Preliminarii CM 2022, zona europeană, etapa a 9-a. Programul complet și clasamentele. Ce meciuri vedem azi la tv

Noiembrie este luna ultimului bal în preliminariile CM 2022 zona europeană. Au loc ultimele două etape, după care câştigătoarele grupelor pot deschide şampaniile, pentru că vor merge în Qatar, iar echipele de pe locurile 2 vor începe să aştepte cu înfrigurare ce decid sorţii la tragerea pentru primul baraj de calificare.

Programul etapei a 9-a din preliminarii CM 2022 zona europeană

Joi, 11 noiembrie

GRUPA A

ora 19:00 Azerbaidjan – Luxemburg

Azerbaidjan – Luxemburg ora 21:45 Irlanda – Portugalia

Irlanda – Portugalia Serbia stă

GRUPA B

ora 19:00 Georgia – Suedia

ora 21:45 Grecia – Spania

Grecia – Spania Kosovo stă

GRUPA H



ora 19:00 Rusia – Cipru

Rusia – Cipru ora 21:45 Slovacia – Slovenia

Slovacia – Slovenia ora 21:45 Malta – Croaţia

GRUPA J

ora 19:00 Armenia – Macedonia de Nord

Armenia – Macedonia de Nord ora 21:45 Germania – Liechtenstein

Germania – Liechtenstein ora 21:45 România – Islanda

Vineri, 12 noiembrie

GRUPA C

ora 21:45 Irlanda de Nord – Lituania

Irlanda de Nord – Lituania ora 21:45 Italia – Elveţia

Italia – Elveţia Bulgaria stă.

GRUPA F

ora 19:00 Moldova – Scoţia

Moldova – Scoţia ora 21:45 Austria – Israelâ

Austria – Israelâ ora 21:45 Danemarca – Insulele Faroe

GRUPA I

ora 21:45 Andorra – Polonia

Andorra – Polonia ora 21:45 Anglia – Albania

Anglia – Albania ora 21:45 Ungaria – San Marino

Sîmbătă, 13 noiembrie

GRUPA D

ora 16:00 Bosnia-Herţegovina – Finlanda

Bosnia-Herţegovina – Finlanda ora 21:45 Franţa – Kazastan

Franţa – Kazastan Ucraina stă

GRUPA E

ora 21:45 Belgia – Estonia

Belgia – Estonia ora 21:45 Ţara Galilor – Belarus

Ţara Galilor – Belarus Cehia stă.

GRUPA G

ora 19:00 Turcia – Gibraltar

Turcia – Gibraltar ora 19:00 Norvegia – Letonia

Norvegia – Letonia ora 21:45 Muntenegru – Olanda

Portugalia atacă poziția de lider în Grupa A

În grupa A, au loc partidele Azerbaidjan – Luxemburg şi Irlanda – Portugalia. Serbia stă. Meciurile au loc joi, 11 noiembrie. În acest moment, Serbia conduce grupa cu 17 puncte, urmată de Portugalia 16. Cum sârbii au liber, Cristiano Ronaldo şi compania pot profita să devină lideri cu o victorie în Irlanda. Nu va însă uşor, pentru că la Lisabona Ronaldo a adus victoria abia în al patrulea minut de prelungiri, după ce Irlanda a condus până în minutul 87!

În grupa B, joi, 11 noiembrie, vor fi pe teren ambele echipe care se bat la locul 1. Suedia va merge în Georgia, acolo unde Spania a învins abia în minutul 90+4 şi Grecia în 90, din penalty, iar ibericii vor lua drumul Greciei, un meci pe care niciodată nu îl poţi socoti câştigat dinainte. Suedia e lider cu 15 puncte, urmată de Spania cu 13. O victorie nordică şi un meci necâştigat de Spania ar rezolva locul 1 în favoarea Suediei.

Italia, campioana Europei, obligată să câştige meciul cu Elveția

În grupa C, vineri, 12 noiembrie, va fi meciul preliminariilor din această etapă a 9-a. Va fi practic momentul adevărului, finala grupei, Italia – Elveţia, ambele echipe având acelaşi număr de puncte, 14, diferenţa făcând-o pentru campionii Europei faptul că au marcate două goluri în plus. În Elveţia a fost egal. Echipa lui Roberto Mancini pleacă favorită, dar aşa a fost şi în faţa modestei Bulgarii, care i-a smuls un punct incredibil în Italia.

În grupa D, se joacă sâmbătă, 13 noiembrie, partidele Franţa – Kazahstan şi Bosnia-Herţegovina – Finlanda. Stă Ucraina. Ambele meciuri au importanţă. Cu o victorie, campioana mondială se califică la turneul final. La Sarajevo va fi o luptă pentru locul 2. Ucraina are 9 puncte, Finlanda 8 şi Bosnia 7. Bosnia are în mâinile ei ecuaţia locului 2, pentru că în ultima etapă va juca tot acasă cu Ucraina. Cu două victorii e sigură de locul 2.

Scoţia, cu un picior şi jumătate la baraj

Grupa E este ultima de cinci echipe şi meciurile au loc sâmbătă, 13 noiembrie. Cu o victorie acasă în faţa Estoniei, Belgia e la Mondial, iar Ţara Galilor dacă bate acasă pe Belarus, lucru firesc, ar trece pe locul 2 înaintea Cehiei, care acum stă.

Grupa F, prima grupă de şase, are deja o , opt victorii din opt. Locul 2 este 99 la sută al Scoţiei, cu o victorie în Moldova, dar şi dacă ar pierde, în caz că Israel nu bate în Austria, „cimpoierii” au matematic locul 2. Oricum, Austria nu are la ce trage, pentru că ştie că oricum va juca în barajul locurilor 2 prin Liga Naţiunilor.

Olanda are nevoie de trei puncte în Muntenegru

Grupa G are meciurile tot sâmbătă, 13 noiembrie. Liderul Olanda joacă în Muntenegru şi are nevoie de cele trei puncte, pentru că are avans de două lungimi peste Norvegia, care are meci acasă cu Letonia şi patru peste Turcia, formalitate acasă cu Gibraltar.

În grupa H, meciurile au loc joi, 11 noiembrie, dar cele care interesează sunt Rusia – Cipru şi Malta – Croaţia, evident Rusia şi Croaţia fiind mari favorite. Rusia are două puncte peste croaţi, dar meciul decisiv va fi în ultima etapă între ele două, la Zagreb.

Anglia şi Polonia pot rezolva problema locurilor 1 şi 2 în grupa I

Grupa I se joacă vineri, 12 noiembrie. Aici putem avea rezolvate ambele probleme, Anglia, cu o victorie acasă în faţa Albaniei, câştigă grupa, iar Polonia merge în Andorra şi poate face cinci puncte peste Albania pentru locul 2, fiind matematic la baraj.

Grupa J este grupa „tricolorilor”. , deja calificată, are un antrenament cu public cu Liechtenstein, Armenia primeşte vizita Macedoniei de Nord, iar şi are nevoie ca aerul de o nouă victorie în faţa nordicilor pentru a merge în Liechtenstein la ultimul meci după punctele asigurării locului de baraj.