Predicții Oscar 2022. Cine ar putea câștiga premiile pentru cel mai bun actor și cea mai bună actriță

Doar două zile au mai rămas până la Gala Premiilor Oscar 2022. Evenimentul găzduit de Regina Hall, Amy Schumer și Wanda Sykes va avea loc pe 27 martie la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles, California. Până acum, criticii de film pare că și-au ales favoriții când vine vorba de premiul pentru cel și cea mai bună actriță în rol principal.

Predicții Oscar 2022

În lumea filmului e forfotă mare în acest moment. Puțin timp a mai rămas până când vor fi desemnați câștigătorii Premiilor Oscar 2022. La categoria cel mai bun actor sunt nominalizați Javier Barden (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (Tick, Tick…Boom!) , Will Smith (King Richard) și Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Pe de cealaltă parte, pentru titlul de cea mai bună actriță se luptă Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penélope Cruz (Parallel Mothers), Nicole Kidman (Being The Ricardos) și Kristen Stewart ( Spencer).

FANATIK îți prezintă predicțiile Premiilor Oscar 2022. Cine sunt actorii și actrițele care au șansa să obțină marele premiu, conform criticilor internaționali de film.

membru a două grupuri importante de critici, New York Film Critics Circle și National Society of Film Critics îl admiră pe Javier Barden (Being the Ricardos) pentru fler și atitudine. Însă, acesta nu consideră că rolul are complexitatea necesară pentru a câștiga.

Cine ar putea câștiga premiile pentru cel mai bun actor și cea mai bună actriță

Nu-i displace nici Andrew Garfield, dar cel pe care îl vede câștigătorul premiului Oscar pentru cel mai bun actor este Will Smith. Criticul consideră că actorul se remarcă în rolul din King Richard prin dedicarea de care a dat dovadă, interpretarea la nivel înalt și repertoriul distinctiv de gesturi.

Tot Richard Brody este cel care o vede pe Jessica Chastain câștigătoarea premiului Oscar pentru cea mai bună actriță.

Nu consideră că producția cinematografică The Eyes of Tammy Faye are neapărat ceva ieșit din comun, dar a fost cucerit de extremitatea transformărilor protagonistei. Din punctul său de vedere, 2022 este anul Jessicăi Chastain.

și-a conturat predicțiile pentru din acest an. La baza previziunilor ei au stat toate celelalte concursuri de film care au avut loc până acum. Will Smith este și de această dată în top, cu rolul său din King Richard.

Actorul a acumulat deja premiile BAFTA, Critics Choice, Golden Globe și SAG Award. În film, îl interpretează pe Richard Williams, tatăl legendelor tenisului, Venus și Serena.

Meredith susține că performanța lui Smith din King Richard arată clar cât de mult înseamnă rolul pentru el. Asta îl va ajuta în 2022 să obțină premiul Oscar pentru cel mai bun actor.

Totodată, premiul Oscar pentru cea mai bună actriță va merge anul acesta la Jessica Chastain, conform lui Meredith. Criticul a fost încântat de metamorfoza uimitoare și pasiunea pentru spectacol de care protagonista The Eyes of Tammy Faye a dat dovadă.

O altă actriță care a impresionat-o, a fost . Despre ea, Kile spune că a transformat fiecare parte din nonșalanța-i caracteristică în anxietatea tremurătoare a Prințesei Diana.