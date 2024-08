Preferații din atac ai lui Gigi Becali, scoși la pauza meciului LASK Linz – FCSB! Florin Tănase și Tavi Popescu au fost aruncați în luptă

. Roș-albaștrii au parte de un adversar foarte complicat în play-off: LASK Linz. Clubul ar încasa un bonus consistent dacă ar trece de gruparea din Austria, iar patronul echipei, Gigi Becali, își dorește cu orice preț să nu rateze banii de la UEFA.

Gigi Becali a făcut două schimbări la pauza meciului LASK Linz – FCSB

Bucureștenii au făcut un joc bun în prima repriză din manșa tur. La pauză, scorul a fost 1-1, după ce Miculescu a egalat în urma unei centrări impecabile venite de la Vali Crețu. Gigi Becali nu a fost mulțumit de toți jucătorii săi și a recurs la celebrele schimbări.

ADVERTISEMENT

Imediat după pauză, Elias Charalambous a efectuat două modificări. Florin Tănase și Octavian Popescu au intrat în locul lui Daniel Popa și Alex Băluță. Cei doi au prins foarte puține minute în acest sezon, însă Gigi Becali le-a dat încredere.

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Cum a început FCSB meciul cu LASK Linz

Omul de afaceri nu și-a încălcat promisiunea. FCSB a început meciul cu Daniel Popa în atac. Gigi Becali a fost extrem de dezamăgit de strategia pe care Elias Charalambous a avut-o în meciul retur cu Sparta Praga. Patronul echipei a considerat că atacantul trebuia să fie inclus atunci în primul 11.

ADVERTISEMENT

. Strategia nu a dat roade, iar bucureștenii au fost eliminați din preliminariile Champions League.

„Asta este, altădată mai învață omul. Am fost convins că nu putem să jucăm cu Popa și Miculescu de la început în același timp, pentru că nu mai avem schimbări după aceea. Nu contează cine m-a convins. M-am luat după unul și altul.

ADVERTISEMENT

Miculescu a pierdut toate mingile, le-a dat la adversar. Trebuia să începem cu echipa din tur. Dacă noi nu jucam cu Ștefănescu în dreapta și cu Popa atacant, atunci dominam. Am avut și ghinion, am luat un gol din corner, după care am făcut un cadou, după aia a fost un gol frumos.

La Ștefănescu ajungea mingea și o pierdea, măcar Băluță n-a atins-o. Ștefănescu nu joacă de 1,3 milioane de euro. Nu e de nivelul nostru. E doar de campionatul românesc, nu are forță. Nici Șut și Lixandru n-au fost jucătorii care ar fi trebuit să fie. Cred că miza și publicul și-au spus cuvântul, în loc să-i întărească”, a spus Gigi Becali după meciul din Ghencea, potrivit .

ADVERTISEMENT

În cazul în care FCSB nu va reuși să treacă de austriecii de la LASK Linz, roș-albaștrii au garantată prezența în grupele Conference League, acolo unde încearcă să ajungă și CFR Cluj.