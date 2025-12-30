Predicțiile românului care a împlinit 100 de ani: cine câștigă titlul în SuperLiga? „Sunt iuți!”

ADVERTISEMENT

Sezonul actual din SuperLiga este mai imprevizibil ca niciodată, iar câștigătoarea continuă să fie o necunoscută în acest moment. Un român care a împlinit 100 de ani știe însă cine va ridica titlul deasupra capului anul viitor.

Românul de 100 de ani știe cine câștigă titlul în SuperLiga

Stagiunea actuală din SuperLiga a venit cu multe surprize. Echipele mai slab cotate și-au croit drum către top 6, în timp ce granzii precum FCSB și CFR Cluj se luptă din greu să ajungă în play-off.

ADVERTISEMENT

În acest sezon, echipe precum , și chiar își doresc să pună mâna pe trofeul SuperLigii. Ion Ionescu, românul care a aniversat 100 de ani în toamna anului 2025, știe cine va triumfa la capătul întrecerii.

„Aici se pare că este Universitatea Craiova. Oltenii sunt iuți. Pe oltean poți să îl înjuri de orice, dar nu de nevastă. Dacă îl înjuri de nevastă, te-a terminat! Merg pe Craiova la titlu anul acesta!”, a spus Ion Ionescu la FANATIK Exclusiv.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali crede în continuare în titlu. Cu cine se va bate anul acesta

Deși FCSB a avut o primă parte de sezon extrem de dezamăgitoare, mai ales din posta de câștigătoare ale ultimelor două ediții de SuperLiga, cu Universitatea Craiova: „Eu cred că ne vom bate cu Craiova. Treaba e să intrăm în play-off întâi, cred că nu o să avem probleme, și ne vom bate cu Craiova la titlu!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT