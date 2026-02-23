Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Pregăteşte Gigi Becali o primă specială pentru Oţelul Galaţi?! Patronul FCSB a spus tot: „Premierea nu e mită! Nu e ilegal”

Gigi Becali a fost întrebat direct dacă pregătește o primă specială pentru cei de la Oțelul Galați înaintea meciului lor cu U Cluj. Cum a răspuns patronul de la FCSB
Gabriel-Alexandru Ioniță
23.02.2026 | 12:45
Gigi Becali, patronul de la FCSB, alături de sigla celor de la Oțelul Galați. Foto: colaj Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali și-a făcut calculele pentru accederea în play-off și a apreciat că meciul decisiv în acest sens pentru FCSB este cel dintre Oțelul Galați și U Cluj, bineînțeles dacă se pleacă de la premisa că echipa roș-albastră își va câștiga toate cele trei partide rămase de disputat pentru ea din sezonul regulat.

Gigi Becali nu ia în calcul să îi stimuleze financiar pe cei de la Oțelul Galați înaintea meciului lor cu U Cluj, crucial pentru FCSB în lupta pentru play-off-ul din SuperLiga

Întrebat dacă ia în calcul să le ofere moldovenilor un mic stimulent financiar pentru a-i motiva suplimentar să facă măcar un egal în acel meci, pentru ca FCSB să ajungă astfel ulterior să le ia locul „șepcilor roșii” în primele 6, omul de afaceri a transmis că nu se pune problema de așa ceva, deși a explicat din nou de ce crede el că această practică nu ar trebui să fie interzisă.

„Păi pe U Cluj îi scoatem (n.r. din play-off). Trebuie Galațiul să facă un egal cu ei și îi scoatem pe ei la meciurile directe. Da, meciul cel mai important este ăsta, Oțelul cu U Cluj. E cel mai important pentru că e direct, adică dacă fac un egal suntem la mâna noastră după aia, nu mai avem treabă. Și atunci să se dea Dinamo la o parte (n.r. cu FC Argeș).

Avem pe Național Arena (n.r. cu U Cluj). Păi e vorba de un egal, nu de o victorie. Un egal se poate întâmpla oricând. Nu mai stau eu de din astea, nu îmi mai arde de din astea. Atunci era altceva, ne cunoșteam, făceam, dregeam, nebunii, acum nu mai. Ce, stau eu acum să îi caut pe jucătorii lui Oțelul? Nu mai stau.

Nu că mi-e frică, nu e de frică aici, poți să faci. Noi atunci vorbeam la telefon. Dar poți să o faci pe ascuns. Îl chem pe om, ia, mă, bani aici, dai o primă. Dar nu îmi mai arde. E legal în toată lumea, numai în România nu este legal. E lege europeană că dacă premiezi ca să nu își îndeplinească, adică dacă îi dau bani ca să se dea la o parte, este corupție. Dacă îi dau…

Dar nu are rost să discutăm, nu mai fac eu așa ceva, nu mă mai interesează. Nu e corupție, dar ei au zis că este. Nu mai stăm acum să dezgropăm morții. Asta e, ce a fost a fost. E o nebunie în țara asta și vor mai fi probabil și alte nebunii și cu altele. Dar cât de cât s-au mai liniștit apele”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA. 

Planul lui Gigi Becali pentru accederea FCSB-ului în play-off

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
