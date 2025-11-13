Preliminarii CM 2026: Europa, etapele 9 și 10. Program complet, meciuri live video, rezultate și scoruri live

Drumul spre CM 2026 marchează alte două noi etape, cele cu numărul 9, respectiv 10. Fanii fotbalului sunt gata pentru alte confruntări tari între echipele naționale. România va avea parte de un meci decisiv, în deplasare, cu Bosnia, pentru locul 2 în grupa preliminară.
„Tricolorii” revin în scena preliminariilor pentru CM 2026. Naționala lui Mircea Lucescu joacă ultimele două meciuri din această fază, iar primul, cu Bosnia, este decisiv pentru soarta calificării de pe poziția a 2-a din grupă.
Astfel, Bosnia – România se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, la Zenica. Meciul România – San Marino este programat marți, 18 noiembrie, 21:45, pe Arena Națională din București.
Pe lângă meciul României cu Bosnia, există și alte partide „de foc” în această perioadă precum Franța – Ucraina, Polonia – Olanda sau Anglia – Serbia.
După ce luna trecută am avut parte de etapele 7 și 8, etapa 9 din preliminariile CM 2026 pe zona Europa debutează joi, 13 noiembrie, cu Armenia – Ungaria, de la ora 19:00. Finalul acestei ferestre de meciuri internaționale este marți, 18 noiembrie, cu 10 partide în paralel de la ora 21:45.
Ora 21:45: Elveția – Suedia (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
Partidele din preliminariile CM 2026, din zona Europei, sunt transmise pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Cu excepția meciului României cu Austria, care se vede pe Prima TV.
Din cele 48 de meciuri programate în etapa 9 și în runda 10, mai mult de jumătate se văd și la tv. Vezi programul de mai sus pentru a ști care sunt jocurile transmise în direct.
Conținutul canalelor tv care au dreptul de a transmite partidele din preliminariile CM2026 pe zona europeană poate fi urmărit și online, prin intermediul platformelor Digi Sport, Prima Play și Orange TV Go. Atenție, pot exista restricții în străinătate.
Românii din Diaspora care vor să vadă live preliminariile CM 2026 o pot face pe canalele tv din țara de reședință. Lista completă a acestora este disponibilă pe site-ul UEFA, accesând acest link.
Scorurile live sunt pe site-ul oficial al UEFA, dar și pe aplicația mobilă a forului fotbalistic european.
În plus, microbiștii pot accesa aplicații ca Flashscore, Soccerway sau Livescore pentru informații în timp real. Pentru detalii suplimentare și informații relevante, rămâi pe FANATIK.ro, care te ține la curent cu tot ce contează.
Ultimele două etape din preliminariile CM 2026 vin cu noi oportunități de pariere.
Urmărește meciurile contând pentru etapa 9, dar și pentru etapa 10, din preliminarii pentru CM2026 în live blogul FANATIK. Toate rezultatele și toți marcatorii sunt aici.
Iar la finalul fiecărei seri de fotbal mondial consultă clasamentele actualizate din fiecare grupă și află dacă s-a calificat vreo selecționată la CM 2026.