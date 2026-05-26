Preferatul lui Gigi Becali ratează Mondialul, deși e golgheter! Decizia selecționerului este definitivă

Fostul stelist Dayro Moreno nu a fost convocat în lotul naționalei Columbiei, care va face deplasarea la turneul final din SUA, Canada și Mexic. În vârstă de 40 de ani, Moreno este golgheterul lui Once Caldas, unde a marcat sezonul acesta 10 goluri în 21 de partide.

Fotbalist cu 32 de selecții și 3 goluri la prima reprezentativă, Dayro Moreno a revenit anul trecut la naționala Columbiei după o pauză de opt ani. A jucat un meci și a fost rezervă la ultimele partide din preliminarii, anunțând că visează să joace la Cupa Mondială din 2026.

În ciuda vârstei, Dayro este al treilea marcator din actualul sezon al campionatului columbian, unde echipa sa ocupă locul 5. În același timp, el e cel mai prolific fotbalist columbian în activitate, cu 376 de goluri marcate, în 838 de meciuri.

În istoria fotbalului columbian, el e mai prolific chiar decât legendarul Radamel Falcao (320 de goluri), care n-a prins nici el lotul. Diferența dintre Moreno și Falcao e că în timp ce fostul stelist joacă la Once Caldas, Radamel e mai mult rezervă la Millionarios.

James Rodriguez va fi la a treia Cupă Mondială

. După ce a lipsit în Qatar din cauza necalificării Columbiei la ultima ediţie, fostul fotbalist al echipelor Monaco, Real Madrid şi Bayern München se numără printre cei 26 de jucători convocaţi de antrenorul Nestor Lorenzo pentru turneul final din perioada 11 iunie – 19 iulie.

După un sezon excelent la Bayern München, Luis Diaz pare că va fi jucătorul cheie al Columbiei, ținând cont că a terminat sezonul având 26 de goluri şi 23 de pase decisive în toate competiţiile. El va fi susţinut în atac de fostul jucător de la Marseille, Luis Suarez, golgheterul campionatului portughez cu Sporting (28 de goluri).

Portarii Columbiei au împreună 105 ani

Columbia are în lot doi portari de 37 de ani, Ospina și Vargas, iar cel de-al treilea goal-keeper are 31 de ani. Sud-americanii se anunță una dintre cele mai bătrâne echipe de la Mondial, cu 12 fotbaliști care au depășit 30 de ani. Los Cafeteros fac parte din Grupa K, unde va întâlni Uzbekistanul, Portugalia şi Republica Democrată Congo.

Lotul Columbiei pentru Cupa Mondială:

Portari: Alvaro Montero (Vélez, ARG), David Ospina (Atletico Nacional, COL), Camilo Vargas (Atlas, MEX)

Fundaşi: Santiago Arias (Independiente, ARG), Willer Ditta (Cruz Azul, MEX), Jhon Lucumi (Bologna, ITA), Deiver Machado (Nantes), Yerry Mina (Cagliari, ITA), Johan Mojica (Mallorca, ESP, Daniel Munoz (Crystal Palace, ANG), Davinson Sanchez (Galatasaray, TUR)

Mijlocaşi: Jhon Arias (Palmeiras, BRE), Jaminton Campaz (Rosario, ARG), Jorge Carrascal (Flamengo, BRE), Kevin Castano (River Plate, ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace, ANG), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, BRE), Gustavo Puerta (Racing, D2) ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate, ARG), Richard Rios (Benfica, POR), James Rodriguez (Minnesota United, SUA)

Atacanţi: Jhon Cordoba (Krasnodar, RUS), Luis Diaz (Bayern München, ALL), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama, BRE), Juan Camilo Hernandez (Real Betis, ESP), Luis Suarez (Sporting, POR).