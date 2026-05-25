Pregătiri pentru un nou război cu sindicatul de la metrou. Ajutor din Parlament pentru ministrul Radu Miruță

ADVERTISEMENT

În această lună, ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță și vicepremierul Oana Gheorghiu au reclamat public neregulile de la Metrorex, unele dintre criticile acestora vizând direct sindicatul de la metrou, „Unitatea – Sindicatul Liber Metrou”. În condițiile sindicaliștii pot paraliza, în cazul unei greve, întreaga Capitală, războiul se anunță unul dur și de durată.

Colegii de la USR ai ministrului Radu Miruță pregătesc un teren favorabil Guvernului în perspectiva uneia dintre luptele cele mai brutale care se anunță în acest an, anume negocierea contractului colectiv de muncă. Contractul aflat în vigoare a fost o înfrângere pentru guvernul Ciolacu, care a trebuit să cedeze în fața unor revendicări ale sindicaliștilor, riscând în caz contrar o grevă în plină electorală, la finele anului 2024. Astfel, începând din 2025, angajații au primit o majorare de 1.050 de lei pentru fiecare salariat, iar cei care se pensionau primeau un bonus de pensionare echivalent cu trei salarii brute de bază, la care se adăugau diverse derogări pentru promovarea în funcție sau grad profesional.

ADVERTISEMENT

Sindicatul poate câștiga prin neprezentare

Între timp, circumstanțele s-au schimbat pentru , de la Palatul Victoria venind semnale că se pregătește o reformă dură a Metrorex care va afecta inclusiv angajații și sindicatul „Unitatea” în ansamblu. După ce a preluat interimatul la Transporturi, Miruță a trimis Corpul de control care a semnalat mai multe nereguli, inclusiv faptul că sindicatul a beneficiat de încasarea unei chirii pentru baza sportivă de la Ciurel, deși aceasta este un bun public al statului. De asemenea, Miruță a menționat că, în perioada 2015-2026, salariile angajaților de la Metrorex s-au triplat.

Toate acestea indică faptul că negocierea viitorului contract colectiv de muncă va fi dusă din poziții nefavorabile pentru sindicatul de la metrou, în cazul în care guvernanții actuali rămân la putere. Iar parlamentarii USR au început deja „să aranjeze meciul” astfel încât sindicaliștii să nu poată câștiga prin neprezentare. În Legea 195/2020 privind statutul personalului feroviar, la articolul 11, alieantul 3 este stipulat: „În cazul în care contractul colectiv de muncă a expirat și nu a fost încheiat un nou contract colectiv de muncă, drepturile acordate personalului feroviar în baza acestuia se mențin până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă”.

ADVERTISEMENT

Cine a inițiat proiectul de lege

Prevederea permite sindicatelor din domeniul feroviar, implicit și celui de la Metrorex, să boicoteze negocierile, dacă au suspiciuni că acestea vor duce la reduceri de beneficii sau chiar reduceri de personal, iar vechiul contract să rămână în vigoare. Proiectul USR, inițiat de Alin Stoica și Cătălin Drulă (acesta fiind primul ministru al trasporturilor care a reușit să forțeze reducerea personalului Metrorex) prevede abrogarea articolului menționat, astfel că atunci când un contract colectiv de muncă expiră, să expire și prevederile sale.

ADVERTISEMENT

De exemplu, dacă sindicatul de la metrou va refuza să negocieze un nou contract colectiv de muncă, atunci la expirarea acestuia, nu va mai fi acordată nici majorarea de 1.050 de lei de salariat prevăzută în contractul actual. Justificarea proiectului este legată de faptul că prevederea a căror abrogare o cer contravine Legii dialogului social care prevede că un contract colectiv de muncă are o valabilitate de minim 12 luni și maxim 24 de luni.

ADVERTISEMENT

Guvernul nu este dispus la concesii

Astfel, până la finele anului în curs va trebui negociat un nou contract colectiv de muncă, ce ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Dacă proiectul este adoptat, sindicatul de la metrou nu va mai putea refuza negocierea ca metodă de perpetuare a beneficiilor actuale.

Iar guvernanții nu doar că nu par dispuși la noi concesii, dar vor să le revoce pe cele făcute în anii anteriori. Într-o postare pe Facebook din 18 mai, vicepremierul Oana Gheorghiu se referea la , iar o parte din cauze era puse explicit pe seama sindicatului de la metrou. „Beneficiile extra-salariale din contractul colectiv de muncă încarcă suplimentar nota de plată”, scria Gheorghiu enumerând cauzele pierderile mari înregistrate la metroul bucureștean.

ADVERTISEMENT

Iar criticile lui Gheorghiu nu se refereau doar la bani, ci și la influența sindicatului de la metrou asupra deciziilor manageriale ale companiei, subiect menționat de altfel și de către ministrul Radu Miruță. „În plus, contractul colectiv de muncă conține prevederi care au făcut extrem de dificilă aducerea de oameni noi și competenți din exterior: angajările se fac doar cu acordul sindicatului, promovările sunt realizate aproape exclusiv din interior, managementul ajunge să negocieze permanent decizii operaționale care ar trebui asumate managerial”, mai scria vicepremierul în postare.