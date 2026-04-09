Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Preferi să nu joci barajul cu FCSB?”. Daniel Pancu, răspuns ferm

Daniel Pancu, all-in la CFR Cluj pentru calificarea în cupele europene! Ce a spus despre un eventual meci de baraj cu FCSB pentru Conference League
Gabriel-Alexandru Ioniță
09.04.2026 | 09:51
Preferi sa nu joci barajul cu FCSB Daniel Pancu raspuns ferm
EXCLUSIV FANATIK
Ce a spus Daniel Pancu despre un posibil baraj pentru Conference League între CFR Cluj și FCSB. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că echipa sa CFR Cluj a pierdut luni seară în Bănie cu Universitatea Craiova, scor 0-2, în etapa a treia din play-off-ul SuperLigii, Daniel Pancu (48 de ani) tot crede că ardelenii au în continuare anumite șanse la câștigarea titlului în acest sezon. Pe de altă parte însă, în eventualitatea în care șansele pentru atingerea acestui deziderat se vor diminua considerabil în perioada imediat următoare, tehnicianul se va repoziționa și va începe să urmărească împlinirea obiectivului reprezentat de calificarea în preliminariile cupelor europene pentru stagiunea viitoare.

Daniel Pancu nu își dorește un eventual duel între CFR Cluj și FCSB în barajul pentru Conference League

De altfel, antrenorul formației din Gruia chiar a simțit nevoia să sublinieze o dată în plus că de această chestiune depinde în prezent în măsură destul de mare rămânerea sa la actuala echipă și din vară, conform datelor din contractul pe care îl are el acum la CFR Cluj. Iar în acest sens Pancu a transmis că și-ar dori mai degrabă să evite acel baraj de accedere în preliminariile din Conference League, cu atât mai mult cu cât există posibilitatea ca gruparea lui să dea acolo chiar și de FCSB.

ADVERTISEMENT

„Mă gândesc în continuare tot acolo sus. Meciul cu Dinamo, ne odihnim două zile, de joi ne gândim la jocul cu Dinamo, care devine, iarăși, de fapt toate au fost la fel, foarte, foarte importante. Și tot așa vor fi până la final. În cazul nedorit în care ieșim repede din cursa asta pentru a mai avea șanse, nu doar matematice, ci reale, pentru a fi pe primul loc, ne rămâne lupta pentru locurile 3-4. Asta cu siguranță se va da până în ultima etapă.

Nu, nu, nu. E obiectivul meu. Înseamnă că nu mai sunt la CFR dacă nu reușim calificarea într-o cupă europeană. E în contract, dacă nu, mi se termină contractul. (n.r. Dacă ar prefera să nu joace cu FCSB în barajul de Conference League) Sută la sută. Împotriva oricărei echipe e de evitat barajul. Înseamnă o săptămână în plus, îți ia din vacanță pentru planificarea, organizarea sezonului viitor. Eu acum sunt focusat total pe cupele europene”, a spus Daniel Pancu în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
Ce a declarat Daniel Pancu după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0

Antrenorul ardelenilor a avut o reacție care denotă fair-play și a recunoscut superioritatea adversarilor în meciul direct de pe stadionul „Ion Oblemenco”: „Ne-am pierdut reperele. Am făcut multe greșeli, le-am dat spații. A venit și al doilea gol și asta a fost istoria. Prima repriză a fost echilibrată. Am avut șansele noastre, una, două foarte mari, dar și ele venite în urma unor interpretări corecte a ceea ce am pregătit în această săptămână. Prea puțin, pentru că am venit cu speranțe mari, cu gânduri mari. E al treilea joc, au fost două la egalitate, dar unul pierdut în prelungiri. Azi am pierdut din nou, e clar că Universitatea Craiova e o echipă mai bună decât noi”. 

ADVERTISEMENT
Daniel Pancu, declarații după Universitatea Craiova - CFR Cluj 2-0

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Helmut Duckadam i-a povestit cum a fost tratat la FCSB și a rămas...
iamsport.ro
Helmut Duckadam i-a povestit cum a fost tratat la FCSB și a rămas înmărmurit: 'A folosit un limbaj care îți dă fiori'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!