Precedentul Mourinho care îi dă fiori lui Michael Carrick după victoria lui Manchester United cu Roma din Champions League

ADVERTISEMENT

Sărbătoarea de pe Old Trafford după victoria dramatică obținută de Manchester United în fața celor de la AS Roma, scor 3-2, ar putea ascunde un scenariu de coșmar pentru Michael Carrick. Deși englezul în vârstă de 45 de ani a bifat prima sa victorie după o serie neagră de 9 meciuri fără succes în toate competițiile, istoricul recent al clubului sugerează că această revenire spectaculoasă ar putea fi, de fapt, începutul sfârșitului pentru mandatul său pe banca tehnică.

Precedente de groază: Jose Mourinho și Ole Gunnar Solskjaer, demiși după meciuri trase la indigo

Fanii lui United trăiesc un sentiment straniu de deja-vu. În octombrie 2018, cu presiunea demiterii apăsând greu pe umerii săi, Jose Mourinho a orchestrat o revenire de la 0-2 la 3-2 în fața celor de la Newcastle, meci ce părea să-i salveze postul. Cu toate acestea, la doar 12 zile distanță, tehnicianul portughez a fost demis în urma unei înfrângeri drastice cu Liverpool. Scenariul s-a repetat aproape identic în octombrie 2021 sub comanda lui Ole Gunnar Solskjaer.

ADVERTISEMENT

Condusă cu 2-0 pe teren propriu, United a revenit spectaculos și s-a impus cu 3-2. Coincidența face ca adversara de atunci să fie Atalanta, echipă antrenată tot de Gian Piero Gasperini, tehnicianul aflat marți seară pe banca celor de la AS Roma! La doar câteva zile după acel succes, Solskjaer a fost zdrobit cu 5-0 de Liverpool și a mai rezistat pe bancă doar o lună. O coincidență poate și mai interesantă legată de perioada în care Solskjaer era tehnician pe banca lui United este legată de momentul în care norvegianul era interimar.

După instaurarea lui Ole pe banca tehnică pe post de interimar, United a avut o serie foarte bună de rezultate. După această serie, norvegianul a primit job-ul pe termen lung, iar din acel moment lucrurile au luat o întorsătură negativă, Solskjaer fiind demis într-un final. care după ce a reușit redresarea echipei sezonul trecut și calificarea acesteia în Champions League, trece printr-o perioadă grea în al doilea sezon, după ce a trecut de la rolul de interimar la cel de rolul de tehnician principal.

ADVERTISEMENT

Avertismentul lui Paul Scholes și coșmarul numit Anfield

După victoria cu Atalanta din 2021, legenda Paul Scholes lansa un avertisment dururos care avea să se adeverească rapid: „Prima repriză m-a speriat. Lumea va spune că sunt negativist, dar United a fost vraiște. Ai revenit de la 0-2, spirit mare de luptă, dar ai oferit atât de multe ocazii. Dacă faci asta duminică împotriva lui Liverpool, vezi ce se întâmplă”.

ADVERTISEMENT

Cuvintele lui Scholes rămân de o actualitate înfiorătoare și pentru mandatul lui Carrick. Condusă cu 2-0 la pauză de Roma, United a întors meciul prin penalty-ul transformat de Bruno Fernandes . Pentru Carrick urmează duelul din campionat cu Aston Villa, iar după pauza internațională vine testul suprem: o deplasare de foc pe Anfield, exact meciul care le-a fost fatal predecesorilor săi.