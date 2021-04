Prefectul Capitalei, despre ora de închidere a magazinelor: “Dacă este ora 20 și nu mai am pâine, aștept până mâine dimineață”

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a făcut o declarație surprinzătoare despre ora de închidere a magazinelor. Politicianul a dezvăluit la ce ajută această măsură, precizând că face dacă este ora 20:00 și nu are în casă toate cele necesare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Președintele PLUS sector 6 a precizat că măsurile luate în privința magazinelor au fost analizate în așa fel încât să nu ducă la aglomerări, însă în zilele următoare urmează să se stabilească dacă au avut scopul gândit de la bun început.

De asemenea, Alin Stoica a declarat ce se întâmplă în cazul în care măsurile nu au efectul pe care l-au dorit politicienii. În această situație, prefectul Capitalei susține că aceste măsuri vor fi regândite și reanalizate astfel încât să se evite aglomerația.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prefectul Capitalei, despre închiderea magazinelor, la ora 20:00

„Vestea bună este că luni, 5 aprilie, programul este până la ora 20:00. Închiderea magazinelor mai devreme și limitarea deplasărilor în afara locuinței, ambele măsuri au ca scop limitarea contactelor în grupuri eterogene mari, aglomerări și contactele frecvente între oameni.

Evident că dacă aceste măsuri duc la aglomerări suplimentare, atunci ele trebuie regândite sau însoțite de alte măsuri.

ADVERTISEMENT

De exemplu, pentru marile magazine, unde prevedeam că e posibil să se întâmple astfel de aglomerări, am luat și măsura complementară de a asigura cei șapte metri pătrați pentru fiecare client.

Și vom vedea în zilele următoare pe baza datelor pe care le vom solicita comercianților cum a mers această măsură, cum a fost aplicată, dacă a avut efectele scontate, dacă trebuie însoțită de alte măsuri tocmai pentru a evita aglomerarea”, a spus Alin Stoica, într-o emisiune de la Antena 3.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Întrebat ce face în situația în care este ora 20:00 și nu are în casă pâine sau lapte, prefectul Capitalei a declarat că așteaptă până a doua zi când se deschid magazinele pentru a cumpăra cele necesare. Dacă este vorba de un copil mic care are nevoie de lapte, atunci situația se schimbă.

„Dacă este ora 20:00 și nu mai am pâine aștept până mâine dimineață când se deschid magazinele. În mod normal da, dacă este o chestiune care nu-i pune în pericol iminent sănătatea și viața, desigur că voi aștepta până mâine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă sunt lucruri care pun în pericol, de exemplu un copil mic care are nevoie de lapte și nu am fost neprevăzător și nu am avut timp să cumpăr acel lapte, atunci mă voi duce la farmacie și voi cumpăra acel lapte”, a completat prefectul Capitalei.