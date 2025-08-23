Pariuri sportive

Predicţiile lui Don Giovanni pentru meciurile retur din cupele europene: “FCSB şi Universitatea Craiova ne vor reprezenta cu cinste în grupe”

Giovanni Becali a oferit, în direct la „DON Giovanni”, predicțiile sale pentru meciurile retur ale echipelor românești din cupele europene.
FANATIK
23.08.2025 | 14:26
Predictiile lui Don Giovanni pentru meciurile retur din cupele europene FCSB si Universitatea Craiova ne vor reprezenta cu cinste in grupe
Giovanni Becali, pronosticuri pentru returul din cupele europene. Sursă foto: Colaj Fanatik

După turul din play-off-urile UEFA Europa League, respectiv Conference League, doar FCSB și Universitatea Craiova sunt în cărți pentru calificarea în „Faza Ligii”, CFR Cluj suferind o înfrângere dură în Suedia, scor 7-2 în favoarea lui Hacken.

Predicţiile lui Don Giovanni pentru meciurile retur din cupele europene

În cadrul „DON Giovanni”, Ioan Becali și-a oferit pronosticurile pentru meciurile retur ale echipelor românești din cupele europene. Impresarul nu o vede pe CFR Cluj câștigând, pe când la FCSB mizează „1 solist”, ca, în final, Universitatea Craiova să nu piardă pe „Ion Oblemenco” cu Bașakșehir.

Subiectul a fost abordat de moderatorul Horia Ivanovici, care i-a solicitat lui Giovanni Becali pronosticurile pentru returul din cupele europene: „Hai să punem niște predicții, niște pariuri la Don.ro pentru joia viitoare. Prima dată avem CFR Cluj – Hacken”.

„FCSB şi Universitatea Craiova ne vor reprezenta cu cinste în grupe”

Giovanni Becali nu a avut „milă” de CFR Cluj: „Mie îmi e să nu îi bată și acasă, la ce degringoladă e acolo. La CFR Cluj dacă erau niște oameni adevărați, niște scouteri cu ochi de fotbaliști puteau să vadă pe cineva de la echipa asta.

Ei câștigă 6-7.000 de euro pe lună, luam 3-4 de la ei, jumătate de echipă, le dădeam 10.000 de euro pe lună și veneau pe jos. Mai bine așa, decât să aduci toți africanii la echipă. Cel mai mare salariu e de 8.000 de euro la ei.


CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO

