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Preferatul lui Didier Deschamps, cea mai dură reacție după Franța – Anglia 4-6: ”Rușinos! Un comportament inacceptabil”

Unul dintre jucătorii cei mai apropiați de selecționerul Didier Deschamps a avut o reacție virulentă la adresa colegilor săi după înfrângerea din meciul Franța - Anglia 4-6.
Traian Terzian
19.07.2026 | 07:45
Preferatul lui Didier Deschamps cea mai dura reactie dupa Franta Anglia 46 Rusinos Un comportament inacceptabil
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Reacție virulentă a unui jucător după Franța - Anglia 4-6. Sursă foto: @record_mexico
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Prestația dezamăgitoare a echipei sale în prima repriză a partidei Franța – Anglia 4-6, din finala mică a Cupei Mondiale 2026, l-a făcut să reacționeze extrem de dur pe Adrien Rabiot (31 de ani). Mijlocașul nu a avut milă de colegii săi.

Adrien Rabiot, reacție devastatoare după Franța – Anglia 4-6

Imediat după încheierea întâlnirii de la Miami, mijlocașul francez s-a arătat nemulțumit de felul cum Franța a intrat pe teren în finala mică și a lansat o serie de acuzații extrem de dure la adresa coechipierilor săi.

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”Am început prima repriză într-un mod rușinos. Am văzut un comportament al unor jucători pe care nu-l mai văzusem niciodată. Este puțin dezamăgitor, pentru că a fost ultimul meci în această competiție. O parte din comportamentul din prima repriză a fost inacceptabil.

Există multă dezamăgire după înfrângerea împotriva Spaniei, dar mai era de lucru până la final și nu ne putem mulțumi cu un joc neglijent de genul acesta. Am vorbit la pauză, ne-am spus că trebuie să arătăm puțină mândrie și a fost mult mai bine în a doua repriză”, a declarat Adrien Rabiot, conform L’Equipe.

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Rabiot se înclină în fața lui Deschamps

După ce a refuzat includerea pe o listă de așteptare și nu a jucat la Cupa Mondială din 2018, când Franța a devenit campioană, Rabiot a devenit om de bază pentru Didier Deschamps. Mijlocașul a ținut să-i mulțumească selecționerului pentru tot ce a făcut în cei 14 ani cât a fost la cârma naționalei.

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”În rest, trebuie să evidențiem staff-ul tehnic, care a făcut o treabă extraordinară și a readus această echipă în vârf. Ne-ar fi plăcut să terminăm cu o victorie, astfel încât antrenorul să poată avea un meci mai bun la ultima sa apariție, dar asta nu pătează imaginea pe care o are în fața tuturor francezilor.

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Ne-a mulțumit, dar noi suntem cei care ar trebui să-i mulțumim pentru acești ani minunați, pentru disciplina pe care a insuflat-o. Nu doar a reînviat echipa Franței, dar a fost un arhitect important al acestui lucru. Este sfârșitul la echipa Franței, dar ne vom aminti de el”, a mai spus Adrien Rabiot.

Zidane îi ia locul lui Deschamps

După 14 ani glorioși la cârma naționalei Franței, în care a câștigat titlul mondial în 2018, a jucat finală în 2022, semifinală în 2026 și a luat argintul la EURO 2016, Didier Deschamps părăsește postul.

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Deși nu este nimic oficial, se știe practic că în locul său va veni Zinedine Zidane. ”Știm cu toții cine vine în locul lui Deschamps. Îi mulțumim pentru tot, a fost senzațional pentru naționala noastră. Didier, îți mulțumim! Zizou, mult succes!”, a spus fostul mare internațional francez Thierry Henry.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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