Prejudiciu uriaș la o primărie din România. S-a discutat inclusiv despre scoaterea ei la licitație după ce a blocat banii europeni: „Au fost ținute în curtea cuiva”

Te-ai întrebat vreodată ce s-ar întâmpla dacă o primărie ar fi scoasă la licitație? În comuna Bălțați, județul Iași, administrația locală se confruntă cu o datorie de 1,2 milioane de euro, iar bunurile instituției riscă să fie valorificate pentru recuperarea datoriei.

Primăria Bălțați, în pericol de a fi scoasă la licitație?

O comună din Iași se confruntă cu un scandal de proporții, care ar putea lăsa administrația locală fără mai multe bunuri. Primăria Bălțați este executată silit pentru recuperarea unui prejudiciu de 1,2 milioane de euro. Autoturismele și utilajele primăriei au fost deja scoase la licitație și vândute pentru a acoperi o parte din datorie.

Pe 12 februarie, au fost vândute mașinile instituției, o Dacia Spring, un Ford Kuga, inclusiv autoturismul folosit de primar, precum și mai multe utilaje, printre care tractoare, remorci și un buldoexcavator. Procedura a adus aproximativ 80.000 de euro, bani care vor fi folosiți pentru recuperarea unei părți din prejudiciu.

De asemenea, a fost instituit sechestru pe dispensar, pe cabinetul stomatologic și pe toate clădirile care nu fac parte din domeniul public. Executorii au fost informați că nici nu ar fi încadrat în domeniul public, iar dacă această informație se confirmă, și clădirea în care funcționează administrația locală ar putea fi pusă sub sechestru și valorificată.

Instituția, executată după ce a blocat un proiect de 1,2 milioane euro

Executarea a fost demarată după ce firma Caise Naturale SRL a câștigat în instanță dreptul de a-și recupera prejudiciul. Compania obținuse o finanțare europeană de 1,2 milioane de euro pentru construirea unui depozit de fructe. Însă, investiția ar fi fost blocată deoarece primarul Vasile Aștefanei și Primăria Bălțați ar fi refuzat eliberarea certificatului de urbanism necesar implementării proiectului.

„Nu-i vina noastră că primarul comunei Bălțați, nu și-a achitat datoriile. Noi am vrut să ne dezvoltăm, el ne-a împiedicat, nu a vrut să ne elibereze certificat de urbanism și am pierdut proiectul. Instanța ne-a dat dreptate”, au transmis reprezentanții SC Caise Naturale SRL, conform publicației Dezvăluirea.

Declarațiile edilului din comuna Bălțați despre riscul ca sediul primăriei să fie executat silit

În acest context, FANATIK a solicitat un punct de vedere primarului Vasile Aștefanei pentru a afla dacă, într-adevăr, și sediul primăriei Bălțați riscă să fie executat silit. Edilul a oferit declarații exclusive, și, în plus, a explicat de când se află în instanță și cum s-a ajuns în această situație.

„Problema e de 20 ani și se știe, numai că ne e drag așa să reluăm. Dacă mă întrebați pe mine ca primar, clădirile sunt în domeniul public și nu pot fi afectate. Dar nu pot să-l contrazic pe executor. El intră pe site, găsește ce-i în domeniul privat al comunei.

Utilajele au fost ridicate de un an de zile, au fost ținute în curtea cuiva și s-a tot reluat licitația de la 100%, 75%, la 50%. Dacă s-au vândut acum, eu n-am primit o notificare oficială, probabil o să o primesc. Asta înseamnă că s-au valorificat și suma o să se scadă din prejudiciul impus”, a precizat Vasile Aștefanei, pentru FANATIK.

Primarul a transmis și cartea funciară a instituției, în care este clar precizat modul în care este încadrată clădirea. FANATIK a discutat și cu un registrator de la ANCPI, care a confirmat informațiile înscrise în acte.

Aștefanei: „Nu putem să ne punem noi împotriva justiției”

Mai departe, edilul a precizat că, după ce o parte dintre pășuni au fost scoase anterior la licitație cu valori de 100% și 75%, urmează acum suprafețele rămase, care vor fi valorificate la 50%. El a subliniat că, deși procedura de executare continuă, activitatea

„Mai sunt niște suprafețe de pășune în domeniul privat, tot la fel au fost scoase cu 100%, cu 75%, acum urmează cu 50%. Dacă se vor valorifica, o să-mi trimită comunicare și o să se scadă din inventar, după care o să termine cu acest prejudiciu și o să mergem în continuare.

Pe noi, un an de zile nu ne-a afectat cu nimic acest proces. S-au derulat proiectele în continuare, avem alte proiecte depuse, s-au luat salariile, s-au luat indemnizații în cazul persoanelor cu dizabilități, s-au făcut finanțări europene și guvernamentale, fără să ne oprească cu nimic. Faptul că executorul scoate la valorificare niște bunuri și să-și recupereze prejudiciu creditor, e o chestie legală, nu putem să ne punem noi împotriva justiției”, a ținut să mai puncteze șeful administrației din comuna Bălțați.

Lungul proces judiciar care a dus la executarea bunurilor Primăriei Bălțați

De asemenea, Vasile Aștefanei a subliniat lungul parcurs al procesului judiciar care a dus la executarea silită a bunurilor Primăriei Bălțați, precizând că procedurile au durat aproape un deceniu și au implicat mai multe instanțe.

„Practic de vreo 10 ani durează procesul. Eu am câștigat la un tribunal local Pașcani, la Tribunalul din Iași, la recurs, am câștigat în două instanțe consecutive. La Curtea de Apel o instanță superioară s-a întors la 180 de grade. Acolo a obligat UAT-ul să plătească. Pentru o așa-zisă pierdere a finanțării unui proiect cu finanțare europeană.

Proiect care n-a fost depus, care n-a fost finanțat, care s-a retras de către beneficiar. Nu a fost respins pe un motiv anume, dar asta e lumea în care trăim, asta e justiția pe care o avem în România. Și eu nu pot să comentez”, a completat Aștefanei, pentru FANATIK.

Contextul deciziei Curții de Apel și documentele puse la dispoziție

Reporterul FANATIK a încercat să clarifice mai multe aspecte legate de declarațiile reprezentanților firmei implicate, care susțin că primăria nu ar fi eliberat certificatul de urbanism necesar proiectului. Primarul Vasile Aștefanei a răspuns că fiecare persoană are dreptul să invoce ce consideră, însă, conform hotărârilor judecătorești, firmei i s-au furnizat toate documentele necesare.

„Ei pot să invoce orice, că e dreptul lor. Eu pot să spun că judecători care s-au aplicat și într-adevăr au judecat cu responsabilitate, relatează destul de clar, ei, nu eu, firma spune că nu i s-au dat actele. Judecătorul spune, prin adresa, numărul, din data, de, i s-au furnizat”, a mai lămurit edilul.

Referitor la , care a dat câștig de cauză firmei, primarul a arătat că motivele invocate țin mai mult de contextul personal al celor implicați: „Cică persoana care administrează firma face parte dintr-o familie care a derulat și alte proiecte europene, pe care le-a dus la bun sfârșit. Probabil că au considerat că și acest proiect ar fi trebuit finalizat. Procesul nu se va termina curând”.

Funcția edilului din comuna din Iași poate fi o miză în dispută?

Solicitând să comenteze dacă au existat eventuale conflicte mai vechi cu familia respectivă, Aștefanei a recunoscut că situația este veche și că unele comportamente sunt greu de înțeles: „E clară treaba, e veche povestea. Un om normal la cap nu se comportă în halul ăsta, mai ales după atâția ani de zile. Dar asta e lumea în care trăim”.

Edilul admite că, dincolo de problemele juridice și financiare, chiar funcția sa în cadrul administrației locale poate fi percepută ca o miză în aceste conflicte. „Nu știu dacă numai asta. Da, sunt niște chestii care probabil depășesc orice închipuire. Sunt unii oameni care din asta trăiesc, cu asta se hrănesc și asta le convine”, a încheiat Vasile Aștefanei, pentru FANATIK.