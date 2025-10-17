Pregătiri intense pentru meciul FCSB-ului din Cupa României Betano! Cum va fi așteptată campioana. Video

Prima etapă din grupele României a intrat pe „ultima sută”, iar cluburile din eșaloanele inferioare se pregătesc de vizita formațiilor din SuperLiga. Același lucru se întâmplă și la Bistrița, unde FCSB va juca pe stadionul „Jean Pădureanu”.

Gloria Bistrița, mobilizare generală înainte de meciul cu FCSB

. Campioana en-titre se va duela cu Gloria Bistrița (n.r. – deplasare), UTA (n.r. – deplasare) și Universitatea Craiova (n.r. – deplasare).

, FCSB chiar își va disputa primul meci în deplasare. Formațiile amintite anterior au convenit cu formațiile din eșaloanele inferioare ca prima rundă din Cupa României să se desfășoare pe terenurile din SuperLiga.

Astfel, FCSB va juca pe stadionul „Jean Pădureanu” în data de 29 octombrie, iar pregătirile pentru această partidă sunt în plină desfășurare. Gloria Bistrița a testat deja nocturnele, acestea fiind funcționale, deși nu au mai fost folosit de 13 ani. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare.

„Avem nocturnă! Gloria Bistrița se pregătește tare pentru confruntarea cu FCSB din 29 octombrie! Meciul începe la ora 21:00, iar nocturnele, care nu au mai fost aprinse de 13 ani, funcționează. Ne-a mai rămas să ne vedem la meci”, s-a arătat într-o postare de pe Facebook publicată de Bistrița Online.

FCSB, program încărcat până la meciul din Cupă

Deși partida cu Gloria Bistrița este la doar 12 zile distanță, FCSB va disputa până atunci nu mai puțin de trei meciuri. Două vor fi în SuperLiga, iar un altul în „Faza Ligii” UEFA Europa League.

Campioana en-titre caută să recupereze cât mai multe puncte în SuperLiga, iar partidele cu Metaloglobus și UTA au un singur obiectiv, anume maximul de puncte. Totuși, adversarul din Europa League este complicat pentru FCSB, .