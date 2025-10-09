Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Program complet, meciuri live video, rezultate și scoruri live. Două meciuri se joacă joi în grupa României

Drumul spre CM 2026 continuă timp de șase zile cu 48 de meciuri în preliminarii, contând pentru etapa 7 și 8. România joacă un singur meci, partida decisivă cu Austria, care poate reteza definitiv speranțele la locul 1.

Preliminarii CM 2026 (Europa), etapa 7 și etapa 8, meciuri de foc

„Tricolorii” stau în etapa 7, când Cipru joacă împotriva Bosniei, iar Austria primește vizita minusculei San Marino. Selecționata României dispută un meci amical cu Moldova, pe Arena Națională.

Dar duminică, în etapa 8, .

România – Austria nu este singurul meci de foc. Suedia – Elveția, Cehia – Croația și chiar Belgia – Macedonia de Nord sunt cruciale pentru configurația clasamentelor din grupe.

Programul complet al meciurilor din etapa a 7-a și etapa a 8-a, preliminarii CM 2026 (Europa) și clasamentul grupelor

Etapa 7 din prelimininariile pe zona Europa debutează joi, 9 octombrie, cu Finlanda – Lituania, de la ora 19:00. Finalul acestei ferestre de meciuri internaționale este marți, 14 octombrie, cu 7 partide în paralel de la ora 21:45.

Grupa A, program meciuri, clasament

Etapa 7, preliminarii CM 2026 (Europa)

Germania – Luxemburg (vineri, 10 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 2 & Prima Sport 2)

(vineri, 10 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 2 & Prima Sport 2) Irlanda de Nord – Slovacia (vineri, 10 octombrie, ora 21:45 | Prima Sport 5)

Etapa 8, preliminarii CM 2026 (Europa)

Irlanda de Nord – Germania (luni, 13 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 2)

(luni, 13 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 2) Slovacia – Luxemburg (luni, 13 octombrie, ora 21:45)

Grupa B, program meciuri, clasament

Etapa 7, preliminarii CM 2026 (Europa)

Suedia – Elveția (vineri, 10 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 4 & Prima Sport 4)

(vineri, 10 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 4 & Prima Sport 4) Kosovo – Slovenia (vineri, 10 octombrie, ora 21:45 | Prima PPV 2)

Etapa 8, preliminarii CM 2026 (Europa)

Suedia – Kosovo (luni, 13 octombrie, ora 21:45)

(luni, 13 octombrie, ora 21:45) Slovenia – Elveția (luni, 13 octombrie, ora 21:45)

Grupa C, program meciuri, clasament

Etapa 7, preliminarii CM 2026 (Europa)

Scoția – Grecia (joi, 9 octombrie, ora 21:45 | Prima Sport 3)

(joi, 9 octombrie, ora 21:45 | Prima Sport 3) Belarus – Danemarca (joi, 9 octombrie, ora 21:45 | Prima PPV 1)

Etapa 8, preliminarii CM 2026 (Europa)

Scoția – Belarus (duminică, 12 octombrie, ora 19:00 | Digi Sport 3 & Prima Sport 2)

(duminică, 12 octombrie, ora 19:00 | Digi Sport 3 & Prima Sport 2) Danemarca – Grecia (duminică, 12 octombrie, ora 21:45| Digi Sport 1 & Prima Sport 1)

Clasament Grupa C, preliminarii CM 2026, zona Europa

Grupa D, program meciuri, clasament

Etapa 7, preliminarii CM 2026 (Europa)

Franța – Azerbaidjan (vineri, 10 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 1 & Prima Sport 1)

(vineri, 10 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 1 & Prima Sport 1) Islanda – Ucraina (vineri, 10 octombrie, ora 21:45 | Prima PPV 1)

Etapa 8, preliminarii CM 2026 (Europa)

Ucraina – Azerbaidjan (luni, 13 octombrie, ora 21:45)

– (luni, 13 octombrie, ora 21:45) Islanda – Franța (luni, 13 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 1)

Grupa E, program meciuri, clasament

Etapa 7, preliminarii CM 2026 (Europa)

Spania – Georgia (sâmbătă, 11 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 1 & Prima Sport 1)

(sâmbătă, 11 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 1 & Prima Sport 1) Bulgaria – Turcia (sâmbătă, 11 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 4 & Prima PPV 1)

Etapa 8, preliminarii CM 2026 (Europa)

Spania – Bulgaria (marți, 14 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 2)

(marți, 14 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 2) Turcia – Georgia (marți, 14 octombrie, ora 21:45)

Grupa F, program meciuri, clasament

Etapa 7, preliminarii CM 2026 (Europa)

Ungaria – Armenia (sâmbătă, 11 octombrie, ora 19:00 | Digi Sport 2 & Prima Sport 1)

– (sâmbătă, 11 octombrie, ora 19:00 | Digi Sport 2 & Prima Sport 1) Portugalia – Irlanda (sâmbătă, 11 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 2)

Etapa 8, preliminarii CM 2026 (Europa)

Irlanda – Armenia (marți, 14 octombrie, ora 21:45)

– (marți, 14 octombrie, ora 21:45) Portugalia – Ungaria (marți, 14 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 1 & Prima Sport 2)

Grupa G, program meciuri, clasament

Etapa 7, preliminarii CM 2026 (Europa)

Finlanda – Lituania (joi, 9 octombrie, ora 19:00 | Digi Sport 2 & Prima Sport 1)

(joi, 9 octombrie, ora 19:00 | Digi Sport 2 & Prima Sport 1) Malta – Olanda (joi, 9 octombrie, ora 21:45 | Prima PPV 2)

Etapa 8, preliminarii CM 2026 (Europa)

Olanda – Finlanda (duminică, 12 octombrie, ora 19:00| Digi Sport 1 & Prima Sport 1)

(duminică, 12 octombrie, ora 19:00| Digi Sport 1 & Prima Sport 1) Lituania – Polonia (duminică, 12 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 3 & Prima Sport 2)

Grupa H, program meciuri, clasament

Etapa 7, preliminarii CM 2026 (Europa)

Cipru – Bosnia și Herțegovina (joi, 9 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 2 & Prima Sport 5)

(joi, 9 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 2 & Prima Sport 5) Austria – San Marino (joi, 9 octombrie, ora 21:45 | Prima PPV 3)

Etapa 8, preliminarii CM 2026 (Europa)

San Marino – Cipru (duminică, 12 octombrie, ora 16:00 | Digi Sport 1 & Prima Sport 1)

(duminică, 12 octombrie, ora 16:00 | Digi Sport 1 & Prima Sport 1) ROMÂNIA – Austria (duminică, 12 octombrie, ora 21:45, Prima TV)

Grupa I, program meciuri, clasament

Etapa 7, preliminarii CM 2026 (Europa)

Norvegia – Israel (sâmbătă, 11 octombrie, ora 19:00 | Digi Sport 1 & Prima Sport 2)

(sâmbătă, 11 octombrie, ora 19:00 | Digi Sport 1 & Prima Sport 2) Estonia – Italia (sâmbătă, 11 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 3 & Prima Sport 4)

Etapa 8, preliminarii CM 2026 (Europa)

Estonia – Moldova (marți, 14 octombrie, ora 19:00 | Digi Sport 3)

(marți, 14 octombrie, ora 19:00 | Digi Sport 3) Italia – Israel (marți, 14 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 3)

Grupa J, program meciuri, clasament

Etapa 7, preliminarii CM 2026 (Europa)

Kazahstan – Liechtenstein (vineri, 10 octombrie, ora 17:00 | Digi Sport 2 & Prima Sport 1)

(vineri, 10 octombrie, ora 17:00 | Digi Sport 2 & Prima Sport 1) Belgia – Macedonia de Nord (vineri, 10 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 3 & Prima Sport 3)

Etapa 8, preliminarii CM 2026 (Europa)

Țara Galilor – Belgia (luni, 13 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 3)

(luni, 13 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 3) Macedonia de Nord – Kazahstan (luni, 13 octombrie, ora 21:45)

Grupa K, program meciuri, clasament

Etapa 7, preliminarii CM 2026 (Europa)

Letonia – Andorra (sâmbătă, 11 octombrie, ora 16:00 | Prima Sport 2)

(sâmbătă, 11 octombrie, ora 16:00 | Prima Sport 2) Serbia – Albania (sâmbătă, 11 octombrie, ora 21:45 | Prima Sport 5)

Etapa 8, preliminarii CM 2026 (Europa)

Letonia – Anglia (marți, 14 octombrie, ora 21:45)

(marți, 14 octombrie, ora 21:45) Andorra – Serbia (marți, 14 octombrie, ora 21:45)

Grupa L, program meciuri, clasament

Etapa 7, preliminarii CM 2026 (Europa)

Cehia – Croația (joi, 9 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 3 & Prima Sport 1)

(joi, 9 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 3 & Prima Sport 1) Insulele Feroe – Muntenegru (joi, 9 octombrie, ora 21:45)

Etapa 8, preliminarii CM 2026 (Europa)

Insulele Feroe – Cehia (duminică, 12 octombrie, ora 19:00 | Digi Sport 2 & Prima Sport 4)

(duminică, 12 octombrie, ora 19:00 | Digi Sport 2 & Prima Sport 4) Croația – Gibraltar (duminică, 12 octombrie, ora 21:45 | Digi Sport 2 & Prima Sport 3)

Cine transmite la TV meciurile din Europa

Partidele din preliminariile CM 2026, din zona Europei, sunt transmise pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Cu excepția meciului României cu Austria, care se vede pe Prima TV.

Din cele 48 de meciuri programate în etapa 7 și în runda 8, mai mult de jumătate se văd și la tv. Vezi programul de mai sus pentru a ști care sunt jocurile transmise în direct.

Cum poți vedea live stream online meciurile din Europa. Cum pot viziona meciurile românii din diasporă

Conținutul canalelor tv care au dreptul de a transmite partidele din preliminariile CM2026 pe zona europeană poate fi urmărit și online, prin intermediul platformelor Digi Sport, Prima Play și Orange TV Go. Atenție, pot exista restricții în străinătate.

Românii din Diaspora care vor să vadă live preliminariile CM 2026 o pot face pe canalele tv din țara de reședință. Lista completă a acestora este

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

Scorurile live sunt pe site-ul oficial al UEFA, dar și pe aplicația mobilă a forului fotbalistic european.

În plus, microbiștii pot accesa aplicații ca Flashscore, Soccerway sau Livescore pentru informații în timp real. Pentru detalii suplimentare și informații relevante, rămâi pe FANATIK.ro, care te ține la curent cu tot ce contează.

Cote pariuri etapa 7 preliminarii CM 2026 (Europa)

Etapele 7 și 8 ale preliminariilor CM 2026 vin cu meciuri interesante și potențial profitabile pentru pariori. Mai jos ai cote de jucat la pariuri și pronosticuri cu șanse mari de reușită:

Cotă 1,51 pentru victoria Finlandei acasă cu Lituania (joi)

Cotă 1,87 pentru victoria Bosniei în Cipru (joi)

Cotă 1,72 pentru „ambele marchează” în Suedia – Elveția (vineri)

Cotă 1,78 pentru „ambele marchează” în Islanda – Ucraina (vineri)

Cotă 1,72 pentru victoria Serbiei acasă cu Albania (sâmbătă)

Cotă 1,40 pentru „Haaland marchează” în Norvegia – Israel (sâmbătă)

Live Blog: Urmărește în timp real etapa 7 și etapa 8 din preliminarii CM 2026 (Europa)

Urmărește meciurile contând pentru etapa 7, dar și pentru etapa 8, din preliminarii pentru CM2026 în live blogul FANATIK. Toate rezultatele și toți marcatorii sunt aici.

Iar la finalul fiecărei seri de fotbal mondial consultă clasamentele actualizate din fiecare grupă și află dacă s-a calificat vreo selecționată la CM 2026.