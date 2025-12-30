Sport

Predicțiile românului care a împlinit 100 de ani: cine câștigă titlul în SuperLiga? „Sunt iuți!”

Un român ajuns la vârsta de 100 de ani a spus cine va câștiga titlul în SuperLiga în acest sezon. Predicția făcută la centenar despre echipa care va triumfa în 2026.
Mihai Dragomir
30.12.2025 | 23:30
Predictiile romanului care a implinit 100 de ani cine castiga titlul in SuperLiga Sunt iuti
Un român de 100 de ani a spus cine va câștiga SuperLiga în acest sezon. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Sezonul actual din SuperLiga este mai imprevizibil ca niciodată, iar câștigătoarea continuă să fie o necunoscută în acest moment. Un român care a împlinit 100 de ani știe însă cine va ridica titlul deasupra capului anul viitor.

Românul de 100 de ani știe cine câștigă titlul în SuperLiga

Stagiunea actuală din SuperLiga a venit cu multe surprize. Echipele mai slab cotate și-au croit drum către top 6, în timp ce granzii precum FCSB și CFR Cluj se luptă din greu să ajungă în play-off.

În acest sezon, echipe precum Dinamo, Universitatea Craiova și chiar Rapid își doresc să pună mâna pe trofeul SuperLigii. Ion Ionescu, românul care a aniversat 100 de ani în toamna anului 2025, știe cine va triumfa la capătul întrecerii.

„Aici se pare că este Universitatea Craiova. Oltenii sunt iuți. Pe oltean poți să îl înjuri de orice, dar nu de nevastă. Dacă îl înjuri de nevastă, te-a terminat! Merg pe Craiova la titlu anul acesta!”, a spus Ion Ionescu la FANATIK Exclusiv.

Gigi Becali crede în continuare în titlu. Cu cine se va bate anul acesta

Deși FCSB a avut o primă parte de sezon extrem de dezamăgitoare, mai ales din posta de câștigătoare ale ultimelor două ediții de SuperLiga, Gigi Becali consideră că echipa lui va ajunge în play-off și va lupta la titlu cu Universitatea Craiova: „Eu cred că ne vom bate cu Craiova. Treaba e să intrăm în play-off întâi, cred că nu o să avem probleme, și ne vom bate cu Craiova la titlu!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Ion Ionescu, românul de 100 de ani, la FANATIK Exclusiv

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
