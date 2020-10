Prefectul Capitalei, suspect de COVID-19! Gheorghe Cojanu se află în izolare

Prefectul Capitalei este suspect de COVID-19! Gheorghe Cojanu a declarat la B1 TV, că, a fost testat pentru noul coronavirus şi trimis să stea în izolare până la primirea rezultatului.

Acesta ar fi intrat în contact la serviciu cu o persoană depistată cu acest virus. „Eu, astăzi, n-am fost la serviciu. A fost un caz de COVID. Fiind contact, s-a prezentat ambulanţa.

Am fost şi eu testat şi trimis să stau în izolare până primesc rezultatul acestui test. Am fost la serviciu şi la prima oră am aflat că un contact de al meu, de la serviciu, a fost testat pozitiv.

Drept care şi eu, şi încă o persoană au trebuit să fie testate şi trimise acasă în izolare până mâine, când vom afla rezultatul”, a afirmat Cojanu.

Interesant este că, purtătoarea de cuvânt a Prefecturii Municipiului Bucureşti Mariana Stancu-Ţipişcă, a anunţat că prefectul este în concediu de odihnă.

„Domnul prefect este în concediu legal de odihnă”, a declarat aceasta după şedinţa Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă.

Vă readucem aminte că Guvernul a decis numirea lui Gheorghe Cojanu în funcţia de prefect al municipiului Bucureşti la jumătatea lunii mai a acestui an.

Gheorghe Cojanu a deținut până atunci funcția de inspector guvernamental, el fiind numit inspector în cadrul Secretariatului General al Guvernului în decembrie 2019.

De asemenea, în noiembrie 2019, acesta a fost numit secretar general adjunct în Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Potrivit celei mai recente declarații de avere, Gheorghe Cojanu deține trei terenuri intravilane – în Câmpulung Muscel, Azuga și București, două proprietăți – în București și în Azuga, și un autoturism. Acesta are, de asemenea, mai multe depozite bancare, precum și titluri de stat, certificate și obligațiuni