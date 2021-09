Preliminarii CM 2022 etapa a 6-a. Zece meciuri vor fi transmise la TV. Olanda – Turcia, confruntarea vedetă

Marți, 7 septembrie și miercuri, 8 septembrie, sunt programate partidele din cadrul etapei a 6-a a preliminariilor CM 2022, zona europeană, ultimele din cadrul calupului de trei jocuri din luna septembrie și înainte de revenirea la rutina campionatelor interne, începând din acest weekend.

Programul etapei a 6-a în preliminariile CM 2022, zona europeană

Marți, 7 septembrie

Grupa A

ora 19:00 Azerbaidjan – Portugalia

ora 21:45 Irlanda – Serbia

Luxemburg stă

Grupa D, ora 21:45

Bosnia și Herțegovina – Kazahstan

Franța – Finlanda

Ucraina stă

Grupa F, ora 21:45

Danemarca – Israel

Austria – Scoția

Insulele Faroe – Moldova

Grupa G, ora 21:45

Țările de Jos – Turcia

Norvegia – Gibraltar

Muntenegru – Letonia

Grupa H. ora 21:45

Rusia – Malta

Slovacia – Cipru

Croația – Slovenia

Miercuri, 8 septembrie

Grupa B, ora 21:45

Grecia – Suedia

Kosovo – Spania

Georgia stă

Grupa C, ora 21:45

Italia – Lituania

Irlanda de Nord – Elveția

Bulgaria stă

Grupa E, ora 21:45

Belarus – Belgia

Țara Galilor – Estonia

Cehia stă

Grupa I, ora 21:45

Polonia – Anglia

Ungaria – Andorra

Albania – San Marino

Grupa J, ora 21:45

ora 19:00 Armenia – Liechtenstein

Macedonia de Nord – ROMÂNIA

Islanda – Germania

Vestea cea bună, în ceea ce ne privește, este faptul că naționala României a reușit să obțină șase puncte din primele două jocuri disputate, câștigând cu același scor, 2-0, la Reykjavik, în fața Islandei și acasă cu Liechtenstein și urmează deplasarea de la Skopje, cu Macedonia de Nord, meci cheie pentru lupta la locul 2, locul de baraj, într-o grupă J cu Germania lider.

În grupa A cursa este în continuare palpitantă între Portugalia lui Cristiano Ronaldo și Serbia lui Serghei Milinkovic-Savic. Primei i-a trecut serios glonțul pe la ureche în meciul de acasă cu Irlanda, fiind condusă până în minutul 89, moment în care CR7 a egalat și tot el a adus o nesperată victorie în al șaselea minut de prelungiri. Acum lusitanii joacă marți în Azerbaidjan iar Serbia merge la Dublin, pentru a înfrunta Irlanda.

Suedia, deplasare foarte grea la Salonic

În grupa B partidele au loc miercuri. Lupta este la baionetă între Suedia și Spania și, la acest moment, urmare a victoriei directe de la Stockholm nordicii au luat fața ibericilor. Urmează Kosovo – Spania și Grecia – Suedia, moment foarte important, pentru că dacă Suedia se încurcă cu elenii Spania poate profita. Doar un succes al nordicilor îi poate păstra lideri, dar pe terenul Greciei este extrem de greu să câștigi.

Grupa C are loc tot miercuri. unde a ratat și un penalty prin Jorginho, Italia a ajuns la 36 de meciuri fără eșec, nou record mondial la nivel de echipe naționale, dar nu are siguranța că va termina prima în grupă, cel mai probabil returul de acasă cu Elveția urmând a fi finala. Elveția are un meci nu foarte ușor în Irlanda de Nord în timp ce azzurri primesc acasă vizita Lituaniei.

Franța, obligată să bată Finlanda

Grupa D se joacă marți. Franța a tot ținut-o pe egaluri, 1-1 acasă cu Bosnia și 1-1 la Kiev, cu Ucraina. Acum campioana mondială va fi vizitată de Finlanda. Franța are 9 puncte, dar și cinci partide, nordicii au 5 puncte, la fel ca Ucraina, dar numai 3 jocuri. În aceeași grupă Bosnia și Herțegovina joacă acasă cu Kazahstan.

Belgia se plimbă în grupa E, calificarea fiind o formalitate. Diavolii roșii vor merge miercuri în Belarus pentru altă demonstrație de forță iar Țara Galilor e mare favorită acasă cu Estonia și, cum Cehia are liber, Gareth Bale, care a câștigat de unul singur în Belarus, marcând trei goluri, și colegii lui pot trece pe poziția secundă.

Turcii pot pierde primul loc

Grupa F, prima grupă de șase echipe, se dispută marți. Danemarca, una dintre cele două naționale cu punctaj maxim (15), va primi vizita unui Israel în mare formă, cu trei succese consecutive, ajunsă pe locul 2. Insulele Faroe și Moldova, câte un punct fiecare, vor juca derbyul codașelor iar Austria – Scoția e al doilea meci important pentru locul de baraj, ambele echipe bătându-se cu Israel.

Grupa G se joacă tot marți. Și aduce primul meci vedetă al acestei etape a 6-a, Țările de Jos – Turcia. Otomanii sunt încă lideri și dacă nu ar fi pierdut absolut stupid puncte acasă cu Letonia și Muntenegru ar fi avut punctaj maxim și ar fi fost foarte aproape de calificare. Așa are un punct peste lalele și tot unul peste Norvegia lui Haaland. Care Norvegie are toate șansele să facă 13 puncte, acasă cu Gibraltar. Și Muntenegru, 7 puncte, poate rămâne în cărți, dacă bate acasă Letonia.

Rusia și Croația, umăr la umăr pentru locul 1

Grupa H se joacă tot marți. Aici două echipe sunt la egalitate de puncte: Rusia și Croația. Le urmează Slovenia și Slovacia. Rusia joacă acasă cu Malta iar Croația tot pe teren propriu cu Slovenia, derby ex-iugoslav, pierdut de vicecampionii mondiali în prima manșă, la Ljubljana. Slovacia primește vizita Ciprului, dar e la patru puncte de Rusia și Croația.

Grupa I are loc miercuri și e dominată clar de Anglia, a doua echipă cu punctaj maxim în cinci partide. Însă Harry Kane și compania vor merge în Polonia, fieful lui Lewandowski și dacă nu pierd vom putea vorbi deja despre prima națională cu biletele de Qatar în buzunare. Și aici sunt foarte posibile manifestări de rasism, mai ales dacă englezii vor repeta înaine de meci gestul de obediență față de mișcarea Black Lives Matter.

A fi sau a nu fi pentru tricolori la Skopje

Se mai joacă două partide cu învingători dinainte de start, respectiv Albania – San Marino și Ungaria – Andorra, ungurii pierzând serios teren pentru locul 2 după neașteptatul eșec din Albania, în ultimele minute. Oricum, Anglia și Polonia, e clar, că au cele mai mari șanse să termine, în această ordine, pe podium.

În fine, grupa J, grupa noastră înseamnă partidele Macedonia de Nord – România, joc absolut vital pentru ambele naționale, Armenia – Liechtenstein și Islanda – Germania, al treilea meci acasă consecutiv pentru insulari. Germania e greu de crezut că ar mai putea cădea de pe primul loc,