ani mai târziu, francezul denunțase în mod unilateral contractul cu formația din Qatar, iar în noiembrie 2009 fusese dată o decizie definitivă prin care el a fost obligat să achite despăgubirile respective până la o anumită dată, dar tehnicianul a depășit termenul respectiv. Astfel, Fernandez a fost exclus din fotbal de către FIFA în februarie 2011, însă doar pentru o lună. Suspendarea totală a fost ridicată în martie 2011, după ce Luis Fernandez a achitat în cele din urmă acea datorie către Al-Rayyan.