Predicţiile lui Don Giovanni pentru meciurile retur din cupele europene: “FCSB şi Universitatea Craiova ne vor reprezenta cu cinste în grupe”

După turul din play-off-urile UEFA Europa League, respectiv Conference League, doar FCSB și Universitatea Craiova sunt în cărți pentru calificarea în „Faza Ligii”, CFR Cluj suferind o înfrângere dură în Suedia, scor 7-2 în favoarea lui Hacken.

Predicţiile lui Don Giovanni pentru meciurile retur din cupele europene

În cadrul „DON Giovanni”, Ioan Becali și-a oferit pronosticurile pentru meciurile retur ale echipelor românești din cupele europene. , pe când , ca, în final, Universitatea Craiova să nu piardă pe „Ion Oblemenco” cu Bașakșehir.

Subiectul a fost abordat de moderatorul Horia Ivanovici, care i-a solicitat lui Giovanni Becali pronosticurile pentru returul din cupele europene: „Hai să punem niște predicții, niște pariuri la Don.ro pentru joia viitoare. Prima dată avem CFR Cluj – Hacken”.

„FCSB şi Universitatea Craiova ne vor reprezenta cu cinste în grupe”

Giovanni Becali nu a avut „milă” de CFR Cluj: „Mie îmi e să nu îi bată și acasă, la ce degringoladă e acolo. La CFR Cluj dacă erau niște oameni adevărați, niște scouteri cu ochi de fotbaliști puteau să vadă pe cineva de la echipa asta.

Ei câștigă 6-7.000 de euro pe lună, luam 3-4 de la ei, jumătate de echipă, le dădeam 10.000 de euro pe lună și veneau pe jos. Mai bine așa, decât să aduci toți africanii la echipă. Cel mai mare salariu e de 8.000 de euro la ei.

La CFR Cluj – Hacken aș pune ‘X2’. La FCSB – Aberdeen voi lua ‘1 solist’ și la Universitatea Craiova – Bașakșehir voi lua ‘1X’. FCSB și Universitatea Craiova ne vor reprezenta cu cinste în grupe”.