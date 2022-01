Preliminarii CM 2022 America de Sud, America de Nord și Centrală și Asia. Chile – Argentina, meciul rundei

Preliminariile CM 2022 zona europeană sunt singurele care s-au încheiat și se cunosc deja numele echipelor calificate precum și meciurile care vor avea loc în primul tur de play-off. Pe restul continentelor situația este încă incertă și mai sunt etape de jucat până la stabilirea echipelor calificate.

Programul meciurilor din preliminarii CM America de Sud, etapele 15 și 16

Joi, 27 ianuarie, ora 23:00

Ecuador – Brazilia

Vineri, 28 ianuarie

ora 01:00 Paraguay – Uruguay

ora 02:15 Chile – Argentina

ora 23:00 Columbia – Peru

Sâmbătă, 29 ianuarie, ora 00:00

Venezuela – Bolivia

Marți, 1 februarie, ora 22:00

Bolivia – Chile

Miercuri, 2 februarie

ora 01:00 Uruguay – Venezuela

ora 01:30 Argentina – Columbia

ora 02:30 Brazilia – Paraguay

ora 04:00 Peru – Ecuador

Programul meciurilor din preliminariile CM 2022 America de Nord și Centrală, etapele 9-11

Vineri, 28 ianuarie, ora 02:00

Jamaica – Mexic

SUA – El Salvador

ora 03:00 Honduras – Canada

ora 04:00 Costa Rica – Panama

Duminică, 30 ianuarie, ora 22:00

Canada – SUA

Luni, 31 ianuarie, ora 01:00

Mexic – Costa Rica

Panama – Jamaica

ora 02:00 Honduras – El Salvador

Joi, 3 februarie

ora 02:00 Jamaica – Costa Rica

ora 02:30 SUA – Honduras

ora 04:00 El Salvador – Canada

ora 05:00 Mexic – Panama

Preliminarii CM 2022 Asia, etapele 7 și 8

Joi, 27 ianuarie

ora 11:00 Australia – Vietnam

ora 12:00 Japonia – China

ora 14:00 Liban – Coreea de Sud

ora 16:30 Iran – Irak

ora 17:00 Emiratele Unite – Siria

ora 19:15 Arabia Saudită – Oman

Marți, 1 februarie, ora 14:00

ora 12:10 Japonia – Arabia Saudită

ora 13:00 Siria – Coreea de Sud

Liban – Irak

Vietnam – China

ora 16:30 Iran – Emiratele Unite

ora 18:00 Oman – Australia

În America de Sud au mai rămas de jucat patru etape din grupa unică de calificare care cuprinde zece echipe naționale. Primele patru se califică direct la turneul final, a cincea va da un baraj în dublă manșă cu echipa care va fi cel mai bun loc 3 din Asia, acolo echipele care termină grupa decisivă pe locurile 3 în cele două grupe urmând a juca între ele în dublă manșă și abia apoi învingătoarea va da piept cu locul 5 din America de Sud.

Sunt deja calificate, după ce au avut un parcurs aproape perfect, fără înfrângere, cele mai bune două reprezentative de pe continent, și Argentina. Așa încât în discuție au rămas locurile 3 și 4 pentru calificare directă și locul 5 pentru baraj. Iar pentru aceste locuri se află în cursă șase echipe, doar ultimele clasate, Paraguay și Venezuela fiind fără șanse.

Program infernal pentru Ecuador, ocupanta locului 3

În cele două runde care se vor desfășura acum, ultimele două fiind programate în martie, nu există niciun meci în care să nu existe cel puțin o echipă implicată în lupta pentru primele patru locuri plus poziția de baraj.

Pe locul 3 se află Ecuador, echipă care are cele mai mari șanse să fie a treia formație calificată, pentru că are șase puncte peste Columbia și Peru și șapte peste Chile și Uruguay. Este adevărat că acum Ecuador are un meci foarte greu acasă, cu Brazilia, care vine cu cea mai bună echipă (exceptând indisponibilii, gen Neymar). După care va urma o deplasare de foc în Peru.

Uruguay are cel mai bun program în aceste două runde

Peruanii, până să primească vizita Ecuadorului, vor merge la Bogota, în Columbia, acolo unde au tradiție foarte proastă de-a lungul anilor. Chile are un meci foarte greu acasă, cu Argentina, care însă are puține șanse de a beneficia de serviciile lui Leo Messi, care are probleme cu pregătirea fizică.

Un moment avantajos ar putea fi însă pentru Uruguay, chiar dacă se află doar pe locul 7, cu 16 puncte. Aceasta deoarece ambele partide de acum sunt cu reprezentativele de pe ultimele două locuri. Mai întâi deplasare în Paraguay și apoi acasă cu Venezuela.

Costa Rica mai are șanse doar dacă bate pe Panama

În America de Nord și Centrală suntem în faza decisivă, cu o grupă finală de opt echipe. Primele trei merg direct în Qatar, locul 4 la baraj în dublă manșă cu învingătoarea din zona Oceania, adică 99,9 la sută Noua Zeelandă.

Au rămas patru echipe care se bat pentru promovarea directă. O a cincea, Costa Rica mai intrând în discuții doar dacă va reuși să bată Panama în meci direct acum, fiind la cinci puncte de cele patru locuri. Fără victorie rămâne ca trei din cele patru să ia biletele de avion, iar a patra să se pregătească de baraj.

Meciul vedetă va fi Canada – SUA

Acum au loc trei etape, ultimele trei fiind păstrate pentru martie. Cele trei echipe care sunt creditate la calificarea directă sunt Canada, marea revelație, SUA și Mexic, ultima fiind la egalitate de puncte cu altă mare surpriză, Panama. Canada a fost o singură dată la un Mondial, în 1986, dar acum are o generație excelentă, cu mulți jucători la cluburi din Europa, în frunte cu Davies, jucătorul lui Bayern Munchen.

Canada, SUA și Mexic vor să se califice împreună și să lase Panama la baraj, pentru că în 2026 cele trei țări își vor uni eforturile pentru a organiza următorul turneu final de CM, primul din istorie cu 48 de reprezentative, un număr record pentru toate competițiile pe echipe din sport. Cu siguranță meciul Canada – SUA, programat duminică, 30 ianuarie, de la ora 22:00 va fi urmărit de foarte multă lume nu doar din cele două țări.

Iran și Arabia Saudită, ca și calificate

În Asia am ajuns și aici la momentul final sau aproape final. Sunt două grupe a câte șase echipe. Primele două se califică direct, cele două care termină fiecare grupă pe locul 3 dau între ele baraj în dublă manșă. Apoi, învingătoarea dintre ele va întâlni locul 5 din America de Sud tot în două jocuri.

Sunt în proporție de peste 90 la sută deja calificat Iran din grupa A și Arabia Saudită din grupa B. Stă bine și Coreea de Sud, grupa A, care are acum șase puncte peste locul 3, Emiratele Unite și e greu de crezut că ar avea forța să răstoarne situația. Mult mai echilibrată e treaba în grupa B, unde pe locul 2 e Japonia, dar cu un punct doar în fața Australiei. Aici e clar că una dintre ele va prinde locul 2, iar cealaltă va merge la baraj.