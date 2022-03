Predicții Oscar 2022. Ce pelicule au șanse să câștige premiul Oscar pentru cel mai bun film

Luni, 28 martie, va avea loc gala cu numărul 97 a Premiilor Oscar. Evenimentul se va desfășura la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles, California. Regina Hall, Amy Schumer și Wanda Sykes sunt cele care vor găzdui spectacolul.

Predicții Oscar 2022

Până în acest moment a existat multă imprevizibilitate cu privire la cine va câștiga premiul Oscar la categoria Cel mai bun film. Cu toate acestea, grație galelor cu specific, precum Globurile de Aur, BAFTA, SAG Awards, Critics’ Choice Awards, criticii internaționali și-au putut contura predicții.

FANATIK îți spune ce pelicule au șanse mari să câștige premiul Oscar pentru Cel mai bun film. Până acum, pare că The Power of the Dog este preferatul specialiștilor.

Ce pelicule au șanse să câștige premiul Oscar pentru cel mai bun film

și-au împărtășit previziunile pentru Gala Premiilor Oscar din acest an. Filmele Belfast, CODA, Don’t Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog și West Side Story sunt nominalizate.

Bahr este convins că premiul cel mare va merge către The Power of the Dog. În viziunea acesteia, pelicula este o alegere sigură. Dacă acest lucru se întâmplă, ar putea fi considerată o schimbare de joc, ținând cont că Netflix încearcă să obțină de ani buni un astfel de titlu.

Ultima dată când un film de-al lui Jane Campion a fost nominalizat la a fost în 1994, însă criticii au considerat că The Piano nu avea nicio șansă împotriva Schindler’s List.

Jake Coyle, însă, . Cu toate acestea, consideră că oricare film va câștiga premiul Oscar, va marca ascensiunea streaming-ului la Hollywood.

The Power of the Dog, favorit la Oscar 2022

Și publicația internațională este de părere că The Power of the Dog trebuie și va câștiga premiul Oscar pentru cel mai bun film în 2022.

Cu 12 nominalizări uimitoare și o serie de câștiguri pentru cel mai bun film la Globurile de Aur, la premiile BAFTA și la Premiile Criticilor, specialiștii sunt convinși că The Power of the Dog al lui Jane Campion are tot ce trebuie.

a declarat că ar fi mai mult decât fericit ca pelicule precum CODA sau King Richard să câștige la categoria cel mai bun film. Consideră că ambele producții cinematografice pun în scenă povești inspiraționale.

Cu toate acestea, a asigurat primul loc pentru The Power of the Dog. Pentru el, „acest western Netflix cu ardere lentă” merită toată lauda.

Editorul premiilor de film este în asentimentul colegilor săi. Se pare că regizorul Jane Campion a făcut o treabă excelentă cu The Power of the Dog. Clayton este convins că pelicula va câștiga în 2022 premiul Oscar pentru cel mai bun film și nu numai.

The Power of the Dog este un western psihologic realizat după romanul scriitorului american Thomas Savage. Filmul a surprins, în primul rând, prin forța autenticului. Jane Campion a pus în scenă o peliculă cu o puternică vibrație imagistică și psihologică.