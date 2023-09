Predicții Oscar 2024. Care ar fi nominalizările pentru cel mai bun film străin

S-au făcut deja primele predicții pentru Premiile Oscar 2024, iar speciliștii au dezvăluit ce producții ar putea fi nominalizate la categoria „cel mai bun film străin”. Alegerile oficiale vor fi comunicate abia la începutul anului viitor.

Primele predicții Oscar 2024. Ce pelicule ar putea fi nominalizate la „cel mai bun film străin”

Cea de-a 96-a ediție a va avea loc pe 10 martie 2024. Termenul limită pânâ când se pot depune cererile pentru categoriile principale se apropie și este 18 noiembbrie 2023.

ADVERTISEMENT

Votarea preliminară a listei scurte se va face pe 18 decembrie, iar rezultatele vor fi anunțate pe 21 decembrie. În perioada 11-16 ianuarie se va vota, urmând ca lista oficială cu nominalizările la Oscar să fie făcută publică pe 23 ianuarie.

Cu toate acestea, speciliaștii și-au format deja o părere despre care ar putea fi principalele nominalizări, în urma mai multor sondaje- formale și informale-. Astfel că, s-au făcut primele predicții.

ADVERTISEMENT

Situația se poate schimba oricând, în funcție de evenimente, însă când vine vorba despre străin se poate vorbi până acum, conform de cinci candidați.

Cu ce film ar vrea Franța să câștige Oscarul anul viitor

Comitetul Oscar al Franței pare, după cum scrie sursa citată anterior, să fi ales „The Taste of Things” în locul „Anatomy of a Fall”, filmul lui Justine Triet, câștigător al ul unui premiu Palme d’Or.

ADVERTISEMENT

Franța nu a mai câștigat un Oscar pentru cel mai bun film internațional de la „Indochine” (1992), al lui Régis Wargnier. Ultima nominalizare a țării la această categorie a fost în anul 2018- „Les Misérables”.

Totuși, orice ar alege, concurența este serioasă. Germania a optat pentru „The Teachers’ Lounge”, iar Finlanda pentru „Fallen Leaves”, producții deja anunțate că fiind reprezentante ale celor două țări.

Marea Briatnie ar fi ales pelicula lui Jonathan Glazer, „The Zone of Interest”. În plus, Italia ar fi înclinat spre „Io Capitano” în locul „La Chimera”, în timp ce Spania ar fi optat pentru „Society of the Snow”.