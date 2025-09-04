Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Program complet, meciuri live video, rezultate și scoruri live

Drumul spre Mondialul din 2026 continuă între 4 și 9 septembrie. Etapa 5, urmată de etapa 6, din preliminarii CM 2026 se joacă în toată Europa. , de la ora 21:45.

Preliminarii CM 2026 (Europa), etapa 5 și etapa 6, meciuri de foc

Cu 12 grupe formate pentru aceste preliminarii, granzii Europei nu se vor întâlni direct. Dar sunt destule meciuri de foc în această fereastră de meciuri internaționale.

Danemarca – Scoția, Ucraina – Franța și Serbia – Anglia sunt dueluri care vor atrage atenția microbiștilor. Iar Cipru – România este meciul care ne interesează direct.

Programul complet al meciurilor din etapa a 5-a și etapa a 6-a, preliminarii CM 2026 (Europa) și clasamentul grupelor

În perioada 4-6 septembrie 2025 sunt programate cele 24 partide din etapa 5 în preliminariile CM 2026. Pentru primele 6 grupe (A-F), formate din câte patru echipe, vor fi primele dueluri din această campanie de calificări la Cupa Mondială din 2026.

Imediat după încheierea rundei a cincea, urmează etapa 6 din preliminariile pentru CM 2026, cu alte 24 de meciuri programate în intervalul 7-9 septembrie.

Din cauza conflictelor armate, Ucraina, Belarus și Israel își vor disputa meciurile în care vor fi gazde pe terenuri neutre. Ucraina va juca la Wroclaw (Polonia), Belarus la Zalaegerszeg (Ungaria) și Israel la Debrecen (Ungaria).

Grupa A, program meciuri, clasament

Etapa 5, preliminarii CM 2026 (Europa)

Slovacia – Germania (joi, 4 septembrie, ora 21:45)

(joi, 4 septembrie, ora 21:45) Luxemburg – Irlanda de Nord (joi, 4 septembrie, ora 21:45)

Etapa 6, preliminarii CM 2026 (Europa)

Germania – Irlanda de Nord (duminică, 7 septembrie, ora 21:45)

(duminică, 7 septembrie, ora 21:45) Luxemburg – Slovacia (duminică, 7 septembrie, ora 21:45)

Grupa B, program meciuri, clasament

Etapa 5, preliminarii CM 2026 (Europa)

Elveția – Kosovo (vineri, 5 septembrie, ora 21:45)

(vineri, 5 septembrie, ora 21:45) Slovenia – Suedia (vineri, 5 septembrie, ora 21:45)

Etapa 6, preliminarii CM 2026 (Europa)

Kosovo – Suedia (luni, 8 septembrie, ora 21:45)

(luni, 8 septembrie, ora 21:45) Elveția – Slovenia (luni, 8 septembrie, ora 21:45)

Grupa C, program meciuri, clasament

Etapa 5, preliminarii CM 2026 (Europa)

Danemarca – Scoția (vineri, 5 septembrie, ora 21:45)

(vineri, 5 septembrie, ora 21:45) Grecia – Belarus (vineri, 5 septembrie, ora 21:45)

Etapa 6, preliminarii CM 2026 (Europa)

Belarus – Scoția (luni, 8 septembrie, ora 21:45)

(luni, 8 septembrie, ora 21:45) Grecia – Danemarca (luni, 8 septembrie, ora 21:45)

Grupa D, program meciuri, clasament

Etapa 5, preliminarii CM 2026 (Europa)

Ucraina – Franța (vineri, 5 septembrie, ora 21:45)

(vineri, 5 septembrie, ora 21:45) Islanda – Azerbaidjan (vineri, 5 septembrie, ora 21:45)

Etapa 6, preliminarii CM 2026 (Europa)

Azerbaidjan – Ucraina (marți, 9 septembrie, ora 19:00)

(marți, 9 septembrie, ora 19:00) Franța – Islanda (marți, 9 septembrie, ora 21:45)

Grupa E, program meciuri, clasament

Etapa 5, preliminarii CM 2026 (Europa)

Georgia – Turcia (joi, 4 septembrie, ora 19:00)

(joi, 4 septembrie, ora 19:00) Bulgaria – Spania (joi, 4 septembrie, ora 21:45)

Etapa 6, preliminarii CM 2026 (Europa)

Georgia – Bulgaria (duminică, 7 septembrie, ora 16:00)

(duminică, 7 septembrie, ora 16:00) Turcia – Spania (duminică, 7 septembrie, ora 21:45)

Grupa F, program meciuri, clasament

Etapa 5, preliminarii CM 2026 (Europa)

Armenia – Portugalia (sâmbătă, 6 septembrie, ora 19:00)

(sâmbătă, 6 septembrie, ora 19:00) Irlanda – Ungaria (sâmbătă, 6 septembrie, ora 21:45)

Etapa 6, preliminarii CM 2026 (Europa)

Armenia – Irlanda (marți, 9 septembrie, ora 19:00)

(marți, 9 septembrie, ora 19:00) Ungaria – Portugalia (marți, 9 septembrie, ora 21:45)

Grupa G, program meciuri, clasament

Etapa 5, preliminarii CM 2026 (Europa)

Lituania – Malta (joi, 4 septembrie, ora 19:00)

(joi, 4 septembrie, ora 19:00) Olanda – Polonia (joi, 4 septembrie, ora 21:45)

Etapa 6, preliminarii CM 2026 (Europa)

Lituania – Olanda (duminică, 7 septembrie, ora 19:00)

(duminică, 7 septembrie, ora 19:00) Polonia – Finlanda (duminică, 7 septembrie, ora 21:45)

Grupa H, program meciuri, clasament

Etapa 5, preliminarii CM 2026 (Europa)

San Marino – Bosnia și Herțegovina (sâmbătă, 6 septembrie, ora 21:45)

(sâmbătă, 6 septembrie, ora 21:45) Austria – Cipru (sâmbătă, 6 septembrie, ora 21:45)

Etapa 6, preliminarii CM 2026 (Europa)

Cipru – ROMÂNIA (marți, 9 septembrie, ora 21:45)

(marți, 9 septembrie, ora 21:45) Bosnia și Herțegovina – Austria (marți, 9 septembrie, ora 21:45)

Grupa I, program meciuri, clasament

Etapa 5, preliminarii CM 2026 (Europa)

Moldova – Israel (vineri, 5 septembrie, ora 21:45)

(vineri, 5 septembrie, ora 21:45) Italia – Estonia (vineri, 5 septembrie, ora 21:45)

Etapa 6, preliminarii CM 2026 (Europa)

Israel – Italia (luni, 8 septembrie, ora 21:45)

(luni, 8 septembrie, ora 21:45) Norvegia – Moldova (marți, 9 septembrie, ora 21:45)

Grupa J, program meciuri, clasament

Etapa 5, preliminarii CM 2026 (Europa)

Kazahstan – Țara Galilor (joi, 4 septembrie, ora 17:00)

(joi, 4 septembrie, ora 17:00) Liechtenstein – Belgia (joi, 4 septembrie, ora 21:45)

Etapa 6, preliminarii CM 2026 (Europa)

Macedonia de Nord – Liechtenstein (duminică, 7 septembrie, ora 19:00)

(duminică, 7 septembrie, ora 19:00) Belgia – Kazahstan (duminică, 7 septembrie, ora 21:45)

Grupa K, program meciuri, clasament

Etapa 5, preliminarii CM 2026 (Europa)

Letonia – Serbia (sâmbătă, 6 septembrie, ora 16:00)

(sâmbătă, 6 septembrie, ora 16:00) Anglia – Andorra (sâmbătă, 6 septembrie, ora 19:00)

Etapa 6, preliminarii CM 2026 (Europa)

Serbia – Anglia (marți, 9 septembrie, ora 21:45)

(marți, 9 septembrie, ora 21:45) Albania – Letonia (marți, 9 septembrie, ora 21:45)

Grupa L, program meciuri, clasament

Etapa 5, preliminarii CM 2026 (Europa)

Muntenegru – Cehia (vineri, 5 septembrie, ora 21:45)

(vineri, 5 septembrie, ora 21:45) Insulele Feroe – Croația (vineri, 5 septembrie, ora 21:45)

Etapa 6, preliminarii CM 2026 (Europa)

Gibraltar – Insulele Feroe (luni, 8 septembrie, ora 21:45)

(luni, 8 septembrie, ora 21:45) Croația – Muntenegru (luni, 8 septembrie, ora 21:45)

Cine transmite la TV meciurile din Europa

Canalele Digi Sport și Prima Sport vor transmite la TV meciurile din preliminariile CM 2026, etapa 5 și 6. Cele două trusturi au achiziționat drepturile tv pentru campania europeană de calificare la Mondial.

Singura excepție de la regulă sunt meciurile naționalei antrenate de Mircea Lucescu. Cipru – România, de marți, 9 septembrie, se va vedea la Prima TV. Iar amicalul „tricolorilor” contra Canadei, de pe 5 septembrie, va putea fi urmărit pe Antena 1.

Cum poți vedea live stream online meciurile din Europa. Cum pot viziona meciurile românii din diasporă

Microbiștii care preferă varianta online au la dispoziție platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, care vor transmite partidele live stream.

Românii din Diaspora care vor să urmărească meciurile din preliminariile CM 2026 o pot face pe canalele tv din țara în care se află. Lista completă a acestora este

De asemenea Diaspora poate folosi și aplicațiile mobile menționate anterior pentru live stream, dacă folosesc un IP de România (folosind datele mobile ale unui abonament de telefonie la o companie românească, în loc de o rețea wireless locală).

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

Cei care doresc să fie la curent cu evoluția scorurilor în toate meciurile din etapa 5 și etapa 6 în preliminariile pentru CM 2026 o pot face pe site-ul UEFA sau pe aplicația forului european.

De asemenea, aplicații și site-uri precum Flashscore, Soccerway sau Livescore vă furnizează în timp real informații. Pentru detalii suplimentare și informații relevante, rămâi pe FANATIK.ro, care te ține la curent cu tot ce contează.

Cote pariuri etapa 5 preliminarii CM 2026 (Europa)

Etapele 5 și 6 ale preliminariilor CM 2026 se pot dovedi un prilej excelent și pentru pariori de a-și rotunji câștigurile. „Soliști” la cote bune sau meciuri care promit goluri multe se anunță în calificările pentru mondial.

Cotă 1,44 pentru „2” la Slovacia – Germania

Cotă 1,40 pentru „2” la Ucraina – Franța

Cotă 1,69 pentru „1” la Polonia – Finlanda

Cotă 1,68 pentru „2” la Turcia – Spania

Cotă 1,66 pentru „2” la Cipru – România

Cotă 1,70 pentru „2” la Serbia – Anglia

Cotă 1,66 pentru „GG” la Georgia – Turcia

Cotă 1,68 pentru „peste 2,5 goluri” la Olanda – Polonia

Cotă 1,66 pentru „peste 2,5 goluri” la Slovacia – Germania

Live Blog: Urmărește în timp real etapa 5 și etapa 6 din preliminarii CM 2026 (Europa)

Toate informațiile legate de meciuri din etapa 5 și 6 în preliminarii CM 2026, zona Europa, sunt pe FANATIK, de la scoruri la clasamente și desfășurarea partidelor importante în format live text.

Rămâi pe site-ul nostru ca să fii la curent cu desfășurarea campaniei de calificare la Mondialul din 2026, găzduit de Mexic, SUA și Canada!