Preliminarii CM 2026: Europa, etapele 9 și 10. Program complet, meciuri live video, rezultate și scoruri live

Drumul spre CM 2026 marchează alte două noi etape, cele cu numărul 9, respectiv 10. Fanii fotbalului sunt gata pentru alte confruntări tari între echipele naționale. România va avea parte de un meci decisiv, în deplasare, cu Bosnia, pentru locul 2 în grupa preliminară.

Preliminarii CM 2026 (Europa), etapele 9 și 10, meciuri de foc

„Tricolorii” revin în scena preliminariilor pentru CM 2026. Naționala lui Mircea Lucescu joacă ultimele două meciuri din această fază, iar primul, cu Bosnia, este decisiv pentru soarta calificării de pe poziția a 2-a din grupă.

Astfel, Bosnia – România se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, la Zenica. Meciul România – San Marino este programat marți, 18 noiembrie, 21:45, pe Arena Națională din București.

Pe lângă , există și alte partide „de foc” în această perioadă precum Franța – Ucraina, Polonia – Olanda sau Anglia – Serbia.

Programul complet al meciurilor din etapele 9 și 10, preliminarii CM 2026 (Europa) și clasamentul grupelor

După ce luna trecută am avut parte de , etapa 9 din preliminariile CM 2026 pe zona Europa debutează joi, 13 noiembrie, cu Armenia – Ungaria, de la ora 19:00. Finalul acestei ferestre de meciuri internaționale este marți, 18 noiembrie, cu 10 partide în paralel de la ora 21:45.

Grupa A, program meciuri, clasament

Etapa 9

Ora 21:45: Luxemburg – Germania (Digi Sport 3, Prima Sport 2)

Ora 21:45: Slovacia – Irlanda de Nord (Prima Sport 4)

Etapa 10

Ora 21:45: Irlanda de Nord – Luxemburg

Ora 21:45: Germania – Slovacia

Grupa B, program meciuri, clasament

Etapa 9

Ora 21:45: Slovenia – Kosovo (Prima Sport 2)

Ora 21:45: Elveția – Suedia (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Etapa 10

Ora 21:45: Kosovo – Elveția

Ora 21:45: Suedia – Slovenia

Grupa C, program meciuri, clasament

Etapa 9

Ora 21:45: Grecia – Scoția (Prima Sport 4)

Ora 21:45: Danemarca – Belarus (Digi Sport 3)

Etapa 10

Ora 21:45: Belarus – Grecia

Ora 21:45: Scoția – Danemarca

Grupa D, program meciuri, clasament

Etapa 9

Ora 19:00: Azerbaijan – Islanda (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Ora 21:45: Franța – Ucraina (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Etapa 10

Ora 19:00: Azerbaijan – Franța (Prima Sport 1)

Ora 19:00: Ucraina – Islanda

Grupa E, program meciuri, clasament

Etapa 9

Ora 19:00: Georgia – Spania (Digi Sport 2, Prima Sport 1)

Ora 19:00: Turcia – Bulgaria (Prima Sport 3)

Etapa 10

Ora 21:45: Bulgaria – Georgia

Ora 21:45: Spania – Turcia

Grupa F, program meciuri, clasament

Etapa 9

Ora 19:00 Armenia – Ungaria (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 21:45: Irlanda – Portugalia (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Etapa 10

Ora 16:00: Ungaria – Irlanda (Prima Sport 3)

Ora 16:00: Portugalia – Armenia (Prima Sport 1)

Grupa G, program meciuri, clasament

Etapa 9

Ora 19:00: Finlanda – Malta (Digi Sport 4, Prima Sport 1)

Ora 21:45: Polonia – Olanda (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Etapa 10

Ora 21:45: Malta – Polonia

Ora 21:45: Olanda – Lituania

Grupa H, program meciuri, clasament

Etapa 9

Ora 19:00: Cipru – Austria (Digi Sport 1, Prima Sport 2)

Ora 21:45: Bosnia – România (Prima TV)

Etapa 10

Ora 21:45: Austria – Bosnia

Ora 21:45: Romania – San Marino

Grupa I, program meciuri, clasament

Etapa 9

Ora 19:00: Norvegia – Estonia (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Ora 21:45: Moldova – Italia

Etapa 10

Ora 21:45: Israel – Moldova (Prima Sport 2)

Ora 21:45: Italia – Norvegia (Prima Sport 1)

Grupa J, program meciuri, clasament

Etapa 9

Ora 16:00: Kazakhstan – Belgia (Prima Sport 1)

Ora 19:00: Liechtenstein – Țara Galilor

Etapa 10

Ora 21:45: Belgia – Liechtenstein

Ora 21:45: Țara Galilor – Macedonia de Nord

Grupa K, program meciuri, clasament

Etapa 9

Ora 21:45: Andorra – Albania

Ora 21:45: Anglia – Serbia (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Etapa 10

Ora 19:00: Albania – Anglia (Prima Sport 2)

Ora 19:00: Serbia – Letonia

Grupa L, program meciuri, clasament

Etapa 9

Ora 21:45: Gibraltar – Muntenegru

Ora 21:45: Croația – Insulele Feroe (Digi Sport 4)

Etapa 10

Ora 21:45: Cehia – Gibraltar

Ora 21:45: Muntenegru – Croația

Cine transmite la TV meciurile din preliminariile europene pentru Cupa Mondială din 2026

Partidele din preliminariile CM 2026, din zona Europei, sunt transmise pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Cu excepția meciului României cu Austria, care se vede pe Prima TV.

Din cele 48 de meciuri programate în etapa 9 și în runda 10, mai mult de jumătate se văd și la tv. Vezi programul de mai sus pentru a ști care sunt jocurile transmise în direct.

Cum poți vedea live stream online meciurile din Europa. Cum pot viziona meciurile românii din diasporă

Conținutul canalelor tv care au dreptul de a transmite partidele din preliminariile CM2026 pe zona europeană poate fi urmărit și online, prin intermediul platformelor Digi Sport, Prima Play și Orange TV Go. Atenție, pot exista restricții în străinătate.

Românii din Diaspora care vor să vadă live preliminariile CM 2026 o pot face pe canalele tv din țara de reședință. Lista completă a acestora este

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

Scorurile live sunt pe site-ul oficial al UEFA, dar și pe aplicația mobilă a forului fotbalistic european.

În plus, microbiștii pot accesa aplicații ca Flashscore, Soccerway sau Livescore pentru informații în timp real. Pentru detalii suplimentare și informații relevante, rămâi pe FANATIK.ro, care te ține la curent cu tot ce contează.

Cote pariuri etapa 9 preliminarii CM 2026 (Europa)

Ultimele două etape din preliminariile CM 2026 vin cu noi oportunități de pariere. Vă prezentăm cele mai interesante cote de la cele mai tari meciuri din această perioadă:

Anglia – Serbia: „1 solist” – cotă 1.33

Franța – Ucraina: „peste 2.5 goluri” – cotă 1.58

Polonia – Olanda: „2 solist” – cotă 1.68

Live Blog: Urmărește în timp real etapele 9 și 10 preliminarii CM 2026 (Europa)

Urmărește meciurile contând pentru etapa 9, dar și pentru etapa 10, din preliminarii pentru CM2026 în live blogul FANATIK. Toate rezultatele și toți marcatorii sunt aici.

Iar la finalul fiecărei seri de fotbal mondial consultă clasamentele actualizate din fiecare grupă și află dacă s-a calificat vreo selecționată la CM 2026.