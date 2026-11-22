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După o viață la FCSB, în care a trăit multe bucurii, dar și momente de dezamăgire, Mihai Stoica (61 de ani) a luat o pauză. Meme nu mai este, de câteva zile, președintele clubului său de suflet. În primul weekend de când a devenit „liber”, Meme a avut parte de momente speciale pe plan spiritual. Acesta a participat la slujbă, la Schitul Darvari.

Mihai Stoica vorbește despre predica ținută de preot, duminică, la câteva zile după ce a plecat de la FCSB

În emisiunea „MM la FANATIK”, fostul oficial al roș-albaștrilor a prezentat modul în care au decurs ultimele sale zile, după demisia de la clubul patronat de Gigi Becali (68 de ani). Ziua de duminică a fost una specială pentru Meme. Acesta a participat la Sfânta Liturghie, care a avut loc la Schitul Darvari. A fost însoțit de fiica sa, Teodora.

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duminică, predica fiind una „pentru fiecare enoriaș în parte”. „(n.r. Ce faci? Ce zile ai avut?) Ieri (n.r. duminică, 15 noiembrie) am fost la Darvari, la Schitul Darvari, la slujbă. Predica a avut un subiect care s-a chemat așa. Și acum extrag din predică: ‘Tirania așteptărilor. Cum putem să ieșim din tirania așteptărilor’.

La predicile părintelui Arsenie Irimiea (…) toți enoriașii pleacă spunând: ‘Predica asta a fost făcută pentru mine!’. Nu există cineva care să plece să spună: ‘Predica asta a fost făcută pentru tine!’. Toată lumea spune că ‘a fost făcută pentru mine’. Și am avut, cu binecuvântarea părintelui, posibilitatea să merg cu Teodora și, după ce s-a terminat slujba, să continuăm în trapeză o discuție”, afirmă Stoica.

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Meme Stoica dezvăluie cât de apropiat a devenit de Biserică

Pentru Mihai Stoica, Schitul Darvari și colectivul de acolo reprezintă ceva deosebit. În acest an 2026, Paștele a picat pe 12 aprilie, . Acesta și-a sărbătorit evenimentul la lăcașul de cult din Capitală. „Eu acolo (n.r. la Schitul Darvari) am făcut Duminica Paștelui, prânzul în duminica Paștelui, împreună cu părintele și cu frații lui de acolo, cu obștea de acolo. Cei patru călugări de la Darvari și eu în duminica Paștelui. Eu în ziua aceea am împlinit 61 de ani. Mulți care nu sunt apropiați de biserică … nu mă interesează cum văd ei chestia asta. Pentru cei care sunt apropiați e foarte clar că astea sunt niște lucrări ale Domnului”, spune MM.

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Pentru MM Stoica, ultima perioadă a fost una extrem de dificilă, din toate punctele de vedere. Profesional, fostului președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB i-a mers foarte rău, din cauza rezultatelor modeste ale echipei roș-albastre. Meme s-a trezit cu o avalanșă de acuzații dinspre patron, în special în legătură cu campania de transferuri. În final, Stoica a făcut un pas înapoi și a plecat de la FCSB.

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