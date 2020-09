Predicția neașteptată a lui Victor Ponta pentru alegerile din decembrie: „PSD va merge la guvernare cu PNL”

Victor Ponta, președintele Pro România, a afirmat că social-democrații se pregătesc de o guvernare comună cu liberalii după alegerile parlamentare din toamnă, acesta fiind motivul pentru care PSD a refuzat o alianță electorală a stângii pentru scrutinul din decembrie.

Fostul premier suspectează că PSD ia în calcul o guvernare alături de PNL, în cazul în care liberalii vor avea o relație dificilă cu Alianța USR-PLUS.

Aceasta ar fi explicația pentru care partidul lui Marcel Ciolacu a refuzat o alianță a stângii unite în care, alături de PSD, să vină Pro România și ALDE.

Victor Ponta își asumă eșecul de la București

„Noi vom avea 6-7%, PSD 20-30%, ceilalți vor fi uniți și vor câștiga. Bătălia cu Traian Băsescu și PDL am câștigat-o pentru că am făcut alianța cu PNL. Nu se doresc alianțe pe stânga pentru că PSD va merge la guvernare cu PNL. Probabil nu chiar din decembrie”, a declarat Victor Ponta, într-o emisiune la România TV.

El a spus că un indiciu al colaborării viitoare dintre cele două mari partide a fost opoziția lor față de proiectul revenirii la alegerea primarilor în două tururi. „PNL a fost foarte fericit că s-a înțeles cu PSD să fie alegeri într-un singur tur”, a comentat Ponta.

Invitat să comenteze prezența, imediat după alegeri, a lui Robert Negoiță la sediul PSD, Ponta a răspuns: „Eu îl înțeleg pe Robert că a fost la sediul PSD pentru că nu are majoritate în consiliul local. Plus că domnul Ciolacu l-a invitat.”

De asemenea, el a respins acuzațiile Gabrielei Firea la adresa lui Negoiță, anume că i-ar fi sabotat campania. „Întotdeauna în PSD cuțitele vin din spate, nu din față”, a spus Ponta.

În ce privește rezultatele Pro România la locale, Ponta și-a reproșat strategia de la București, unde candidații Pro România s-au prezentat sub sigla „Pro București 2020”

„Am făcut o mare greșeală la București, mi-o asum (…) Bucureștiul a fost un fiasco din vina mea, cu o siglă de care nu a auzit nimeni, cu candidați cu care nu a auzit nimeni. În Ilfov am candidat pe Pro România am luat 10%, în București cu altă siglă am luat 1%. Este o lecție”, a spus fostul premier.

Potrivit acestuia, Pro România ar fi obținut 7,6% vot politic la nivelul țării asigurându-și prezența în 23 de consilii județene.