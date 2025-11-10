Precizări de ultimă oră de la polițiști după ce s-a zvonit că Dani Mocanu ar fi în Italia: „Are un specific conspirat”

ADVERTISEMENT

Dani Mocanu e de negăsit de trei zile, polițiștii dându-l în urmărire națională și internațională. Reamintim că interpretul de manele a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor, alături de fratele său, Nando, care a primit șapte ani.

Primele piste despre unde ar putea fi Dani Mocanu. Precizări de la polițiști

În spațiul public au apărut zvonuri potrivit cărora Dani Mocanu s-ar afla în Italia, ajutat de un cunoscut interlop pe nume Mircea Nebunu. Informația, nu a fost, însă, confirmată de poliție, însă reprezentanții de la IPJ Argeș vin cu câteva clarificări cu privire la dispariția lui Mocanu.

Oamenii legii ne-au spus că ancheta este una secretă, așadar nu se poate da cu exactitate locul în care s-ar ascunde Mocanu. Totuși, polițiștii ne precizează faptul că au început să colaboreze cu persoane care le-au dat deja câteva piste despre locul în care s-ar găsi , cel mai probabil fiind plecat din țară.

„Activitatea are un specific conspirat”. Polițiștii din România, în colaborare cu oamenii legii din altă țară

Dacă e sau nu în Italia (ori în vreo altă țară unde ar fi reușit să fugă înainte de ziua condamnării) rămâne de văzut. „Activitatea are un specific conspirat, fapt pentru care nu se poate transmite oficial anume ce rezultă din activități, cel puțin când nu avem confirmarea oficială a depistării”, ne transmite Florin Popa, purtător de cuvânt al IPJ Argeș, pentru FANATIK.

Instituția a fost întrebată dacă polițiștii au concret niște piste despre locul în care ar fi Dani Mocanu. Reprezentanții ne-au zis că au fost deja telefonați cu referire la acest subiect și se depun toate eforturile pentru confirmarea depistării și prinderea lui Dani Mocanu: „Sigur, doar depindem de rezultatul unei colaborări”.

Așadar, reprezentantul IPJ ne poate confirma doar faptul că polițiștii români sunt deja într-o colaborare cu oamenii legi dintr-un alt loc (un alt stat în cazul de față), motivul pentru care nu se dorește a se spune cu exactitate unde s-ar afla Mocanu este din cauza faptului că acesta ar putea schimba repede ascunzătoare dacă știe că autoritățile l-au reperat.

Mocanu și fratele său, căutați după o condamnare pentru tentativă de omor

Situația nu s-a schimbat cu nimic de joi, 6 noiembrie 2025, când Dani Mocanu a fost dat în urmărire. Polițiștii s-au prezentat atunci la locuința acestuia din Ștefănești, județul Argeș, dar nu a fost găsit acasă. Autoritățile au vorbit și cu vecinii manelistului, dar nimeni nu i-a putut ajuta cu o informație despre unde ar putea fi .

„Polițiștii argeșeni desfășoară activități specifice pentru depistarea a doi bărbați de 33 și 35 de ani, din Ștefănești, condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Pe durata urmăririi penale și a judecății cauzei, persoanele în cauză s-au aflat sub efectul unor măsuri preventive succesive (arest preventiv, arest la domiciliu și control judiciar), măsuri dispuse și menținute de către instanțele de judecată competente.

Anterior emiterii sentinței definitive, de către Curtea de Apel (prin care a încetat de drept măsura controlului judiciar pentru cei doi bărbați), cei în cauză și-au respectat obligațiile impuse de instanța de judecată. Astfel, nu au rezultat indicii că aceștia s-ar putea sustragere de la urmărirea penală sau de la punerea în aplicare a mandatelor de executare a pedepsei cu închisoarea.

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, punerea în aplicare a procedurilor specifice de depistare a persoanelor urmărite nu este posibilă anterior momentului emiterii unui mandat de executare a pedepsei închisorii”, transmite IPJ Argeș.

Dacă nu se prezintă în câteva zile, Mocanu ar putea face 3 ani de pușcărie în plus

Totodată, polițiștii ne-au spus că, potrivit modificărilor legislative, din luna martie a acestui an, orice persoană care nu se predă în șapte zile de la o condamnare definitivă, se adaugă o pedeapsă de la 6 luni la 3 ani de închisoare la sentința dată deja. Așadar, dacă Mocanu nu apare la timp, ar putea primi încă 3 ani de pușcărie, pedeapsa putând ajunge la 7 în total, iar a fratelui său la 10 ani.