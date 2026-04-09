„Preferi să nu joci barajul cu FCSB?”. Daniel Pancu, răspuns ferm

În ciuda faptului că echipa sa CFR Cluj a pierdut luni seară în Bănie cu Universitatea Craiova, scor 0-2, în etapa a treia din play-off-ul SuperLigii, Daniel Pancu (48 de ani) tot crede că ardelenii au în continuare anumite șanse la câștigarea titlului în acest sezon. Pe de altă parte însă, în eventualitatea în care șansele pentru atingerea acestui deziderat se vor diminua considerabil în perioada imediat următoare, tehnicianul se va repoziționa și va începe să urmărească împlinirea obiectivului reprezentat de calificarea în preliminariile cupelor europene pentru stagiunea viitoare.

Daniel Pancu nu își dorește un eventual duel între CFR Cluj și FCSB în barajul pentru Conference League

De altfel, antrenorul formației din Gruia chiar a simțit nevoia să sublinieze o dată în plus că de această chestiune depinde în prezent în măsură destul de mare rămânerea sa la actuala echipă și din vară, conform datelor din contractul pe care îl are el acum la CFR Cluj. Iar în acest sens Pancu a transmis că și-ar dori mai degrabă să evite acel baraj de accedere în preliminariile din Conference League, cu atât mai mult cu cât există posibilitatea ca gruparea lui să dea acolo chiar și de FCSB.

„Mă gândesc în continuare tot acolo sus. Meciul cu Dinamo, ne odihnim două zile, de joi ne gândim la jocul cu Dinamo, care devine, iarăși, de fapt toate au fost la fel, foarte, foarte importante. Și tot așa vor fi până la final. În cazul nedorit în care ieșim repede din cursa asta pentru a mai avea șanse, nu doar matematice, ci reale, pentru a fi pe primul loc, ne rămâne lupta pentru locurile 3-4. Asta cu siguranță se va da până în ultima etapă.

Nu, nu, nu. E obiectivul meu. Înseamnă că nu mai sunt la CFR dacă nu reușim calificarea într-o cupă europeană. E în contract, dacă nu, mi se termină contractul. (n.r. Dacă ar prefera să nu joace cu FCSB în barajul de Conference League) Sută la sută. Împotriva oricărei echipe e de evitat barajul. Înseamnă o săptămână în plus, îți ia din vacanță pentru planificarea, organizarea sezonului viitor. Eu acum sunt focusat total pe cupele europene”, a spus Daniel Pancu

Ce a declarat Daniel Pancu după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0

în meciul direct de pe stadionul „Ion Oblemenco”: „Ne-am pierdut reperele. Am făcut multe greșeli, le-am dat spații. A venit și al doilea gol și asta a fost istoria. Prima repriză a fost echilibrată. Am avut șansele noastre, una, două foarte mari, dar și ele venite în urma unor interpretări corecte a ceea ce am pregătit în această săptămână. Prea puțin, pentru că am venit cu speranțe mari, cu gânduri mari. E al treilea joc, au fost două la egalitate, dar unul pierdut în prelungiri. Azi am pierdut din nou, e clar că Universitatea Craiova e o echipă mai bună decât noi”.

