Fotoreportaj. Vacanţa la Predeal, în scenariul roșu: măşti aruncate, fişe fictive la restaurant şi turişti veniţi cu pernele de-acasă

Vacanţa de ski la Predeal, în scenariul roşu, o experienţă care merită, dacă eşti atent şi respect regulile. FANATIK îţi dezvăluie realitatea turistică de la munte, în plină pandemie şi restricţii

Zăpadă, voie bună, aer curat, telescaun, schi, săniuș, zone de promenadă, obiective istorice, hoteluri frumoase care au reușit să reziste în această perioadă grea pentru turism, aceste ingrediente pot reprezenta ingredientele unei vacanțe perfecte la Predeal în plină pandemie de coronavirus. Dacă îți iei măsuri de precauție și ești informat corect despre ce te așteaptă acolo.

Cum arată un weekend la ski, la Predeal, în plin scenariul roșu. Măști aruncate pe pârtie și fişe fictive de cazare pentru a servi turiştii în restaurant

Predealul este orașul situat la cea mai mare altitudine din România și una dintre principalele stațiuni montane de la noi. De miercuri însă, a intrat din nou în scenariul roșu din cauza infectărilor cu coronavirus și asta vine la pachet cu o serie de reguli noi pentru turiști, dar pe care nu toți le respectă.

”Noi am închiriat un apartament în Predeal și am căutat aseară un restaurant deschis unde să mâncăm, dar toate erau închise, iar în afară la terasă, seara nu poți sta, că îngheți. Până la urmă, am mers la un hotel și ne-a făcut o fișă de cazare fictivă ca să ne poată primi în restaurantul hotelului”, ne-a povestit o familie cu un copil mic din București.

Nea Petrică, taximetristul care se fereşte de coronavirus cu ţuică fiartă

Mulți localnici nici nu cred în coronavirus. Stă mărturie reacţia unui taximetrist care ne-a dus la mănăstirea Sfântul Nicolae din Predeal, monument istoric, fiind ctitorită în 1774 de către ieromonahul Ioanichie, în prezent mănăstire de maici, aflată pe strada Mănăstirii din Predeal, la care nu poți să ajungi ca turist decât cu mașina pentru că nu există trotuare.

”Eu nu port mască, doar iohaniștii poartă mască și nu e cazul meu. Eu mă feresc de ani de răceli și de gripă cu câte o țuică fiartă servită seara, când termin treaba. Turiștii care călătoresc cu mine pot să poarte mască sau nu, treaba lor”, spune, nonşalant, nea Petrică, taximetrist în vârstă de 58 ani.

“Ăsta nu e tratament, nea Petrică, şi nu vă fereşte de covid!”, îi transmitem cu îngrijorare. Ridică din sprânceana groasă şi îi ia la ţintă pe guvernanţi: “Las că mă feresc ăştia de la putere! Colegii mei din CFR sunt la protest pentru că taximetria eu o fac în timpul liber. Eu nu m-am dus, pierd timpul degeaba. Nouă, ne-au mai tăiat ăştia salariile și în mandatele trecute. Le-am spus: ați votat cu ei, mergeți la protest, eu n-am de ce să merg, pentru că nu am votat”, conchide taximetristul până să ajungem la mănăstire.

Turiști care au venit de acasă cu pături, perne și lenjerie de pat de teama contaminării cu coronavirus

La hotelul unde am fost cazați am observat alte lucruri desprinse parcă dintr-un film. Înainte să plecăm din stabiliment am observat la lift un cuplu care-și căra lenjeria de pat, două pături groase și două perne personale la mașină. De teamă ca nu cumva lenjeria de la hotel să fie contaminată.

De asemenea, o parte din turiști comandau mâncare în cameră, ca să nu fie în aceeași încăpere cu alte persoane la restaurant, iar deseori vedeai chelnerul cu tăvile cu mâncare delicioasă pe palier sau în lift. Noi însă am ales să folosim lenjeria de la hotel care era foarte curată și igienizată și să mâncăm la restaurant. Dar am întrebat managerul stabilimentului despre aceste întâmplări.

Manager de hotel din Predeal: “Am avut situații în care turiștii și-au pus celofan pe pat!”

”Noi dezinfectăm camera cu lampă UVC, deși e puțin cam iritantă pentru ochi, mai ales pentru cei care se ocupă de curățenie, dar o bagă în priză, o ține cât este necesar, după care intră rapid și o scoate. E lampa mare, pusă pe un suport, se trag draperiile, se face întuneric în cameră și se dezinfectează așa tot, în camere nu ai nicio șansă să te infectezi. Cu toate acestea, turiștii se tem. Am avut situații în care turiștii și-au pus celofan pe pat. Fiecare are gradul de frică mai mare sau mai mic”, dezvăluie Laura Beatrice Ionescu, manager de hotel de 4 stele din Predeal.

Referitor la mâncarea în camere, da, se face mizerie, dar nici nu pot să-l oblig să coboare în restaurant dacă omului îi este frică. Deși la urma, urmei, e un paradox. Îți este foarte frică de virus, dar cu toate astea călătorești. Noi ne luăm măsurile necesare, unii nu și le iau deloc, nu poartă mască, dacă strănută, nu strănută măcar într-un șervețel, sau ceva. Pe când alții poartă două măști și mănuși.

Consiliul Județean ne-a transmis marți prin mail că de miercuri, timp de două săptămâni, iar intrăm în scenariu roșu. La fel e și în Brașov. Pe lângă că nu ai voie să circuri după ora 11 noaptea decât dacă ai justificare, se închid restaurantele indoor, care sunt exclusiv restaurante, fără hotel. Doar terasele rămân deschise. În cazul nostru, fiind hotel și restaurant, avem voie să lăsăm restaurantul deschis, să nu întreacă capacitatea de jumătate și să nu fie mai mult de 6 persoane la o masă, să fie distanțare de 2 metri între mese”, conchide Ionescu, managerul stabilimentului Atrium Mountain View, aflat la 4 minute de mers pe jos de pârtia Clăbucet din Predeal.

Cât costă o călătorie dus-întors, cu telescaunul la Predeal, în scenariul roşu

Una peste alta o vacanță la Predeal poate fi perfectă dacă eşti grijuliu şi știi cum să te bucuri de viață, chiar și în pandemie. Dacă infrastructura în oraș lasă de dorit, fiind multe gropi și puține trotuare, iar traficul în weekend este infernal, pârtiile de schi sunt într-o stare foarte bună, există mai multe locuri amenajate pentru săniuș.

În timpul săptămânii la Telescaun nu sunt cozi, în 3-5 minute urci la Clăbucet Plecare, o călătorie dus-întors pentru un adult fiind 60 RON, în timp ce pentru copii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani, 30 RON.

Skipass pe zi este 180 RON pentru un adult și 90 de RON pentru copii, fiind mai ieftin dacă iei pentru mai multe zile.

Pentru cei care nu schiază, există varianta închirierii unei sănii cu 10 RON pe zi și să te dai până când se înserează în locurile amenajate în acest sens care sunt pline de adulți și copii care se bucură de zăpadă, dar respectă distanța regulamentară. Acolo joi însă am găsit o mască aruncată chiar la baza pârtiei.

Promenada Poliștoaca, cel mai frumos loc din Predeal

Merg de mulți ani la Predeal dar abia în acest an am descoperit poate cel mai frumos loc din oraș. Mai ales când este zăpadă. Este vorba despre Promenada Poliștoaca. Aceasta reprezintă vechiul drum de promenadă al familiei regale atunci când veneau în Predeal, ce face legătura între două zone turistice foarte importante ale orașului: Clăbucet și Cioplea.

Promenada Poliștoaca este amplasată în totalitate în mijlocul pădurii, fapt pentru care reprezintă cel mai ionizat loc din orașul montan. Promenada are o lungime de aproximativ 2,7 kilometri, putând fi parcursă în aproximativ o oră. Aceasta reprezintă locul perfect pentru desfășurarea activităților sportive, antrenamentelor, pentru recreere și odihnă pe băncuțele amplasate de-a lungul promenadei sau pentru o drumeție printr-un peisaj superb pe jos sau pe bicicletă.

Accesul auto în zonă este restricționat prin montarea unor bariere astfel ca mașinile să nu îi deranjeze pe cei care vor să stea liniștiți în natură.

Cum a nins toată săptămâna în Predeal, Promenada Poliștoaca s-a transformat într-un peisaj de vis unde erau copii care erau plimbați de părinți cu sania, unde turiștii și-au făcut chiar și niște pârtii pentru săniuș și unde o plimbare prin pădure sau un moment de relaxare pe băncile amplasate în inima pădurii îți vor încărca bateriile pentru o bună perioadă de timp.

Cum am întrebat multă lume unde aceasta este amplasată și nici pe Google nu-ți arată locul exact, aceasta este la doar 4 minute de mers pe jos de hotel Atrium, în capătul străzii Tudor Vladimirescu din Predeal. O veți recunoaște pentru că este o barieră și înainte de barieră sunt informații despre aceasta.

Una peste alta, dacă-ți iei măsuri de precauție, o vacanță la munte în Predeal poate fi perfectă, chiar dacă mai vezi și lucruri ciudate. Important e să fii precaut şi să știi să te bucuri de viață, chiar dacă ne aflăm de aproape un an în pandemie.